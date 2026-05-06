أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية إطار استراتيجية طويلة الأجل مع شركة أرادَ للتطوير العقاري ذ.م.م ("أرادَ")، المطوّر الرئيسي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يطوّر مشاريع متكاملة وواسعة النطاق في مختلف أنحاء الدولة.

لمحة عن الاتفاقية

تمثل هذه الاتفاقية أول دخول لشركة باركن إلى إمارة الشارقة، وتشكل محطة محورية في استراتيجية مسار الشركة نحو التنوع الجغرافي خارج إمارة دبي.

تنص الاتفاقية على تعيين باركن كمشغّل حصري لحلول المواقف في مشروع الجادة الضخم والمتعدد الاستخدامات في الشارقة. وتشمل المرحلة الأولى إدارة محفظة متنوعة من مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، ومرافق مواقف المباني متعددة الطوابق، بما فيها مراكز التسوق، والمنشآت التجارية، والمجمعات السكنية في مشروع الجادة. ومن المخطط إضافة نحو 9,900 موقف مركبات بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030.

نطاق الاتفاقية والجدول الزمني للتشغيل

تضم المحفظة التشغيلية عنصرين رئيسيين سيتم تطويرهما وتنفيذهما عبر مراحل متعددة:

مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات: يصل عددها إلى ما يقارب 3,500 موقف مركبات، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 1,400 موقف مركبات جاهزة للتشغيل بحلول مطلع الربع الثالث من عام 2026.

مرافق مواقف المباني: تُقدّر بنحو 6,400 موقف مركبات موزعة على عدة مواقع ضمن مشروع الجادة، ومن المتوقع تشغيل قرابة 400 موقف مركبات بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026.

وسيتم تشغيل باقي المواقف تدريجياً ضمن كلا العنصرين وصولاً إلى عام 2030.

المنظومة التقنية

سيتم دمج جميع المواقع ضمن منظومة باركن للمواقف الذكية، حيث تتم إدارة الدخول والدفع بالكامل عبر تقنيات التعرف على المركبات عبر الكاميرات عند نقاط الدخول والخروج، بدعم من خاصية الدفع التلقائي عبر محفظة باركن الرقمية.

النفقات الرأسمالية

تعتزم باركن استثمار ما بين 8 و10 ملايين درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية خلال مدة العقد لدعم تنفيذ المشروع. وسيخصص الجزء الأكبر من هذا الاستثمار لتطبيق تقنيات مواقف المركبات التي تعتمد على منظومة الكاميرات، وفي السنوات التالية لتطوير قدرات إضافية لمواقف المركبات. ومن المتوقع أن يكون عام 2026 الأكثر كثافة في الإنفاق الرأسمالي، بقيمة تقديرية تصل إلى ما يقارب 3 ملايين درهم إماراتي.

الأثر على الإيرادات

استناداً إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المحدد لنحو 9,900 موقف مركبات عامة حتى عام 2030، تُقدّر حصة باركن التراكمية من الإيرادات على مدى العقد (10 سنوات) ما بين 40 و50 مليون درهم إماراتي. ومن المتوقع أن يكون المشروع مُعززاً لمداخيل الشركة وإيجابياً للتدفقات النقدية على مدى فترة الاتفاقية.

وفي تصريحه حول هذه الاتفاقية، قال المهندس محمد عبداالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"يُعدّ التوسع خارج إمارة دبي أحد محركات النمو الرئيسية لباركن وجزءاً محورياً من نموذج استثمارنا. وتمثل هذه الاتفاقية مع أرادَ خطوة استراتيجية توسع نطاق عملياتنا إلى إمارة الشارقة للمرة الأولى. ويسعدنا تطبيق حلول المواقف الذكية الرائدة لدينا في إطار هذه الشراكة، إذ تتم إدارة مواقف المركبات والدفع بالكامل عبر الكاميرات الذكية عند نقاط الدخول والخروج، مع ميزة الدفع التلقائي عبر محفظة باركن الرقمية، بما يوفر للمتعاملين تجربة سلسة ومتطورة تعكس أفضل ما تقدمه باركن. نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع أرادَ".

ومن جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ:

"تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم خدمات عالمية المستوى إلى مجتمعاتنا، بما يعزز التجربة اليومية للمقيمين والزوار. ويتماشى نهج باركن المرتكز على التكنولوجيا مع المرحلة المقبلة من نمو الجادة، التي ستشهد خلال العامين المقبلين افتتاح منطقة أرادَ المركزية للأعمال، و’مدار مول‘، ومجمع الجادة الرياضي، إلى جانب أحياء سكنية جديدة تضفي مستوى جديداً من الحيوية على هذه الوجهة. نتطلع إلى العمل مع باركن لتقديم حلول مواقف ذكية ومستدامة تتماشى مع رؤيتنا للبنية التحتية في مشروع الجادة".

للاستفسارات الإعلامية واستفسارات علاقات المستثمرين

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية www.parkin.ae/ www.arada.com أو التواصل مع:

المستثمرين / المحللين

max.zaltsman@parkin.ae

الجهات الإعلامية باركن

reem.abdalla@parkin.ae

الجهات الإعلامية أرادَ

media@arada.com

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المُرسّمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات