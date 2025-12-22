الشركة عقدت ورشة عمل في دبي بمشاركة العديد من الهيئات الحكومية وشركاء القطاع لترسيخ معايير الامتثال وتبني أفضل الممارسات في قطاع غاز البترول المسال في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل متخصصة حول معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع غاز البترول المسال بدبي. ضمت الورشة ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية وشركاء القطاع بهدف ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال.

ركزت الورشة على تعريف المشاركين بأحدث المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لضمان توفير إمدادات آمنة وفعالة من غاز البترول المسال للعملاء من القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. كما تناولت الورشة التحديات الميدانية في العمليات الفنية وممارسات السوق بهدف إيجاد حلول عملية مناسبة وتحديد الأولويات الرئيسية لإرساء أنظمة الغاز المركزية الأكثر أماناً في دبي.

تولى إدارة ورشة العمل فريق غاز البترول المسال في "امارات"، وقدّم فيها خبراء متخصصون من الشركات المشاركة مواضيع مختلفة من جدول الأعمال، وأعقب ذلك نقاش مفتوح حول التوصيات والحلول وأولويات التنفيذ. كما تناولت الورشة سلامة خزانات وأنابيب غاز البترول المسال، حيث استعرضت الشركات المشاركة معايير التركيب والصيانة والفحص والامتثال لأنظمة خزنات الغاز وأنظمة الأنابيب المرتبطة بها، وضرورة تبني بروتوكولات موحدة لصيانة أنظمة خزانات الغاز المركزية بما يضمن انضباط العمليات والالتزام بمعايير السلامة. وفيما يتعلق بسلامة عمليات النقل، تم عرض المتطلبات الإلزامية ومعايير الفحص لناقلات غاز البترول المسال لضمان حركة مرور أكثر أماناً وتقليل المخاطر أثناء النقل. علاوةً على ذلك، ركزت الورشة على جانب مواءمة ممارسات القطاع والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لتعزيز أطر الحوكمة في مجال عمليات غاز البترول المسال.

وحضر الورشة مسؤولون من بلدية دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وشركة غاز الإمارات (عضو مجموعة إينوك)، و فريق عمل الغاز المسال بإمارات إلى جانب عدد من مالكي وممثلي الشركات الرائدة في قطاع غاز البترول المسال مثل "الفهيدي لتقنية الغاز"، و"التنمية الملكية لأعمال الغاز "، و"الدرع لتعبئة وتوزيع الغاز"، و"هابي واي لتجارة الغاز"، حيث أكدت مشاركتهم التزاماً مشتركاً بأطر السلامة العامة، والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي لقطاع غاز البترول المسال في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وبهذا الخصوص، قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في "امارات": "في ضوء النمو الاستثنائي الذي تشهده إمارة دبي، تزداد أهمية سلامة وموثوقية البنية التحتية للطاقة. وبصفتنا شركة وطنية، يتعين علينا مراقبة التطورات في هذا المجال عن كثب، وتسليط الضوء على القضايا الملحة، والتعاون مع شركائنا لترسيخ أفضل الممارسات. وتندرج هذه الورشة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بمعايير السلامة العامة، ومواصلة تحسين عمليات تزويد غاز البترول المسال، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمنظومة الطاقة".

وأضاف عباس: "نتوجه بالشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة على مشاركتهم ومساهماتهم الفعالة. فقد شكلت رؤاهم ركيزة أساسية في صياغة أطر سلامة متينة وضمان تلبية أنظمة غاز البترول المسال في المنشآت التجارية والسكنية والصناعية لأعلى معايير السلامة".

ستواصل "امارات" العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر سلامة عمليات غاز البترول المسال، ودعم مبادرات الامتثال التنظيمي، وتعزيز التميز التشغيلي عبر جميع أعمالها. وتعتزم الشركة تنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج المشتركة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للارتقاء بمعايير خدمات غاز البترول المسال في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الطاقة الآمنة والمستدامة.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تعد شركة الإمارات للبترول (امارات) واحدة من أبرز مزودي الطاقة في دولة الإمارات، تأسست عام 1980 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. وتدير الشركة شبكة واسعة من محطات الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث توفر الوقود عالي الجودة، ومتاجر التجزئة، وخدمات المركبات، إلى جانب مجموعة متكاملة من منتجات الوقود التجاري، والغاز الطبيعي، وزيوت التشحيم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.emarat.ae/

