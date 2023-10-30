أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز WAHA، عن تعيين "بي إتش إم كابيتال" كمزود سيولة لأسهمها وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذه المناسبة، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لشركة "الواحة كابيتال": "يسرنا أن نعلن عن تعيين ’بي إتش إم كابيتال‘ كمزود سيولة. سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي استقرار حركة أسهم الشركة ويوفر نقاطاً سعرية موثوقة لمستثمرينا. كما أن هذه الخطوة ستعزز مستوى الثقة في السوق، مما يتيح فرص نمو أفضل على المدى الطويل. وستسهل هذه الشراكة أيضاً وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى أسهمنا وتداولها بسلاسة بجانب دورها في تنويع قاعدة مستثمرينا وترسيخ حضورنا في سوق الأسهم".

وبصفتها مزود سيولة معتمد، ستوفر "بي إتش إم كابيتال" خدمات السيولة لأسهم الواحة كابيتال اعتباراً من 30 أكتوبر 2023. ومن شأن ذلك أن يشجع على تداول أسهم "الواحة كابيتال" مع التخفيف من حركتها العشوائية نتيجة اختلال التوازن في تداولات السهم بيعاً وشراءً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات السيولة سيعزز ثقة المساهمين في أسهم "الواحة كابيتال" من خلال تخفيف التأثير المحتمل لتقلبات السوق وبالتالي الحفاظ على مستويات سعرية منطقية.

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نبذة عن الواحة كابيتال

الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الاستثمارات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتع بخبرة استثمارية طويلة في الأسواق الناشئة وتحظى بشبكة علاقات واسعة في مجتمع المال والأعمال ولديها إمكانات بحثية قوية، مما يمكنها من تحقيق عوائد مجزية لمساهميها والمستثمرين في صناديقها.

تأسست الواحة كابيتال في عام 1997، وتعتبر اليوم منصة عالمية المستوى للاستثمار والنمو لما اكتسبته من سمعة قوية ومكانة مرموقة كأحد أبرز مؤسسات الاستثمار الخاصة في أبوظبي. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح والإنجازات على صعيد الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة.

وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من خلال وحدتين متخصصتين، حيث تقدم وحدة الأسواق العامة للمستثمرين صناديق تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، تدار وفق نهج نشط ومحكم وتطبق إستراتيجيات مميزة هدفها تحقيق عوائد تتفوق على أداء الصناديق المماثلة في السوق.

أما وحدة الاستثمارات الخاصة فتتبع نهجاً استثمارياً متعدد الأصول يتصف بالمرونة في توظيف رأس المال عبر قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة، مستفيدة من شبكات علاقاتها الواسعة في مجتمع الاستثمار والمال والأعمال الدولي لتحديد الصفقات المناسبة وبناء شراكات مدروسة مع شركاء موثوقين لتنفيذ استثمارات مشتركة.

وبدعم من أكبر مساهميها، شركة مبادلة للاستثمار، تلعب الواحة كابيتال دوراً بارزاً في نهضة وتطور منظومة الاقتصاد وريادة الأعمال الحيوية في أبوظبي، وتحقق من خلال أعمالها قيمة طويلة الأجل لمساهميها والمستثمرين في صناديقها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها.