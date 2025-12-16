دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وبريبكو بلوكس، الذراع المختص بالاستثمار العقاري الجزئي ضمن منصة بريبكو الرائدة في تكنولوجيا العقار (PropTech) على مستوى المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول تعاون من نوعه في الدولة يربط بين مكافآت الوقود والاستثمار العقاري. يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين شبكة "امارات" الواسعة من المستهلكين ورؤية بريبكو الهادفة إلى تمكين الجميع من الوصول الحر إلى الاستثمار العقاري، بما يفتح آفاقًا جديدة للمقيمين لتنمية ثرواتهم من خلال عمليات تعبئة الوقود اليومية.

يتيح هذا التعاون للآلاف من عملاء "امارات" إمكانية "الاستثمار أثناء التنقل"، حيث يحصلون على مكافأة ترحيبية بقيمة 350 درهماً إماراتياً لبدء رحلتهم الاستثمارية عبر تطبيق بريبكو بلوكس. ويمكن للمستخدمين استبدال نقاطهم مباشرةً عبر تطبيق "إمكان" وتحويلها إلى قسائم بريبكو بلوكس يمكن استخدامها لشراء حصص ملكية عقارية جزئية بدءًا من 2.000 درهم فقط.

وقال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة ونائب رئيس أول التسويق في "امارات": "نفخر بشراكتنا مع بريبكو بلوكس في واحدة من أولى مبادرات ربط برامج الولاء بالاستثمار في دولة الإمارات وربما عالميًا. تشكل هذه الخطوة فصلًا جديدًا لبرنامج ’إمكان‘، حيث ننتقل من المكافآت القائمة على المعاملات إلى منصة قيمة مستقبلية تساعد العملاء على المشاركة في بناء الثروة طويلة المدى. ومن خلال ربط التنقل اليومي بإمكانية الوصول الرقمي للاستثمار العقاري الجزئي، فإننا نرتقي بتجربة الولاء لتصبح أكثر ذكاءً وتخصيصًا ومواءمةً مع توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار الهادف والموثوق، المصمم بما يتماشى مع أسلوب حياة الناس اليوم."

ومن جانبها، قالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لبريبكو:

"يمثل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرة الابتكار العقاري الموجّه للمستهلكين في دولة الإمارات. ولأول مرة، نتيح للمقيمين تحويل إنفاقهم على الوقود إلى ملكية عقارية، وهو نموذج قوي ورائد يضع بناء الثروة في متناول الجميع. إن حجم ’امارات‘ وموثوقيتها وإرثها الطويل يجعلها الشريك المثالي بينما نواصل تعزيز سهولة الوصول والشفافية والابتكار في مشهد الاستثمار."

يعكس هذا التعاون مكانة دولة الإمارات المتنامية كقوة دافعة ضمن منظومة التكنولوجيا العقارية عالميًا، حيث يبرهن كيف يمكن للشراكات بين القطاعات المختلفة أن تفتح آفاقًا غير محدودة للمستهلكين. ومن خلال دمج الاستثمار العقاري في الأنشطة اليومية، تعمل بريبكو بلوكس و"امارات" على إعادة تشكيل الطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى بناء الثروة، وتمكينهم من التحكم بمستقبلهم المالي — صفقة وقود واحدة في كل مرة.

يُعد "إمكان" برنامج المكافآت والولاء الرقمي من "امارات"، والمصمم لمساعدة العملاء على كسب واستبدال النقاط عبر المعاملات المؤهلة ضمن منظومة خدمات "امارات". ويمكن للأعضاء إدارة نقاطهم واستكشاف المكافآت واستبدال المزايا رقميًا عبر تطبيق إمكان.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تُعد شركة الإمارات للبترول (امارات) من أبرز مزوّدي الطاقة في دولة الإمارات، تأسست عام 1980 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة. وتدير الشركة شبكة واسعة من محطات الخدمة، وتقدم وقودًا عالي الجودة، ومتاجر تجزئة مريحة، وخدمات سيارات، إضافةً إلى مجموعة شاملة من منتجات الوقود التجاري والغاز الطبيعي وزيوت التشحيم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.emarat.ae/

نبذة عن بريبكو بلوكس

تُعد بريبكو بلوكس منصة استثمار عقاري مقرها دبي، تُمكّن المستثمرين من الوصول إلى الملكية الجزئية في عقارات مدرّة للدخل وتدار باحتراف. من خلال بريبكو بلوكس، يمكن للمستثمرين شراء حصص (Blocks) في عقارات مؤجّرة والحصول على توزيعات إيجارية شهرية. المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن مواءمة الاستثمارات مع مبادئ التمويل الإسلامي.

تتولى قيادة المنصة أميرة سجواني، المديرة العامة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والشريكة المؤسسة والرئيس التنفيذي للعمليات في Amali Properties، وعضو لجنة المستثمرين في برنامج “شاركس تانك”. وتخضع المنصة لإشراف هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA). ومع بريبكو بلوكس، يمكن للمستثمرين من أكثر من 200 دولة الاستثمار في أفضل العقارات الإيجارية في دبي بدءًا من 2.000 درهم إماراتي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://prypco.com/blocks

