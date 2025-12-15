وقعت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اتفاقية استراتيجية لمدة خمس سنوات مع داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مشاريع تمتد إلى أسواق إقليمية وعالمية.

نظرة عامة على اتفاقية الشراكة

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "باركن" المتواصلة لتوسيع محفظتها وتعزيز حضورها في قطاع مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. وقد صُممت هذه الشراكة لتسهيل انسيابية حركة المرور، وتعزيز تجربة المستخدمين، وتحسين استخدام حوالي 3,600 موقف للمركبات عبر محفظة "داماك" من المشاريع العقارية البارزة في كل من دبي وأبوظبي. ومن خلال تسخير قدراتها التشغيلية وخبرتها التكنولوجية، تهدف "باركن" إلى تقديم تجربة تنقل حضري عالمية المستوى.

نطاق المشروع

بموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة إدارة ما يقارب 500 موقف مركبات جانبي في "مجتمع داماك هيلز".

بالإضافة إلى ذلك، ستتولى "باركن" تشغيل ما يقارب 2,700 موقف مركبات عبر 44 برجاً سكنياً وتجارياً تتوزع عبر مواقع بارزة، بما في ذلك مواقع في داون تاون، ومركز دبي المالي العالمي، ودبي مارينا، والخليج التجاري في دبي، وجزيرة الريم في أبوظبي. وتمثل هذه الاتفاقية أول دخول لـ "باركن" إلى سوق مواقف المركبات في أبوظبي، مما يُعد إنجازاً بارزاً في التوسع الجغرافي للشركة خارج دبي.

وفي إطار التحول التكنولوجي الذي تشهده المنطقة، ستقدم "باركن" مزيجاً من حلول مواقف المركبات للزوار والمستخدمين حاملي التصاريح على المدى القصير والطويل في الأبراج السكنية والتجارية ومراكز التسوق التابعة لـ "داماك". وسيتم دمج هذه المواقع في تطبيق "باركن" للهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء إدارة جميع خدمات مواقف المركبات والوصول إليها من خلال منصة واحدة موحدة. سيعزز هذا التكامل الرقمي راحة المستخدمين ويحسن مجمل تجربتهم.

الجدول الزمني للتشغيل

سيبدأ تنفيذ الاتفاقية في الربع الأول من عام 2026. وسيشمل الإطلاق دمجاً كاملاً لتقنيات "باركن" المتقدمة مع البنية التحتية الحالية لـ "داماك"، مما يضمن عمل جميع أنظمة دخول المواقف والخروج منها والتحكم بحركة المرور بشكل مترابط ومتكامل دون أي انقطاع أو تأخير، والتعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR)، وأنظمة التطبيق. صُمم نموذج التشغيل الموحد هذا لتقديم أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية وقابلية التوسع عبر جميع المواقع المدارة.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"تُؤكّد شراكتُنا الواعدة مع داماك والممتدة لخمس سنوات، مكانةَ باركن وخبرتها التي تُواصل مسيرة ثلاثة عقود من الريادة في إدارة المواقف، والتقنيات الحديثة، ومنظومات الرقابة. وتمثّل هذه الاتفاقية تحالفاً استراتيجياً بين جهتين رائدتين يجمعهما هدفٌ مشترك يقوم على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم تجربة متميّزة للسكان وزوّار دبي. ويأتي توسّع باركن إلى إمارة أبوظبي انسجاماً مع توجهاتنا الاستراتيجية في التوسع في أنشطتنا وخدماتنا خارج إمارة دبي. ومن خلال هذا التعاون، ستوفر باركن حلولاً مبتكرة وخدمات متكاملة لإدارة المواقف، ترتكز على أحدث التقنيات لدعم منظومة التنقّل الحضري الذكي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقديم تجربة موحّدة تسهم في إثراء رحلة المتعاملين".

ومن جانبه، قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في "داماك العقارية":

"صُممت مجتمعاتنا السكنية الفريدة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع باركن ستضمن أن يحظى المقيمون والزوار بحلول مواقف مركبات عالمية المستوى مدعومة بالتقنيات الذكية. ويؤكد هذا التعاون الواعد على التزامنا بتعزيز رحلة العملاء عبر مشاريعنا".

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.parkin.ae أو التواصل مع:

الجهات الإعلامية /داماك

saher.soukar@damacgroup.com

المستثمرين / المحللين

max.zaltsman@parkin.ae

الجهات الإعلامية

reem.abdalla@parkin.ae

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 219 ألف موقف كما في أول تسع شهور من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 192 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 23 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

خلال أول تسع شهور من عام 2025، نفذ عملاء باركن 104 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول داماك

تتبوأ "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 50,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية www.damacproperties.com :

للحصول على معلومات إضافية، يرجى التواصل مع قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية:

الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني corporatecommunications@damacgroup.com :