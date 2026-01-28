الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية (مع شركاتها التابعة، انفستكورب)، الرائدة عالميًا في مجال الاستثمارات البديلة، عن توسيع عروض منصتها الرقمية عبر اتفاقية توزيع مع شركة ستيك، الرائدة في الاستثمار العقاري الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمكّن هذه الشراكة المستثمرين من الوصول إلى فرص عقارية دولية مختارة عبر تطبيق ستيك الرقمي، حيث يجمع التعاون بين خبرة انفستكورب الاستثمارية العالمية ودقة تعاملاتها مع تجربة المستخدم المبتكرة والتقنية المتقدمة التي توفرها منصة ستيك.

من خلال منصة ستيك، يمكن للمستثمرين المشاركة بسهولة في الفرص التي كانت متاحة سابقًا للشركاء المؤسسيين فقط، ما يعكس حرص انفستكورب تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق الخاصة من خلال الابتكار الرقمي.

تشكل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية انفستكورب لبناء منصة رقمية عالمية، بعد إطلاق تطبيقها Investcorp Wealth الحائز على جوائز العام الماضي، والذي يوفّر للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في الأسواق الخاصة. والشراكة مع ستيك توسّع هذه الاستراتيجية، وتزيد من قدرة انفستكورب على الوصول للمستثمرين عبر منصة رقمية متطورة تابعة لطرف ثالث.

جميع العروض بموجب هذه الاتفاقية تأتي وفق لوائح هيئة السوق المالية السعودية، التي وضعت نظامًا حديثًا يتيح للمستثمرين المشاركة في الصناديق الاستثمارية الخاصة، مع ضمان حماية قوية لقوانين الامتثال وحقوق المستثمرين.

قال مشعل الجميح، الرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب السعودية: "تلتزم انفستكورب بتسهيل الوصول إلى الأسواق الخاصة من خلال الابتكار الرقمي، وتعتبر الشراكات الاستراتيجية مع منصات مثل ستيك أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا بتوسيع وجودنا الرقمي عالميًا. تمكّن هذه الاتفاقية المستثمرين الأفراد من المشاركة في فرص عالية الجودة كانت في السابق محصورة على المؤسسات، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها ستيك وقدراتنا الاستثمارية العالمية ونهجنا المنضبط."

علّق منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشترك لشركة ستيك، قائلًا: "نواصل العمل على تسهيل الاستثمار العقاري، وتساعدنا شراكتنا مع مديري استثمار من الطراز الأول مثل انفستكورب على تقديم فرص استثمارية عالية الجودة لمستخدمينا. كما تقرّبنا هذه الشراكة من تحقيق رؤيتنا في تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى استثمارات عقارية عالمية بمستوى مؤسسي عبر منصة رقمية واحدة."

شهد أول منتج استثماري في الولايات المتحدة، الذي أُطلق ضمن هذه الاتفاقية، طلبًا قويًا من المستثمرين بمشاركة آلاف منهم، فيما أصبحت الشريحة الثانية متاحة حاليًا عبر منصة ستيك.

نبذة عن انفستكورب

إنفستكورب هي شركة إدارة استثمارات عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة عبر أربع فئات من الأصول: الأسهم الخاصة (استحواذات السوق المتوسطة واستثمارات النمو والمشاركة كشريك عام في صناديق الاستثمار)، الأصول الحقيقية (العقارات والبنية التحتية)، الائتمان (سندات القروض المضمونة القروض المجمعة والائتمان المهيكل والإقراض المباشر للسوق المتوسطة)، والاستراتيجيات السائلة (استثمارات العائد المطلق وإدارة أصول التأمين).

منذ تأسيسها في عام 1982، ركّزت إنفستكورب على تحقيق عوائد جذابة لعملائها وخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد من خلال اتباع عملية استثمارية منضبطة، والاستفادة من الخبرة العميقة في القطاعات المختلفة، والاستعانة بموارد منصة عالمية.

تستثمر إنفستكورب أموالها الخاصة مع أموال عملائها، بحيث يكون هدفها متوافق مع أهدافهم. كما تركز على استثمارات مسؤولة تهدف لخلق قيمة طويلة الأمد داخل الشركات التي تستثمر فيها وفي المجتمع من حولها.

تدير إنفستكورب اليوم نحو 60 مليار دولار أمريكي من الأصول، بما في ذلك الأصول المدارة من قبل مديري طرف ثالث. وتعمل الشركة من 14 مكتبًا في الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون وآسيا بما في ذلك الهند، الصين، اليابان، وسنغافورة، ويعمل بها حوالي 500 متخصص يمثلون أكثر من 50 جنسية حول العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.investcorp.com وتابعونا على LinkedIn وX وInstagram.

نبذة عن ستيك

تخضع ستيك لرقابة هيئة السوق المالية السعودية لتوزيع الصناديق الاستثمارية، ومرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية DFSA فيما يخص العقارات الجزئية. وقد بنت المنصة مجتمعًا يضم أكثر من 2 مليون مستخدم من أكثر من 211 جنسية، وسهّلت أكثر من 250,000 استثمار في 3 صناديق عقارية وأكثر من 500 عقار، مع دفع أكثر من 59.5 مليون درهم كعوائد إيجارية، وتجاوز إجمالي المعاملات العقارية 1.4 مليار درهم حتى اليوم. تحظى ستيك بدعم مستثمرين بارزين مثل واعد التابعة لأرامكو السعودية، شركة مبادلة للاستثمار، MEVP، Property Finder، وRepublic.com.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.getstake.com وتابعوا ستيك على LinkedIn وInstagram وYouTube وX وFacebook.

قسم العلاقات الإعلامية:

للتواصل مع إنفستكورب:

Firas El Amine

+973 175 15404

felamine@investcorp.com

للتواصل مع ستيك:

Yasmeen Dahbour

+971 52 1414130

yasmeen@getstake.com

-انتهى-

#بياناتشركات