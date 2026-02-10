دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم شركتا "بايدو" (المدرجة في بورصة ناسداك برمز BIDU وفي بورصة هونغ كونغ برمز 9888) و"أوبر تكنولوجيز" (المدرجة في بورصة نيويورك برمز UBER)، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، عن المرحلة التالية من شراكتهما العالمية، وهي اطلاق "أبولو غو" (Apollo Go) لمركبات الأجرة ذاتية القيادة عبر منصة "أوبر".

ومن المتوقع إطلاق الخدمة الشهر القادم، حيث ستتوفر مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل عبر تطبيق "أوبر" في مناطق مختارة ضمن منطقة جميرا، على أن يتوسع النطاق لاحقاً بناءً على النتائج التشغيلية والموافقات التنظيمية في مختلف أنحاء المدينة.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجية دبي الطموحة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وبالنسبة للرحلات داخل منطقة الخدمة، ستتاح للركاب فرصة اختيار مركبة "أبولو غو" عند حجز خدمة "Uber Comfort" أو "UberX"، أو عبر اختيار خيار "ذاتي القيادة" (Autonomous) مباشرة من التطبيق. وستتولى شركة "نيو هورايزن" (New Horizon)، وهي طرف ثالث لإدارة وتشغيل الأسطول.

وبهذه المناسبة، صرح نان يانغ، نائب رئيس شركة "بايدو" والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: "إن جلب خدمة ’أبولو غو‘ إلى دبي عبر منصة ’أوبر‘ يمثل خطوة محورية في مهمتنا لتوفير تنقل ذاتي آمن وفعال ومتاح عالمياً. وباعتبار هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين ’أبولو غو‘ و’أوبر‘ التي أُعلن عنها في يوليو الماضي، فإنه يدشن رسمياً خدماتنا للنقل ذاتي القيادة في دبي، مستفيدين من شبكة ’أوبر‘ الواسعة لتحويل رؤيتنا المشتركة إلى واقع ملموس".

من جانبه، قال سرفراز ماريديا، رئيس قسم القيادة الذاتية العالمي في شركة "أوبر": "نحن متحمسون للشراكة مع ’بايدو‘ في ظل مواصلة توسيع بصمتنا في مجال القيادة الذاتية عبر دبي. وكما ساعدنا الملايين على تجربة المركبات الكهربائية لأول مرة، سنعمل على تعزيز وصول العملاء إلى تكنولوجيا القيادة الذاتية في المدن الكبرى حول العالم. ومع وجود أكثر من 20 شريكاً في مجال المركبات ذاتية القيادة أكملوا ملايين الرحلات سنوياً، تُعد ’أوبر‘ المنصة العالمية التي تتيح لصناعة المركبات ذاتية القيادة الانطلاق على نطاق واسع".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توسع آخر في السوق جرى في ديسمبر الماضي، حينما أعلن الطرفان عن جلب خدمة النقل ذاتي القيادة إلى لندن (سوق القيادة من جهة اليمين)، بالإضافة إلى افتتاح "أبولو غو بارك" في دبي في يناير الماضي، والذي يعد أول مركز خارجي لإدارة العمليات والخدمات للشركة.

وبصفتها مزوداً رائداً لخدمات النقل ذاتي القيادة عالمياً، سجلت "أبولو غو" أكثر من 240 مليون كيلومتر من القيادة الذاتية، منها أكثر من 140 مليون كيلومتر أُنجزت بنمط القيادة بدون سائق تماماً. ومع انتشارها العالمي في 22 مدينة، تجاوز عدد الرحلات الأسبوعية لـ "أبولو غو" مؤخراً حاجز الـ 250,000 رحلة، كما أتمت الخدمة ما مجموعه أكثر من 17 مليون رحلة حتى 31 أكتوبر 2025.

نبذة عن "بايدو" (Baidu)

تأسست "بايدو" في عام 2000، وتتمثل مهمتها في جعل العالم المعقد أبسط من خلال التكنولوجيا. تُعد "بايدو" شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع أساس قوي في خدمات الإنترنت، وهي مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "BIDU" وفي بورصة هونغ كونغ تحت الرمز "9888".

نبذة عن "أوبر" (Uber)

تتمثل مهمة "أوبر" في خلق الفرص من خلال الحركة. بدأت الشركة في عام 2010 لحل مشكلة بسيطة: كيف يمكنك الحصول على رحلة بلمسة زر واحدة؟ وبعد أكثر من 68 مليار رحلة، تواصل الشركة بناء منتجات تقرّب الناس من الأماكن التي يريدون الوصول إليها، من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص والطعام والأشياء في المدن.

للتواصل الإعلامي:

بايدو: intlcomm@baidu.com أوبر: press@uber.com

