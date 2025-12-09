مسقط: أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن إتمام اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) معها، في خطوة تُعد محطة مفصلية في تكامل الشركات وتوحيد الجهود وتعزيز الامكانيات في سلطنة عُمان. حيث يأتي هذا الاندماج بين هاتين الشركتين اللتين تعدان من شركات المساهمة العامة العريقة بالسلطنة، ليرسّخ شراكة استراتيجية تجمع بين القوة المالية والإستثمارية المتينة لظفار للاستثمار والخبرة التشغيلية والابتكارية لخدمة، مما يثمر كياناً موحداً أكثر قدرة على النمو وتمكين الشركات والمواهب وترسيخ الابتكار في المجتمع العُماني.

ومن الأهداف الرئيسية لهذا الاندماج ، تطوير بيئة الخدمات المالية المبتكرة التي تقدم عبر منصة خدمة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتسريع تبنّي التكنولوجيا، ودعم المبادرات الرامية لازدهار الاقتصاد الوطني بمقاربات حديثة تتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040.

وبهذه المناسبة، قال سعيد بن أحمد صفرار، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار:

"يقف خلف هذا الاندماج طموح مشترك لبناء مؤسسة أقوى وأكثر مرونة، قادرة على فتح آفاق جديدة للنمو، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي والاقتصادي في السلطنة. فهذا الاندماج ليس مجرد توسّع في الحجم، بل يعكس رؤية واحدة وهدف مشترك، يتمثل في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وتمكين الكفاءات العُمانية، وترسيخ موقع كياننا الجديد كقوة رائدة في مستقبل الخدمات المالية والاستثمارية القائمة على التكنولوجيا في عُمان".

ويواصل الكيان الموحد التزامه الراسخ برعاية وتنمية الكفاءات العُمانية، عبر توفير بيئة مبتكرة تُتيح للمواهب اختبار أفكار جديدة، وتوسيع نطاق المشاريع الواعدة، وتقديم مساهمة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وانطلاقاً من البنية التحتية الرقمية المتطورة لــ "خدمة" – التي تشمل خدمات الفوترة والتحصيل، والمحفظة الإلكترونية، والتحويلات المالية – سيعمل الكيان الجديد على توسيع نطاق خدماته ليشمل حلول التكنولوجيا المالية والخدمات الذكية. ويسهم هذا التوسع في تعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة الوصول الآمن والسهل للخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع وفي مختلف محافظات السلطنة.كما يسهم هذا الاندماج في مواءمة الأنظمة الإدارية والحوكمة والبنية الرقمية ضمن إطار موحّد، بما يعزّز التكامل بين القوة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.

وأضاف سعيد بن أحمد صفرار: "ستواصل "خدمة" نموها كمنصة دفع رقمي موثوقة تربط مختلف الخدمات في منظومة واحدة، تشمل خدمات دفع الفواتير وإعادة شحن الرصيد والتحويلات المالية وخدمات التوصيل ونمط الحياة. حيث أن هدفنا الأساسي هو دعم مسيرة عُمان نحو مستقبل تتجذر فيه التكنولوجيا في صميم الحياة اليومية، بحيث تصبح الخدمات الرقمية أسهل وأقرب للجميع".

الجدير بالذكر أنه مع اكتمال هذا الاندماج، ستتوسع محفظة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار المتنوعة لتشمل قطاعات التأمين والبنوك والمدفوعات الرقمية والطاقة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والإنشاءات والصرافة والخدمات ، مع قدرة الشركة على الاضافة النوعية لتعزيز التكامل الرقمي وزيادة القدرات الرأسمالية وتطوير الحلول المستقبلية.

