دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع شراكتها مع شركة "إل إس ريتيل" (LS Retail) بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز القدرات التشغيلية عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لها. وتمّ توقيع الاتفاقية ضمن المقرّ الرئيسي لشركة "امارات" في دبي بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وتتمحور الشراكة حول منصة LS Central، الحل البرمجي الموحد من "إل إس ريتيل" لدعم جميع احتياجات مؤسسات البيع بالتجزئة، بدءاً من وظائف المقرّ الرئيسي وصولًا إلى عمليات المتاجر وتجربة الضيوف. وسيدعم نطاق التعاون الموسّع هذا توجه "امارات" نحو اعتماد نموذج "محطة الخدمة المستقبلية" عبر تطبيقات مستقبلية تشمل إدارة المدفوعات، وتحليلات البيانات، وتجربة الضيوف.

بهذه المناسبة، قال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة ونائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول "امارات": "تُعدّ تجربة العميل المبدأ الأساسي وراء تصميم محطات الخدمة، وعروض التجزئة، ومعايير الخدمة اليومية في ’امارات‘. ويساهم توسيع شراكتنا مع ’إل إس ريتيل‘ في إرساء الأسس اللازمة للارتقاء بتجارب العملاء وتوفير خدمات أسرع وأكثر اتساقاً وسلاسة عبر شبكتنا. كما تدعم هذه الشراكة طموحنا بترسيخ المكانة الرائدة للإمارات في مجال التزود بالوقود، وذلك عبر توفير تجارب سلسة تلبي احتياجات العملاء وتحقق لهم كل ما يتوقعونه من محطات الخدمة الحديثة".

وتستخدم "امارات" حلول "إل إس ريتيل" منذ سنوات عدة لدعم عمليات التجزئة وبيع الأغذية والمشروبات في محطات الخدمة التابعة لها. ويعكس توسيع الشراكة التزاماً متجدداً بتعزيز البنية التحتية الرقمية للخدمات مع تمكين فرق العمل من متابعة العمليات التشغيلية بشكل أفضل وتحقيق تكامل أكبر في سير العمل.

بدوره قال حمد الخيّال الحارثي، نائب الرئيس لحلول تقنية المعلومات في شركة الإمارات للبترول "امارات": "تُمثل هذه الشراكة مع ’إل إس ريتيل‘ توجهاً تقنياً استراتيجياً للجيل القادم من محطات الخدمة التابعة لـ ’امارات‘. ومن خلال توسيع استخدام منصة LS Central ليشمل قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، فإننا نؤسس لعمليات أكثر ترابطاً ترتكز على البيانات، مما يُساعد فرقنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً، وتحقيق اتساق أكبر عبر جميع نقاط التواصل. كما تُساهم هذه الشراكة بشكل مباشر في دعم مسيرة التحول الرقمي لشركة ’امارات‘، وتوفر منصة ابتكار قابلة للتوسع، بما في ذلك التطبيق المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الخدمة ويدعم عملية اتخاذ القرار".

من جانبه، قال وضّاح لحام، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة "إل إس ريتيل": "يسعدنا مواصلة وتوسيع شراكتنا مع ’امارات‘. وإنه لشرف كبير لنا أن ندعم مؤسسة معروفة بمعاييرها العالية وتجاربها المبتكرة للعملاء. ومع منصة LS Central، يمكن لـ ’امارات‘ توحيد قدراتها الأساسية في مجال البيع بالتجزئة، والتوسع في مجالات جديدة تعزز تجربة الضيوف وترفع مستوى التحكم التشغيلي. ونتطلع إلى دعم ’امارات‘ في تطوير محطات الخدمة المستقبلية، حيث تتيح التكنولوجيا المبتكرة تجارب أكثر تخصيصاً واتساقاً".

تُعدّ "إل إس ريتيل" واحدةً من أبرز الشركات العالمية في تطوير حلول برمجية موحدة لقطاعات التجزئة والضيافة وخدمات الأغذية والصيدليات ومحطات الوقود، وتقدم لهذه القطاعات حلولاً مرنة قابلة للتخصيص، مما يُلبي احتياجات شركات التجزئة والضيافة. وتدعم برمجيات "إل إس ريتيل" أكثر من 110,000 متجر ومطعم وفندق ومحطة وقود وصيدلية في 157 دولة، حيث توفر لهم متابعة شاملة للبيانات، وتقنيات موثوقة، ومعايير تشغيل عالمية لجميع أعمالها.

تأتي هذه الشراكة ضمن جهود "امارات" المُستمرة لتعزيز التميز في تجربة العملاء، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مُضاعفة مُساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تعد شركة الإمارات للبترول (امارات) واحدة من أبرز مزودي الطاقة في دولة الإمارات، تأسست عام 1980 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. وتدير الشركة شبكة واسعة من محطات الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث توفر الوقود عالي الجودة، ومتاجر التجزئة، وخدمات المركبات، إلى جانب مجموعة متكاملة من منتجات الوقود التجاري، والغاز الطبيعي، وزيوت التشحيم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.emarat.ae/

-انتهى-

#بياناتشركات