دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك مذكرة تفاهم مع "إتش إم إس بيرغباو" وهي شركة عالمية متخصصة بتجارة السلع ومقرها ألمانيا بهدف تسويق وتوزيع منتجاتها من زيوت التشحيم البحرية في السوقين الإسبانية والتركية.

تعد هذه الشراكة خطوةً رئيسية في استراتيجية اينوك للتوسّع عالمياً في المناطق البحرية الحيوية وخدمة قاعدة أوسع من العملاء في الأسواق سريعة النمو. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوظّف "إتش إم إس بيرغباو" شبكتها الواسعة وقدراتها التخزينية واللوجستية العالية لتوفير منتجات اينوك من زيوت التشحيم البحرية في أسواق الدولتين.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "تلتزم مجموعة اينوك بتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية في الموانئ الرئيسية حول العالم، وذلك من خلال تزويد السفن بمنتجات موثوقة تلبي متطلبات العملاء المتغيرة. وتعد شراكتنا مع ’إتش إم إس بيرغباو‘ لتسويق زيوت التشحيم البحرية في إسبانيا وتركيا دليلاً ملموساً على هذا الالتزام، كما تتماشى هذه الاتفاقية مع أولويتنا بأن نكون الشريك المفضل لأصحاب المصلحة في قطاع النقل البحري العالمي".

تقع الموانئ الإسبانية والتركية عند تقاطع طرق تجارية بحرية مهمة بين القارات، وتشكّل دعائم أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتلعب زيوت التشحيم البحرية التي تنتجها اينوك دوراً محورياً في ضمان الكفاءة التشغيلية وإطالة عمر المحركات لأساطيل السفن التي تعبر هذه الممرات الحيوية. كما تدعم هذه الشراكة أهداف اينوك للتوسّع الدولي، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسيع مبيعات زيوت التشحيم البحرية لتغطي أكثر من 900 ميناء بحلول نهاية عام 2025.

من جانبه، قال دينيس شفيندت في شركة "إتش إم إس بيرغباو": "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تنويع محفظة أعمال شركة "إتش إم إس بيرغباو" وتوسيع حضورنا في قطاع زيوت التشحيم البحرية. ومن خلال دمج القدرات التقنية الموثوقة لمجموعة إينوك مع شبكتنا الأوروبية القوية، نحن في موقع مثالي لتقديم حلول شاملة وموثوقة لعملائنا. تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بترسيخ معايير جديدة للتعاون والتميّز في قطاع الطاقة البحرية".

تتمتع "إتش إم إس بيرغباو" بخبرة واسعة تزيد على 30 عاماً في أسواق المواد الخام والطاقة العالمية، حيث تختص بتجارة مجموعة واسعة من السلع الأساسية - مثل الفحم، والنفط، والمنتجات المكررة، ووقود السفن، وزيوت التشحيم، والخامات، والمعادن - وتعدّ شريكاً موثوقاً للكثير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الأمريكتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

#بياناتشركات

- انتهى -