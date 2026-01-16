• شدد على ضرورة إغلاق الانضمام التلقائي للشبكات العامة وعدم حفظ بياناتها على الهاتف

في إطار دعمه المتواصل لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، جدد بنك الكويت الوطني تحذيراته للعملاء من مخاطر استخدام شبكات «الواي فاي» العامة، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المتزايدة في المطارات والمقاهي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي بمبادئ الأمان الرقمي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن رسائل توعوية حول كيفية الحماية من عمليات الاحتيال، والإعلانات المزيفة، واختراق التطبيقات المصرفية، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.

وحذر «الوطني» من القيام بأي عمليات مصرفية أو بنكية من خلال استخدام شبكات «الواي فاي» في الأماكن العامة، لأنها غير آمنة ولا يوجد عليها حماية ويمكن اختراقها بسهولة، حيث من الشائع وجود شبكات «واي فاي» عامة متعددة بنفس الاسم.

وينصح «الوطني» بضرورة استخدام برامج حماية من الاختراقات والفيروسات وتأمين اتصال الإنترنت، مع التأكد من الروابط والإعلانات التي تبثها الشبكات العامة، إضافة إلى ضرورة إغلاق «الواي فاي» عند عدم استخدامها وإغلاق الانضمام التلقائي لهذه الشبكات مع عدم حفظ بياناتها على هاتفك للاتصال بها تلقائياً، حتى تتجنب أي محاولة لاختراق هاتفك والوصول إلى حساباتك المصرفية والشخصية والمعلومات الحساسة.

وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في إستراتيجيته، حيث دائماً ما يستخدم كافة قنوات التواصل لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.

ويسخر البنك كافة إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.

ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته مؤسسة مالية رائدة في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.

ويلتزم بنك الكويت الوطني باعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن «الوطني» سباق دائما في أخذ زمام المبادرة لتقديم كافة سبل الدعم للحملات الهامة والاستراتيجية مثل حملة "لنكن على دراية" التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

