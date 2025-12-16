دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "اوتو"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "ماستركارد" لدفع عجلة التجارة الرقمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. تجمع هذه الشراكة بين إمكانات منصة "Mastercard Merchant Cloud" والخبرات الإقليمية لشركة "اوتو" لتبسيط وتوسيع نطاق طرق الدفع المحلية للشركات.

ومن خلال هذا التعاون، ستستفيد "اوتو" من منصة "Mastercard Merchant Cloud"، وهي منصة مدفوعات قوية توفر نقطة اتصال واحدة لأكثر من 200 جهة وتتيح قبول المدفوعات في أكثر من 110 ملايين موقع حول العالم. و سيتمكن قطاع الأعمال في كل من الكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان من الوصول إلى مجموعة واسعة من طرق الدفع المحلية والدولية من خلال عملية ربط تقني واحدة تتسم بالسلاسة.

وفي هذا الصدد، قال طلال العوضي، الرئيس التنفيذي لـ اوتو: "يعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومن خلال توحيد جهودنا مع ماستركارد، نعمل على بناء منظومة مبسطة وفعالة تتيح للمؤسسات النمو والتوسع بثقة".

وتوفر منصة "Mastercard Merchant Cloud" مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك تقنيات الترميز الشبكي، وكشف الاحتيال، وأدوات مصادقة قوية لحماية المدفوعات. كما تربط التجار بمجموعة متنامية من الخدمات التي تمكّن التجارة الإلكترونية.

من جانبها، قالت ماريا باربو، نائب الرئيس التنفيذي لـ "Mastercard Merchant Cloud": "يُعد توفير طرق دفع ملائمة محلياً أولوية قصوى لعملائنا، وتساعدنا هذه الشراكة مع اوتو على تقديم تجربة دفع سلسة عبر نقطة ربط تقني واحدة".

الجدير بالذكر أن نظام إدارة المدفوعات الإلكترونية (OPMS) من "اوتو" يقوم بتحسين وتوحيد تجارب الدفع الإلكتروني للمؤسسات عبر مختلف القطاعات. و بموجب هذه الشراكة، تمهد كل من "ماستركارد" و"اوتو" الطريق لمشهد مدفوعات رقمية أكثر شمولاً وملاءمة للسوق المحلي، وقابل للتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

