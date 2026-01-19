الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "ايجكس"، الشريك السعودي لشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع "أكاديمية العرّاب"، الأكاديمية السعودية المتخصصة في تدريب كرة القدم والهادفة إلى تطوير المواهب الشابة وتعزيز الروح الرياضية. ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة التي بدأت عام 2025، حيث ستتولى "ايجكس" بموجب الاتفاقية الجديدة دور الراعي الرسمي لدوري الأكاديمية القادم في الرياض، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم المجتمع وتمكين الشباب في مختلف أنحاء المملكة.

من المقرر أن ينطلق الدوري في 22 يناير على ملاعب "المطوع بارك"، ويستمر لمدة شهر كامل تحت اسم "دوري ايجكس للأكاديميات"، على أن يختتم قبل حلول شهر رمضان المبارك. ويشارك في الدوري24 فريقاً من الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً، تم اختيارهم عبر قرعة مشتركة بين "ايجكس" وأكاديمية العرّاب. وستتنافس الفرق على مجموعة من الجوائز التي تكرّم الإنجازات الجماعية والأداء الفردي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على كأس الدوري والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 3000 ريال سعودي. أما الجوائز الفردية فتشمل لقب "أفضل لاعب في المباراة" لكل لقاء، إضافة إلى كؤوس وجوائز مالية لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وهدّاف البطولة.

وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ايجكس":"يسعدنا الإعلان عن رعايتنا لدوري أكاديمية العرّاب لكرة القدم، نظراً لتوافق قيمنا المشتركة في رعاية المواهب الشابة وتعزيز المجتمعات. فالبطولات الرياضية قادرة على إلهام الشباب بروح الفريق والانضباط والطموح، وهي تلعب دوراً أساسياً في إعداد قادة المستقبل لوطننا. ومع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، تزداد أهمية دعم المبادرات الرياضية على مستوى القاعدة الشعبية أكثر من أي وقت مضى."

من جانبه، قال إبراهيم الشهراني، مالك ورئيس أكاديمية العرّاب لكرة القدم:"هذا الدوري يتجاوز مفهوم المنافسة، فهو منصة تساعد اللاعبين الناشئين على تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالانتماء. إن شراكتنا مع "ايجكس" تتيح لنا تنظيم بطولة احترافية تعكس المكانة المتنامية للرياضة في مجتمعنا. ومن خلال هذا التعاون، نوفر للشباب البيئة والدعم والتشجيع الذي يحتاجونه للنمو داخل الملعب وخارجه."

من خلال هذه الرعاية، تؤكد "ايجكس" دورها ليس فقط كشركة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، بل أيضاً كجهة فعّالة في المبادرات الاجتماعية والمجتمعية التي تسهم في تمكين الجيل القادم في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن ايجكس:

"ايجكس"، الشريك الاستراتيجي لشركة "دي إتش إل للتجارة الإلكترونية"، هي شركة متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل التبريد في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة عام 2021 وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتستلهم رؤيتها من رؤية السعودية 2030 لتقديم حلول لوجستية متطورة تربط الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة.

تتخصص "ايجكس" في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، ولها حضور قوي في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا والصين. وتضمّ شبكتها أكثر من60 منشأة و1500 مركبة وفريق عمل يضمّ نحو 2000 موظف محترف.

وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموجهة للعملاء، تشمل توزيع الطرود، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات النقل البري، إضافة إلى التخزين، والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، وحلول الرعاية الصحية.

"ايجكس" مملوكة لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أكبر مجموعات الاستثمار الخاصة في المملكة، وشركة "دي إتش إل" للتجارة الإلكترونية، الذراع المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود.

