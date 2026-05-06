من المقرر إنجاز المشروع بالكامل في الربع الرابع من عام 2027، ويتكون المبنى من طابق أرضي مع طابقين بوديوم و8 طوابق سكنية، فيليا ويست يضم 229 شقة مفروشة بالكامل من فئة الاستوديو وغرفة النوم الواحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت (بالمريدج) "، الذراع التطويري العقاري لشركة الامارات الوطنية للاستثمار ، عن اختيارها شركة "جيه إل إل" لتقديم خدمات إدارة المشاريع والتكاليف لمشروع سكني جديد في منطقة جميرا جاردن سيتي بدبي.

تم تعيين فريق خدمات المشاريع والتطوير(PDS)التابع لشركة JLL كمستشار لإدارة المشروع(PMS)، حيث يعمل نيابةً عن (بالمريدج) لإدارة والإشراف على دورة الحياة الكاملة لمشروع فيليا ويست، وهو أول مشروع للشركة في سوق العقارات السكنية في دبي.

ومن المقرر اكتمال مشروع فيليا ويست، الذي بدأ بالفعل في بيع وحداته، في الربع الرابع من عام 2027، مما يعكس التزام (بالمريدج) بإنشاء مساحات تُجسّد التراث الإماراتي مع تبني التصميم المعاصر وأنماط الحياة الحديثة.

فيليا ويست هو مشروع مكوّن من 11 طابقًا، يضم 229 وحدة سكنية مفروشة بالكامل من نوع الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة. تم تصميم المشروع من قبل (وودز باجت)، ويقوم على مجموعة مختارة بعناية من مرافق أنماط الحياة والصحة، بما يدعم الراحة والإنتاجية والاسترخاء ضمن بيئة حضرية.

يمزج التصميم المعماري بين العناصر التقليدية والطابع المعاصر، مستلهمًا من أزهار الجهنمية، وملامس الصحراء، والتراث العريق للمنطقة.

وتشمل المرافق مسبحًا لا متناهيًا على السطح، وغرفة سينما وألعاب، وصالة رياضية واستوديو يوغا، وأحواض غطس باردة، وساونا، وحديقة مائية، ومرافق للشواء، واستوديو بودكاست، بالإضافة إلى مساحة عمل مخصصة.

وتغطي خدمات "جيه إل إل" إدارة المشاريع والتكاليف عبر جميع مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط الأولي وإدارة العقود، إلى إدارة التصميم ودعم المشتريات، ومراقبة الأعمال الإنشائية وعمليات التنسيق والإشراف المرتبطة بالصحة والسلامة، وصولاً إلى تسليم المشروع.

وقال ديفيد هارمان، المدير العام في "بالمريدج": "يعكس مشروع ’فيليا ويست‘ إرث الثقة والتميز الذي بنته شركة الامارات الوطنية للاستثمار على مدار 42 عاماً، ويجسّد التزامنا بالتصميم والجودة وأنماط الحياة العصرية. ونحن واثقون بأن ’جيه إل إل‘ – بخبرتها الواسعة في إدارة المشاريع، وكفاءتها المهنية العالية، ونهجها المرتكز على العميل في تنفيذ المشاريع - ستحقق قيمة استثنائية لمشاريعنا السكنية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يدعم خططنا للنمو والتوسع في المنطقة".

من جانبه، قال غاري ترايسي، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى شركة "جيه إل إل" في دولة الإمارات: "يسرّنا التعاون مع ’بالمريدج‘ لدعم مشروعها السكني الأول في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالنمو المستمر كشركة رائدة لاستشارات إدارة المشاريع في الدولة، وسنسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة مضافة ونتائج مؤثرة تلبي تطلعات ’بالمريدج‘ في توفير أنماط معيشة عصرية ومستدامة".

تأسست "بالمريدج" عام 2024، وهي شركة تطوير عقاري متخصصة بتنفيذ المشاريع ذات التصاميم الفريدة. وتعد "بالمريدج" جزءاً من المحفظة المتنامية لشركة الامارات الوطنية للاستثمار ، وتدعم رؤيتها للمساهمة في تطوير الآفاق الاقتصادية والعمرانية لدولة الإمارات.

وتعد "جيه إل إل" شركة رائدة للخدمات المهنية، متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، وتقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات، والمؤسسات التعليمية، والهيئات العامة، ومنظمات الرعاية الصحية، والمنشآت الصناعية، وتجار التجزئة، والفنادق، والمرافق الرياضية، ومالكي العقارات حول العالم. يضم قسم خدمات المشاريع والتطوير في "جيه إل إل" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 600 خبير استشاري، يقدمون للعملاء خدمات إدارة التطوير، وإدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التكاليف، وتصميم وتجهيز أماكن العمل، وخدمات التصميم الهندسي والاستدامة، وحلول الصحة والسلامة والبيئة، والحلول الرقمية.

نبذة عن شركة بالمريدج للتطوير العقاري

بالمريدج هي شركة تطوير عقاري متجذرة في صميم القيم الإماراتية مع خبرة واسعة تمتد لأكثر من أربعين عاماً، وتستند إلى إرث شركة الامارات الوطنية للاستثمار. تُولي الشركة اهتماماً بالغاً بالتصميم المتميز وأسلوب الحياة الهادف في كل مشروع، وتتبنى مبادئ الوضوح والدقة والذكاء المكاني لتقدّم منازل راقية تتناغم مع إيقاع الحياة الحضرية العصرية. وتُمثّل بالمريدج الامتداد الأكثر تطوراً ضمن محفظة شركة الامارات الوطنية للاستثمار ، حيث تجمع في رؤيتها بين الأصالة والتصميم المستقبلي في آن واحد. https://palmridge.ae/

نبذة عن شركة الامارات الوطنية للاستثمار

تأسست شركة الامارات الوطنية للاستثمار عام 1982، وهي شركة استثمار رائدة في دولة الإمارات، تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل العقارات والإنشاءات والزراعة وغيرها من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال منظورٍ طويل الأمد، تلتزم الشركة بالنمو المسؤول والاستثمار الاستراتيجي، والمساهمة في تطوير المشهدين الاقتصادي والعمراني للدولة. https://www.eni.ae/

نبذة عن مشروع "فيليا ويست"

يتضمن مشروع "فيليا ويست" وحدات استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل ومصممة بذكاء لتعزيز تجربتك اليومية. يقع المشروع في منطقة جميرا جاردن سيتي، ويوفر تجربة سكنية معاصرة تتسم بالوضوح والرقي والتصميم المتقن. ويستوحي المشروع عناصره من الموروث المحلي والطبيعة المحيطة مثل أزهار الجهنمية، ويتبنى أنماطاً هندسية ترمز إلى العائلة والقبيلة والطبيعة في مزيجٍ متناغم بين الأصالة والحداثة.

يتميز المشروع بتصميمه المتقن، ومساحاته الخضراء المُنسقة بعناية، ومرافقه المشتركة المصممة لتعزيز التواصل الهادئ؛ ويلتقي فيه التصميم المعماري الفريد مع نمط الحياة العصرية ليضفي إيقاعاً راقياً على حياتك اليومية. يراعي المشروع أدق التفاصيل، بدءاً من الحدائق الهادئة إلى مساحات العمل المشتركة التي تعزز التركيز والتفاعل؛ ويستخدم عناصر التصميم لتعزيز راحة القاطنين، فيما تدعم مساحاته المشتركة التوازن بين الخصوصية والحياة الاجتماعية الهادئة. يشكل المشروع ملاذاً راقياً لحياة المدينة العصرية، حيث يرتقي بالحياة اليومية من خلال التصميم المدروس وأسلوب الحياة الهادف. تم تصميم المخططات بعنايةٍ فائقة لتوفير مساحاتٍ مخصصة تلبي جميع احتياجاتك، مع تشطيبات دافئة وهادئة تمنح الشقق طابعاً عصرياً مريحاً.

يقع مشروع "فيليا ويست" في قلب منطقة جميرا جاردن سيتي، ويوفّر إطلالات مباشرة على برج خليفة مع سهولة الوصول منه إلى أكثر المناطق حيوية في المدينة مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسيتي ووك، والخليج التجاري. ويبعد المشروع مسافة دقائق قليلة عن أبرز معالم المدينة بدءاً من دبي مول إلى متحف المستقبل. ويجمع هذا الموقع الفريد بين سهولة الوصول والغنى الثقافي للمنطقة المحيطة والقيمة طويلة الأمد، ليشكّل وجهةً مثاليةً للسكن والاستثمار على حدٍ سواء.

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200 عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20.8 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 111,000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقا من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملائنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها أكثر من 2000 متخصص دولي في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com

