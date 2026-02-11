أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: WAHA)، عن تعزيز آلية عرض نتائجها المالية، بهدف تقديم صورة دقيقة لكيفية إدارة المجموعة لرأس المال، ونهجها في تنمية القيمة على المدى الطويل بصفتها شركة قائمة على الاستثمار.

ويرسخ هذا التحديث وضوح المعلومات المالية وملاءمتها للمستثمرين وأصحاب المصلحة، مع تأكيده التام على ثبات الأسس الاقتصادية للمجموعة، واستقرار مركزها المالي ومستويات السيولة لديها.

واعتمدت الواحة كابيتال معايير جديدة في تقاريرها المالية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 لتجسد بدقة نموذج أعمالها المرتكز على الاستثمار، حيث ستُدرج الاستثمارات بالقيمة العادلة عوضاً عن التوحيد المحاسبي لكل بند على حدة. وستبقى نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وفق الصيغة السابقة، بينما يبدأ تطبيق المنهجية الجديدة اعتباراً من الربع الرابع، مما يتيح للمستثمرين تكوين رؤية شفافة وشاملة حول أداء المحفظة الاستثمارية ومسار نمو القيمة.

ستعلن واحة كابيتال عن نتائج الربع الرابع والنتائج السنوية لعام 2025 للسوق خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفق نموذج التقارير المالية الجديد القائم على التركيز الاستثماري.

تنسجم هذه المنهجية تماماً مع الطبيعة التشغيلية للشركة، وتعكس آليات تقييم أدائها كمدير للأصول ومستثمر يتبنى رؤية طويلة الأجل. وتمنح هذه الخطوة وضوحاً أكبر لأداء الاستثمارات الرئيسية للمجموعة والدخل من الرسوم، كما ترفع مستوى القابلية للمقارنة مع كبار مديري الأصول البديلة والمنصات الاستثمارية العالمية التي تطبق محاسبة المنشأة الاستثمارية.

وتتوقع "الواحة كابيتال" تسجيل مكاسب محاسبية غير نقدية لمرة واحدة نتيجة لهذا التحول، والتي تمثل فروقات القيمة العادلة عند تاريخ تطبيق القرار. كما سيطرأ تغيير على إجمالي الأصول المُعلنة للمجموعة، نتيجةً لاستبعاد توحيد البيانات المالية للشركات التابعة، والتحول إلى إدراج الاستثمارات بالقيمة العادلة. وتأتي هذه التعديلات لأغراض محاسبية وتنظيمية بحتة، دون أن تمس القيمة الحقيقية لاستثمارات المجموعة، أو صلابة ميزانيتها العمومية، أو تدفقاتها النقدية، أو قدرتها على توزيع الأرباح.

وفي هذا السياق، صرّح محمد حسين النويس، مدير الإدارة للمجموعة في الواحة كابيتال: "إن المواءمة الدقيقة لتقاريرنا المالية مع نموذج أعمالنا الاستثماري تسهم في ترسيخ مبدأ الشفافية، وترفع معايير المقارنة مع نظرائنا العالميين، مما يمنح المستثمرين رؤية جلية حول أدائنا وقدرتنا على تنمية القيمة. ومع اعتمادنا لهذا النمط الجديد في العرض المحاسبي، فإننا نؤكد على رسوخ الركائز الأساسية للواحة كابيتال، وقوة ملاءتها المالية، وثبات استراتيجيتها بعيدة المدى".

وقد نفذت "الواحة كابيتال" تحضيرات مكثفة لهذه الخطوة، حيث أجرت تقييماً شاملاً وفق معايير "المنشأة الاستثمارية" المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (IFRS 10)، مع تطبيق متطلبات القياس والإفصاح ذات الصلة بموجب المعيارين (IFRS 9) و(IFRS 12)، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مستشار الشركة والمدقق الخارجي للمجموعة لضمان أعلى درجات الامتثال والموثوقية.

نبذة عن الواحة كابيتال

الواحة كابيتال هي شركة إدارة استثمارات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تستند إلى خبرة عميقة في الأسواق الناشئة، وشبكة علاقات واسعة في مجتمع المال والأعمال، وقدرات بحثية منضبطة، بما يمكّنها من تحقيق عوائد جاذبة معدّلة بحسب المخاطر لمساهميها والمستثمرين في صناديقها.

تأسست الواحة كابيتال في عام 1997، وتُعد اليوم واحدة من أبرز شركات الاستثمار في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، حيث توفر منصة عالمية المستوى للاستثمار والنمو. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً وطويل الأمد في الاستثمار عبر الأسواق العامة والخاصة، وتقوم بتوظيف رأس مالها الخاص إلى جانب استثمارات أطراف ثالثة، من خلال نهج استثماري منضبط وطويل الأجل.

تعمل الواحة كابيتال عبر ثلاثة قطاعات أعمال متكاملة. ففي قطاع الأسواق العامة، الذي تديره شركة الواحة للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، تقدم الشركة للمستثمرين المتخصصين استراتيجيات استثمارية مدارة بنشاط في أدوات الائتمان والأسهم بالأسواق الناشئة، وذلك عبر عملية استثمارية صارمة قائمة على البحث والتحليل المتعمق.

أما قطاع الاستثمارات الخاصة، فيتبع استراتيجية استثمار متعددة الأصول تركز على الاستثمارات المباشرة، مع مرونة في توظيف رأس المال عبر قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة، مستفيدًا من شبكة علاقات دولية واسعة لاستقطاب الفرص الاستثمارية وبناء شراكات استثمار مشترك.

ويُعنى قطاع الواحة لاند بتطوير وتأجير منشآت صناعية ولوجستية في إمارة أبوظبي، من خلال إنشاء أصول عقارية صناعية بمعايير مؤسسية، تدعم تنويع المحفظة الاستثمارية وتسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل.

وعبر منصاتها كافة، تستثمر الواحة كابيتال رأس مالها الخاص إلى جانب رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة، مع تركيز واضح على نمو رأس المال وتحقيق دخل استثماري. ويعتمد الأداء بشكل أساسي على العوائد الاستثمارية ونتائج التقييم بالقيمة العادلة، بدلاً من الإيرادات التشغيلية، بما يعكس نموذج أعمال الشركة القائم على الاستثمار ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.

وباعتبار شركة مبادلة للاستثمار مساهمًا رئيسيًا ومرتكزًا في هيكل ملكيتها، تتموضع الواحة كابيتال في صدارة المنظومة المالية الديناميكية في أبوظبي، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها، والمستثمرين في صناديقها، وموظفيها، والمجتمعات التي تعمل ضمنها.

لمزيد من المعلومات حول الواحة كابيتال وإمكاناتها الاستثمارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة wahacapital.com

