المنامة، مملكة البحرين– أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن انطلاق مختبر مستقبل الاستدامة، وهو تحدٍ جامعي يُنظَّم بدعم من كي بي إم جي البحرين وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، وذلك خلال فعالية إطلاق شهدت مشاركة أكثر من 62 طالبًا و20 موجّهًا، إلى جانب الشركاء وأعضاء لجنة التحكيم والمنظمين.

واجتمع الطلبة والموجّهون في معهد ريبووت للبرمجة، الجهة المستضيفة للفعالية، حيث اطّلعوا على تفاصيل التحدي وأهدافه، والذي سيشهد خلال الأسبوع المقبل تطوير حلول مبتكرة لتحديات واقعية في مجال الاستدامة، ضمن إطار عملي يعزز التفكير الابتكاري والعمل الجماعي.

ويُعد مختبر الاستدامة المستقبلي جزءًا محوريًا من النسخة الرابعة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، المقرر انعقادها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. وتعكس هذه المبادرة التزام المنتدى بتعزيز مشاركة الشباب في قيادة جهود الاستدامة، وتتماشى مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين والتزاماتها المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

