- الدخيل: "الوطني" يحرص على إبراز تميزه الرقمي وإثراء تجربة عملائه من خلال تبنّي الابتكار في تقديم المنتجات والخدمات

في إطار التزامه بالعمل على إثراء تجربة عملائه، أطلق بنك الكويت الوطني تحديثات وتحسينات جديدة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، والتي يهدف من خلالها إلى تسهيل تجربة العملاء وتوفير تحكم أفضل وضمان المرونة والراحة في إدارة شؤونهم المالية رقميًا.

وتوفّر آخر تحديثات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء مزايا رئيسية تُمكّنهم من تصفح وإدارة شؤونهم المالية في أي مكان وفي أي وقت، وتشمل:

ابدأ رحلتك الاستثمارية

أعلنت شركة الوطني للاستثمار (NBK Invest)، الذراع الاستثماري لمجموعة بنك الكويت الوطني، عن إطلاق مزايا رقمية مطوّرة للاستثمار ضمن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، لتمنح العملاء تجربة استثمارية متكاملة وسهلة الاستخدام.

ويقدّم التحديث الجديد صفحة مخصصة للاستثمار تتيح للمستخدمين الاطلاع بسهولة على المنتجات الاستثمارية المتاحة، والاشتراك في الصناديق، ومتابعة استثماراتهم مباشرة عبر التطبيق.

وتُبسّط هذه التحديثات عملية فتح الحسابات للاستفادة من مجموعة حلول الوطني للاستثمار الشاملة، والتي تشمل صناديق أسواق النقد، وخدمات التداول، والاستثمارات الموجّهة، وصناديق الأسهم والسندات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجموعة بنك الكويت الوطني المستمر بتقديم حلول رقمية مبتكرة تعزّز من سهولة الوصول، والراحة، والتفاعل، بما يتيح للعملاء إدارة ثرواتهم بأمان عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

التقديم على القروض العقارية الدولية

يقدم بنك الكويت الوطني لعملائه خيار سهولة التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية دولية عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين شراء عقارات خارج الكويت في دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والإمارات، وذلك من خلال تقديم طلبهم عبر التطبيق.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين ببساطة تقديم طلبهم في دقائق معدودة، مما يوفر لهم خدمة رقمية سريعة وسهلة تُلبي طموحاتهم العقارية الدولية.

تعبئة البطاقات مسبقة الدفع بسهولة باستخدام "كي نت"

وتشمل التحديثات الجديدة تعبئة البطاقات مسبقة الدفع عبر بوابة الدفع "كي نت" بسهولة، سواء من خلال لوحة التحكم في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أو شاشة تفاصيل البطاقة.

وللقيام بذلك، يتعين على العملاء اختيار البطاقة واختيار طريقة تعبئة الرصيد المرغوب، كما بإمكانهم أيضًا تعبئة بطاقاتهم مسبقة الدفع من خلال "كي نت" وذلك بإدخال المبلغ المطلوب، وبعد ذلك سيتم فتح بوابة "كي نت" لإضافة تفاصيل بطاقة السحب لإتمام العملية بنجاح على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

تحويلات عبر الموبايل

تتيح هذه الخدمة لمستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إرسال أو استلام الأموال فورًا إلى عملاء آخرين في البنك، وذلك من خلال إظهار رقم الهاتف المحمول على التطبيق وإجراء المعاملة دون الحاجة إلى إدخال رقم حسابهم.

ومن خلال هذا الخيار، يتسنّى للعميل إنجاز التحويلات المالية في ثوانٍ فقط من خلال تفعيل رقم الهاتف المحمول على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

وعبر هذه الخدمة، يستطيع العملاء أيضًا ردّ الأموال بسهولة لأصدقائهم، أو حتى تحصيل الأموال من مجموعة من الأصدقاء والعائلة لتقديمها كهدية في المناسبات.

وتعليقًا على هذه التحديثات والتحسينات، قال نائب مساعد للرئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الدخيل: "نعمل باستمرار على تطوير تجربة برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال إضافة ميزات جديدة تعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية ذكية ومريحة وسريعة. ومن خلال هذه التحسينات المستمرة، نهدف إلى تمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية ومعاملاتهم بسهولة تامة ومرونة كبيرة".

كما أكّد الدخيل أن تزايد إقبال العملاء على استخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل قد ساهم في زيادة انتشاره، مما عزز مكانته كتطبيق وحل مثالي للخدمات المصرفية اليومية.

وأخيرًا، نوّه الدخيل إلى أن هذه التحسينات المستمرة ليست سوى تأكيد بأن "الوطني" حريص جدّا على إبراز تميزه الرقمي وإثراء تجربة عملائه المصرفية بمنتجات وخدمات مبتكرة.

ويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لمستخدميه إنجاز المعاملات المصرفية المختلفة، ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وغيرها من الخدمات.

ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حالياً على متجر آبل App Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.

