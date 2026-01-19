مسقط: مواصِلة نهجها بالاستثمار في المواهـب الوطنيـة الشابـة، أعلنت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، عن إطلاق برنامجها التدريبي للخريجين مِراس في نسخته الأولى، لتصبح بذلك أول شركة تمويل في سلطنة عُمان تطلق برنامجـًا من هذا النوع. وقد تم تدشين البرنامـج رسميـًا خلال حفل أقيـم في المكتب الرئيس للشركة، بحضـور الإدارة العُليا والمتدربين المختـارين، في خطوة تعكس الأهميـة الاستراتيجيـة للمبـادرة. ويُجسّد هذا البرنامج الرائد استثمار الشركة الاستراتيجي في الكفاءات العُمانية الطموحـة، مع تركيز واضح على تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وخلق فرص توظيف مستدامة، ودعم جهود التعمين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية. وخلال حفل الإطلاق، قُدِّم عرضٌ شاملٌ تناول أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسة، وبيّن آلية التنفيذ والمراحل العملية المصممة لضمان تحقيق أقصى أثر تدريبي ومهني للمشاركين.

انسـجامًا مع مستهـدفات رؤية عُمان 2040، وترسيخـًا لالتزام الوطنية للتمويل بتطبيق معايير البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG)، يجسد برنامج مِراس للخريجين نموذجـًا عمليًا للاستثمار المسؤول في رأس المال البشري الوطني. ويقدم البرنامح رحلة تطوير منظمة ترتكز على الكفاءات، وتربط بفاعلية بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في بيئة العمل، بما يُسهم في تعزيز الجاهزية المهنية للشباب العُماني، ويهدف البرنامج إلى صقل إمكانيات الجيل القادم من المهنيين، وتزويدهم بالخبرات التقنية والأخلاقيات المهنية والمهارات العملية اللازمة للنجاح والقيادة في قطاع الخدمات المالية المتطور.

وتعليقـًا على هذا الإطلاق الاستراتيجي، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يعكس برنامج مِراس للخريجين التزام الوطنية للتمويل المستمر بتمكين الشباب العُماني، والمساهمة الفاعلة في دعم مسارات التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان. فمن خلال الاستثمار المنهجي في الخريجين الجدد، لا نكتفي بإعداد كوادر مهنية مؤهلة فحسب، بل نُعزز أيضًا دورنا كمؤسسة وطنية مسؤولة وشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية. ويجسّد هذا البرنامج قناعتنا الراسخة بأن تنمية الكفاءات الوطنية تشكل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار طويل الأمد".

يشمل البرنامج في نسخته الأولى عشرة خريجين عُمانيين ذوي إمكانات عالية، من خريجي الدفعات الحديثة في تخصصات حيوية تشمل إدراة الأعمال، والمالية، والاقتصاد، والمحاسبة، وتقنية المعلومات، والقانون، وغيرها من التخصصات ذات الصلة. وخلال فترة البرنامج التي تمتد 12 شهرًا، سيخوض المشاركون رحلة تعلم منظمة ومكثفة، تتضمن وحدات تدريبية، وجلسات إرشاد مهني، ومشاريع تعلم عملي، إلى جانب هاكاثونات وزيارات ميدانية، مما يمنحهم فرصة اكتساب خبرة عملية ثرية داخل بيئة العمل في القطاع المالي. وعلى مدار البرنامج، سيعمل المشاركون على تطوير المهارات التقنية والرقمية، إلى جانب المهارات الشخصية الأساسية مثل القيادة، والتواصل، والذكاء العاطفي، والمرونة، وتحليل البيانات.

صُمم البرنامج لإعداد قادة مستعدين للمستقبل، من خلال تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات عملية جاهزة متقدمة تلبي متطلبات سوق العمل المتغيّر، مع تزويد الخريجين بالمهارات الرقمية المتخصصة، وتعزيز فهمهم للاتجاهات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا التنظيمية.

علاوة على ذلك، يؤكد البرنامج التزام الوطنية للتمويل الرصين بدعم التعمين، والذي ينعكس في ارتفاع معدلات التعمين في الشركة التي تجاوزت 90% خلال السنوات الأخيرة. ويُسعى البرنامج للإسهام بتطوير قاعدة قوية من الكفاءات العُمانية المؤهلة، القادرة على شغل الأدوار الرئيسة في مختلف مجالات القطاع المالي.

يمثل برنامج مِراس للخريجين نقطة تحول مهمة في تطوير رأس المال البشري داخل القطاع المالي، ويضع معيارًا جديدًا للمبادرات التي تقودها الشركات في دعم الأولويات الوطنية، مع تعزيز الابتكار، والاستدامة، وتمكين الشباب. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في الخريجين العُمانيين اليوم، تُسهم الوطنية للتمويل في إعداد القادة المؤهلين للمستقبل، وتعزز دورها كمحرك فاعل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتوافق مع تطلعات رؤية عمان 2040.

