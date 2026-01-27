مسقط: تعزيزًا لمكانتها كشريك موثوق للنمو للأفراد والشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، تواصل الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل في البلاد، تعزيز محفظتها المتكاملة لتمويل السيارات، المصممة لتلبية احتياجات التنقل المتجددة وتمكين العملاء من تحقيق طموحاتهم على المستويين الشخصي والتجاري. وتأكيداً على هذا الالتزام، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز ريادتها كأكبر مزود لتمويل السيارات في القطاع، بما يعكس قدرتها على تقديم السرعة والراحة والقيمة المتميزة التي لا تضاهى.

تم تصميم حلول تمويل السيارات لدى الوطنية للتمويل لتكون داعمًا للعملاء في كل محطة من محطات رحلتهم في عالم التنقـل. بدءًا من اقتناء السيارات جديدة أو المستعملة، مرورًا بترقية وسائل النقل الشخصية، وصولًا إلى تبني حلول تنقل مستدامة وصديقة للبيئة. ويستفيد العملاء من خيارات تمويل مرنة وتنافسية، مصممة بعناية لتتوافق بسلاسة مع إمكاناتهم المالية وتفضيلاتهم وطموحاتهم. ومن خلال هذه الحلول، تمكّن الوطنية للتمويل عملاءهـا من الاستمتاع برحلات آمنة وموثوقة، تثري جودة حياتهم اليومية وتدعم مسيرة نموهم بثقـة.

تعليقـًا على حلول تمويل السيارات التي تقدمها الشركة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "في الوطنية للتمويل، نؤمن أن دورنا كشريك للتقدم يبدأ بفهم الاحتياجات اليومية لعملائنا، ثم ترجمتها إلى حلول تمويلية عملية وفعّالة. فالتنقل يمثل عنصرًا أساسيًا في تمكين أنماط الحياة، ودعم استقرار الأسر، وتعزيز كفاءة الأعمال. وقد صُممت حلول تمويل السيارات التي نقدمها لتمنح عملائنا المرونة وسهولة الوصول التي يحتاجونها، ليتمكنوا من المضي قدمًا بثقة وراحة بال".

وتتفـرّد محفظة تمويل السيارات لدى الوطنية للتمويل بتقديم خدمة سريعة وسهلة ومرنة، مدعومة بإجراءات تقديم طلبات مبسطة، وموافقات فورية، وفترات سداد ممتدة تصل إلى 12 عامًا. وتتيح هذه الميزات التي تركز على العملاء، للأفراد والشركات على حد سواء، إدارة التزاماتهم المالية بوضوح وثقة. وبفضل شراكاتها القوية مع كبرى وكالات بيع السيارات وشبكة فروعها الأوسع بين شركات التمويل، والتي تضم 24 فرعاً في مختلف المحافظات، تضمن الوطنية للتمويل سهولة الوصول إلى خدماتها في جميع أنحاء البلاد. ويُكمّل ذلك قنوات رقمية متطورة، تشمل موقعاً إلكترونياً سهل الاستخدام وتطبيقاً للهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء تقديم طلبات التمويل ومتابعتها وإدارتها في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يعزز تركيز الشركة على سهولة الوصول والراحة والتميز في الخدمة.

تقدم الوطنية للتمويل لعملائها من الشركات حلولًا تمويلية متكاملة للسيارات تدعم اقتناء أساطيل المركبات، ورفع كفاءة العمليات، وتلبية متطلبات التنقل المتنامية. ومن خلال تمكين الشركات من الحصول على المركبات المناسبة لاحتياجاتها ضمن أطر تمويلية منظمة، تلعب الشركة دورًا حيويًا في دعم نمو المؤسسات، وتعزيز الإنتاجية، وتسهيل التوسع السلس في مختلف القطاعات.

وتأكيداً على التزامها بالتمويل المسؤول واستشراف المستقبل، تقدّم الوطنية للتمويل حلولاً تمويلية مستدامة للسيارات تدعم تبنّي السيارات الهجينة والكهربائية. وتُمكّن هذه الحلول العملاء من دمج خيارات التنقل الصديقة للبيئة في أنماط حياتهم اليومية، مع المساهمة في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل، دون المساس بالأداء أو الراحة أو المرونة المالية.

انطلاقاً من نهجها الراسخ الذي يضع العميل في صميم أولويـاتها، تواصل الوطنية للتمويل تقديم حلول تمويل السيارات القائمة على القيمة، التي تجعل التنقل أكثر سهولة وكفاءة وأثرًا. ومن خلال حلولها المتنوعة، تلتزم الشركة بتمكين التقدم، ودعم الطموحات، وتسهيل رحلات تحقق قيمة مستدامة للأفراد والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

