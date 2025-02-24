الشركة توسعت في 18 دولة ودعمت أكثر من 500 مليون عميل

صادق: نعمل على بناء بنية تحتية مالية تدعم الاقتصاد الرقمي في المنطقة

القاهرة، مصر: نجحت شركة "باي سكاي" منذ تأسيسها عام 2017 في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة في مصر وإفريقيا، حيث تضع تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في صميم استراتيجيتها. ومن خلال تقديم حلول دفع مبتكرة، تساهم الشركة في تعزيز الشمول المالي وإعادة تشكيل مشهد المدفوعات في المنطقة. وتوسعت "باي سكاي" لتعمل حاليًا في 18 دولة، بما في ذلك أسواق أفريقية رئيسية مثل مصر، السنغال، ساحل العاج، وغانا، ما يعزز دورها كشريك استراتيجي للمؤسسات المالية والشركات والمستهلكين الباحثين عن حلول دفع رقمية متطورة.

وفي إطار استراتيجيتها للنمو المستدام، تعتمد "باي سكاي" على الابتكار والدخول إلى الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. فعلى سبيل المثال، نظراً للتدفقات المالية الكبيرة من الحوالات بين الإمارات والسعودية إلى باكستان، تعمل الشركة على التوسع في هذا السوق، الذي يشترك مع العديد من الأسواق الأفريقية في اعتماده الكبير على التعاملات النقدية، مما يعزز فرص التحول الرقمي في هذه المناطق.

وتواصل "باي سكاي" ريادتها في مجال المدفوعات الرقمية، حيث لا تقتصر جهودها على توفير حلول الدفع الإلكتروني فقط، بل تسهم بشكل فعال في توفير بنية تحتية متقدمة للمعاملات المالية الرقمية في إفريقيا، وذلك من خلال دعم تشغيل بوابات الدفع الوطنية في مصر وليبيا، إلى جانب دعمها لمنظومة الدفع في ثماني دول إفريقية أخرى ضمن شبكة GIM-UEMOA.، مما يعكس التزام "باي سكاي" بتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، يساهم في تمكين المجتمعات مالياً، ويدعم جهود الشمول المالي في المنطقة.

وتمكنت "باي سكاي" من إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 500 مليون عميل، ودعمت أكثر من مليوني شركة، اعتماداً على حلولها المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الأمان وتبسيط المعاملات المالية، مما يساعد في سد الفجوة المالية ومعالجة التحديات في الاسواق التي لاتزال تعتمد على النقد بشكل كبير. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية.

ومن بين أبرز إنجازات "باي سكاي"، إطلاق تطبيق "يلّا سوبر آب" عام 2021 بالشراكة مع "فيزا"، وهو منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تشمل التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والتسوق والتأمين والاستثمار، بالإضافة إلى خيارات "ادخر الآن وادفع لاحقاً". وقد شهد التطبيق نجاحاً سريعاً منذ إطلاقه، حيث تجاوز 800 ألف تحميل، وساهم في تنفيذ أكثر من مليون معاملة مالية بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه مصري خلال أول 100 يوم فقط.

وتمكن تطبيق "يلّا سوبر آب" من تحقيق نمواً سريعاً، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.7 مليون مستخدم، وتخطى عدد مرات تحميله 3.1 مليون مرة. كما نفذ أكثر من 12 مليون معاملة مالية، بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار جنيه مصري. وقد عزز التطبيق مكانته عالميًا بعد فوزه بجائزة “We Make The Future WMF” في أوروبا، متفوقاً على أكثر من 3,000 شركة ناشئة. ويعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي لتقنيات "باي سكاي" المتطورة، والتي تسهم في وضع معايير جديدة لصناعة التكنولوجيا المالية عالميًا.

جاءت هذه النجاحات لتؤكد ريادة شركة "باي سكاي" في تطوير حلول مالية مبتكرة، وإلى جانب توفير حلول الدفع، تلتزم "باي سكاي" بتعزيز الاستدامة المالية من خلال التوسع في تقديم حلول ادخار واستثمار متطورة، وتشمل هذه الحلول إتاحة فرص الاستثمار في الذهب كوسيلة للادخار طويل الأجل، إلى جانب توفير خيارات للاستثمار في أسواق المال، مما يمنح المستخدمين حلولاً مالية مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية "باي سكاي" الطموحة لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة، مستندة إلى خبرة مؤسسها ورئيسها التنفيذي، الدكتور وليد صادق، الذي يتمتع بخبرة واسعة في القطاع، حيث شغل سابقاً منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "فيزا"، ما ساهم في دفع الشركة نحو تطوير حلول مالية رقمية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات.

وتعليقًا على مسيرة "باي سكاي" الناجحة وتأثيرها في القطاع المالي، قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: " في "باي سكاي"، لا يقتصر دورنا فقط على تقديم حلول دفع رقمية، بل نعمل على بناء بنية تحتية مالية متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. من خلال توفير أدوات رقمية مبتكرة وسهلة الوصول تسهم في تمكين الأفراد والشركات، نرسم مستقبلاً يكون فيه الشمول المالي ركيزة أساسية لازدهار اقتصادي واجتماعي مستدام."

تضع "باي سكاي" عنصر الأمان في صميم استراتيجيتها، حيث طورت نظام Paysky 3DS 2.0 الذي يعزز أمان المعاملات الرقمية، مما يتيح للمستخدمين تجربة دفع إلكترونية موثوقة وسلسة. كما تساعد هذه التقنيات في تسهيل اندماج الشركات مع المنصات الرقمية، مما يزيد من ثقة العملاء ويعزز انتشار الخدمات المالية الإلكترونية في إفريقيا.

وقد حصدت "باي سكاي" العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية، ففي عام 2018، تم الاعتراف بها كأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من قبل"DIFC "FinTech Hive. وفي عام2021، حصلت على جائزة "أفضل منصة خدمات مالية رقمية مبتكرة من "MEA Business Awards"، كما فازت بلقب "أفضل مزود لحلول الدفع متعدد القنوات" في عام 2023 و لقب " الشركة الأسرع نمواً في مجال التكنولوجيا المالية" في عام 2024 من"Global Business Outlook". وفي عام 2024 تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل "Forbes". بالإضافة إلي حصولها على لقب "شركة التكنولوجيا المالية لعام 2024" وفوز تطبيق "يلا سوبر آب" بجائزة "افضل تطبيق مدفوعات للهاتف" من جوائز MENA Fintech خلال أسبوع أبوظبي المالي. كما فاز تطبيق "يلا سوبر آب" بجائزة "أسرع تطبيق نموًا" لعام 2023، إلى جانب تتويجه في مسابقة "WMF".

ومع استمرار "باي سكاي" في تحقيق رؤيتها، تسعى الشركة لأن تكون المنصة المالية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومواصلة تمكين الأفراد والشركات وتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال الابتكار المستمر، والشراكات الاستراتيجية، والبنية التحتية الرقمية القوية."باي سكاي" ليست مجرد مزود لحلول التكنولوجيا المالية، بل هي قوة دافعة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث يساهم نهجها الطموح في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية على نطاق عالمي.

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