أعلنت (بالمريدج) "، ذراع التطوير العقاري لشركة الامارات الوطنية للاستثمار، عن اختيارها شركة "جيه إل إل" لتقديم خدمات إدارة المشاريع والتكاليف لمشروع سكني جديد في منطقة جميرا جاردن سيتي بدبي.

تم تعيين فريق خدمات المشاريع والتطوير (PDS) لتابع لشركة "جيه إل إل" كمستشار لإدارة المشروع (PMS)، حيث يعمل نيابةً عن (بالمريدج) لإدارة والإشراف على دورة الحياة الكاملة لمشروع فيليا ويست، وهو أول مشروع للشركة في سوق العقارات السكنية في دبي.

ومن المقرر اكتمال مشروع فيليا ويست، الذي بدأ بالفعل في بيع وحداته، في الربع الأخير من عام 2027، مما يعكس التزام (بالمريدج) بإنشاء مساحات تُجسّد التراث الإماراتي مع تبني التصميم المعاصر وأنماط الحياة الحديثة.

فيليا ويست هو مشروع مكوّن من 11 طابقًا، يضم 229 وحدة سكنية مفروشة بالكامل من نوع الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة. تم تصميم المشروع من قبل (وودز باجت)، ويقوم على مجموعة مختارة بعناية من مرافق أنماط الحياة والصحة، بما يدعم الراحة والإنتاجية والاسترخاء ضمن بيئة حضرية.

يمزج التصميم المعماري بين العناصر التقليدية والطابع المعاصر، مستلهمًا من أزهار الجهنمية، وملامس الصحراء، والتراث العريق للمنطقة.

وتشمل المرافق مسبحًا لا متناهيًا على السطح، وغرفة سينما وألعاب، وصالة رياضية واستوديو يوغا، وأحواض غطس باردة، وساونا، وحديقة مائية، ومرافق للشواء، واستوديو بودكاست، بالإضافة إلى مساحة عمل مخصصة.

وتغطي خدمات "جيه إل إل" إدارة المشاريع والتكاليف عبر جميع مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط الأولي وإدارة العقود، إلى إدارة التصميم ودعم المشتريات، ومراقبة الأعمال الإنشائية وعمليات التنسيق والإشراف المرتبطة بالصحة والسلامة، وصولاً إلى تسليم المشروع.

وقال ديفيد هارمان، المدير العام في "بالمريدج": "يعكس مشروع ’فيليا ويست‘ إرث الثقة والتميز الذي بنته شركة الامارات الوطنية للاستثمار على مدار 42 عاماً، ويجسّد التزامنا بالتصميم والجودة وأنماط الحياة العصرية. ونحن واثقون بأن ’جيه إل إل‘ – بخبرتها الواسعة في إدارة المشاريع، وكفاءتها المهنية العالية، ونهجها المرتكز على العميل في تنفيذ المشاريع - ستحقق قيمة استثنائية لمشاريعنا السكنية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يدعم خططنا للنمو والتوسع في المنطقة".

من جانبه، قال غاري ترايسي، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى شركة "جيه إل إل" في دولة الإمارات: "يسرّنا التعاون مع ’بالمريدج‘ لدعم مشروعها السكني الأول في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالنمو المستمر كشركة رائدة لاستشارات إدارة المشاريع في الدولة، وسنسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة مضافة ونتائج مؤثرة تلبي تطلعات ’بالمريدج‘ في توفير أنماط معيشة عصرية ومستدامة".

تأسست "بالمريدج" عام 2024، وهي شركة تطوير عقاري متخصصة بتنفيذ المشاريع ذات التصاميم الفريدة. وتعد "بالمريدج" جزءاً من المحفظة المتنامية لشركة الامارات الوطنية للاستثمار ، وتدعم رؤيتها للمساهمة في تطوير الآفاق الاقتصادية والعمرانية لدولة الإمارات.

وتعد "جيه إل إل" شركة رائدة للخدمات المهنية، متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، وتقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات، والمؤسسات التعليمية، والهيئات العامة، ومنظمات الرعاية الصحية، والمنشآت الصناعية، وتجار التجزئة، والفنادق، والمرافق الرياضية، ومالكي العقارات حول العالم. يضم قسم خدمات المشاريع والتطوير في "جيه إل إل" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 600 خبير استشاري، يقدمون للعملاء خدمات إدارة التطوير، وإدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التكاليف، وتصميم وتجهيز أماكن العمل، وخدمات التصميم الهندسي والاستدامة، وحلول الصحة والسلامة والبيئة، والحلول الرقمية.

