مسقط: تواصل الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المؤسسات رسوخًا واستقرارًا في القطاع المالي، مستندةً إلى حجمها المؤسسي، ومرونتها التشغيلية، والتزامها الثابت بأعلى معايير الحوكمة والرقابة. وبفضل سجلها الممتد في ريادة السوق من حيث حجم الأصول والانتشار الجغرافي والأرباح المُتنامية، تواصل الشركة أداء دورها كشريك موثوق للأفراد والمؤسسات المُتطلعة إلى إيجاد حلول تمويلية متكاملة ومستدامة بما يتوافق مع احتياجاتهم المتغيرة، بجانب دعمها لنمو الأعمال والمشاركة الاقتصادية طويلة الأجل.

وفي تعليق له على التوجه الاستراتيجي للشركة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "إن الريادة في قطاع الخدمات المالية لا تُقاس بالنتائج الآنية فحسب، بل بالقدرة على الحفاظ على الأهمية والقيمة بمرور الوقت، من خلال إدارة منضبطة لرأس المال، وحوكمة راسخة، وفهم عميق لتوقعات العملاء المُتغيرة باستمرار. وفي الوطنية للتمويل، نركز على تعزيز الأسس التي تخلق قيمة مستدامة، بالتوازي مع تطوير عملياتنا وتحسين أساليب خدمتنا للعملاء. ومع تسارع وتيرة الرقمنة والتوجه المتزايد إلى الاعتماد على البيانات، نقوم باستثمارات مدروسة لضمان جاهزية أنظمتنا وكوادرنا وأطر اتخاذ القرار للعمل بكفاءة في بيئة أكثر سرعة وديناميكية".

وتتمتع الوطنية للتمويل بأعلى مستوى من رأس المال التنظيمي بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، في دلالة واضحة على قوة ميزانيتها العمومية وقدرتها على خدمة السوق بثبات وثقة على المدى الطويل. ويعزز هذه المتانة المالية حضورٌ تنافسي قوي، مدعوم بشبكة فروع منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، واستمراريتها، وسرعة تلبية احتياجات العملاء.

وانطلاقًا من هذه الأسس المتينة، حظيت الممارسات التشغيلية والمعايير المؤسسية للشركة باعتراف رسمي على المستوى التنظيمي، حيث أصبحت الوطنية للتمويل أول شركة تحصل على شهادة الشركات المُجيدة – الفئة (أ)، وهو تصنيف يعكس التميز في جودة الأداء والالتزام الصارم بحوكمة الشركات. كما يعكس التزام الشركة بالشفافية، وأطر الرقابة الفعّالة، وآليات المساءلة التي تهدف إلى حماية مصالح أصحاب المصلحة وتعزيز الثقة والمصداقية.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، تواصل الوطنية للتمويل تنفيذ أجندتها عبر تقديم حلول تمويلية مسؤولة، إلى جانب تركيز مدروس على الأثرين المجتمعي والبيئي. وتشمل هذه الجهود مبادرات تخدم شرائح متعددة من المجتمع عبر قطاعات مختلفة، ما يعزز المشاركة الاقتصادية، ويضمن توافق نمو الشركة مع الأولويات الوطنية والمجتمعية والبيئية الأشمل.

كما تستثمر الشركة بشكل مستدام في تطوير قدرات كوادرها البشرية، مدعومة بمعدل تعمين يفوق النسبة المستهدفة 90%، والتزام واضح بتمكين الكفاءات الوطنية الطموحة. ومن خلال برامج تدريب وتطوير منظمة، تعمل الوطنية للتمويل على بناء الخبرات المتخصصة، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتطوير القيادات، بما يضمن قدرة فرق العمل على قيادة التحول وتحقيق أداء مستدام في بيئة مالية باتت أكثر تعقيداً.

وفي الوقت ذاته، تُسرّع الوطنية للتمويل وتيرة التحول الرقمي بهدف رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجارب العملاء، من خلال تقديم خدمات أكثر سلاسة واتساقًا وسهولة في الاستخدام. كما تدرس الشركة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تصميم خدمات أكثر ذكاءً، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، وتقديم تجارب عملاء مخصصة، مع الالتزام بالدقة والضوابط والرقابة التي تميز المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.

ويعكس هذا المسار نهجًا مدروسًا للنمو، قائمًا على وضوح الرؤية الاستراتيجية والالتزام بالاستدامة، حيث تواصل الوطنية للتمويل، بصفتها مؤسسة مالية تقدمية، تحقيق أهدافها المؤسسية مع تركيز واضح على الاستقرار وبناء الثقة ونهج تنفيذي مستدام.

