دبي، الإمارات العربية المتحدة : بدأت "ترايب"، وهي منصة مخصصة لإدارة الثروات نشأت في دبي، أعمالها خلال شهر يناير الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إتاحة الوصول إلى العقارات من الدرجة الاستثمارية في دبي أمام الجميع. تخضع المنصة لإدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتعمل بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تجمع "ترايب" بين أمان العقارات العالية الجودة من الدرجة الأولى والتقنيات السلسة، بما يساهم في إزالة العوائق التقليدية ومواءمة نجاحها مع مصالح المستثمرين.

تُعد المنصة الأولى المصممة لمنح المستثمرين في قطاع البيع بالتجزئة الإستراتيجية نفسها لتكوين الثروات، وجودة الأصول والحماية القانونية ذاتها التي كانت حكرًا تقليديًا على المؤسسات. يمكن للمستثمرين البدء في بناء ثرواتهم ابتداءً من 2,000 درهم إماراتي (570 دولارًا أمريكيًا) عبر منصة رقمية متكاملة تُبسّط إجراءات التسجيل، واختيار العقارات، ومتابعة الأداء. يضمن نموذج الأداء المحدود تحقيق مكاسب عادلة: من خلال استيفاء رسوم بنسبة 20 في المائة على أول 20 في المائة من الزيادة في القيمة، مع تحويل أي مكاسب إضافية بالكامل إلى المستثمرين.

تعمل منصة "ترايب" بأسلوب يحاكي عمل مدير الثروات، معتمدةً بذلك على إستراتيجيتين أساسيتين للنمو: محرك التأجير القصير الأجل الذي يوظّف الإيجارات القصيرة المدى في المناطق السياحية لتحقيق تدفقات نقدية مرتفعة، ومحرك الاستقرار الذي يركز على العقارات السكنية العالية الجودة من الدرجة الأولى في المجتمعات ذات الإمدادات المحدودة على الوفاء بطلباتها، بما يعزز الحفاظ على القيمة على المدى الطويل. وتقتصر الفرص الاستثمارية المقدمة للمستثمرين على عقارات خضعت لعمليات اختيار بدقة متناهية، وتتمتع بإمكانات مرتفعة للعائد والنمو.

عقب حصولها على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، تعتزم منصة "ترايب" طرح أول مجموعة مختارة من العقارات، بما يساعد المستثمرين على التحرر من فخ الإيجار والبدء في حيازة الملكية من خلال محرك التأجير القصير الأجل ومحرك الاستقرار. وقد جاء هيكل الرسوم بما يحقق مواءمة واضحة للمصالح: عبر تكاليف دخول منخفضة، وعدم استيفاء أي رسوم خروج على الأصول التي تحقق ارتفاعًا في القيمة (مع الاكتفاء بحصة من الأداء)، إلى جانب رسوم محدودة للغاية في حال عدم تحقيق الأصول أي نمو في القيمة.

يقول غاري بلاورز، الرئيس التنفيذي: «لقد أسسنا منصة "ترايب" ليس لأجل بيع العقارات فحسب، بل لمعالجة خلل في منظومة لطالما فضّلت المؤسسات على المستثمرين الأفراد، حيث تتمثل مهمتنا في منح مستثمري قطاع البيع بالتجزئة مستوى الوصول والحماية والمزية الإستراتيجية ذاتها التي كانت مقتصرة سابقًا على الجهات المؤسسية، وبذلك نعيد تشكيل سوق العقارات في دبي وخارجها».

تعالج المنصة أيضًا مشكلة السيولة في القطاع العقاري من خلال توفير سوق ثانوية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى تتيح بيع الحصص في أي وقت. ويستفيد المستأجرون من حق الأولوية في الشراء، بما يساعدهم على بناء الملكية والانتقال من وضع المستأجر إلى المالك.

لقد واجه مستثمرو قطاع البيع بالتجزئة تاريخيًا عوائق كبيرة أمام الدخول وفرصًا محدودة لبناء الثروات، إذ كان الوصول إلى أفضل الأصول العقارية في دبي مقتصرًا في الغالب على المستثمرين المؤسسيين. وتسدّ منصة "ترايب" هذه الفجوة من خلال إتاحة وصول أوسع إلى عقارات متميزة من الدرجة الاستثمارية، بما يمكّن شريحة أكبر من الأفراد من بناء ثروات طويلة الأجل عبر التملّك.

لمعرفة المزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mytribe.ae.

نبذة عن منصة "ترايب":

"ترايب" منصة مخصصة لإدارة الثروات نشأت في دبي، وتهدف إلى إتاحة الوصول إلى العقارات من الدرجة الاستثمارية بين يدي الجميع. تخضع المنصة لإدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتجمع بين أمان العقارات العالية الجودة من الدرجة الأولى وسهولة وشفافية التكنولوجيا. ومن خلال إزالة عوائق الدخول الكبيرة ومواءمة نجاحها مع مصالح المستثمرين، تعيد منصة "ترايب" تعريف مفهوم تملّك العقارات على مستوى الجمهور العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات