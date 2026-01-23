القاهرة، اختتمت شركة النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، برنامج «نساجون المستقبل» بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا، تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع النسيج والمفروشات المنزلية في مصر. وأُقيم حفل الختام في متجر OW Haptech Store، الذي يجسد رؤية الشركة للابتكار والتقدم الرقمي، وسعيها لربط الإبداع بفرص حقيقية في السوق.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد: "يعكس برنامج نساجون الغد إيماننا بأن النمو المستدام للصناعة ينطلق من التعاون. فمن خلال الربط بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي وإتاحة الوصول الفعلي للأسواق، نعمل على بناء منظومة نسيج أكثر قوة وتنافسية، قادرة على التوسع عالميًا مع الحفاظ على جذورها المحلية، وتسريع وتيرة الابتكار عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يحقق قيمة مضافة مشتركة للقطاع ككل."

وعلى مدار 18 شهرًا، استقطب البرنامج ما يقرب من 500 طلب مشاركة، ورافق الشركات الناشئة عبر مسار متكامل شمل مراحل ما قبل الاحتضان، والاحتضان، والتسريع. وتم اختيار 30 شركة ناشئة لمرحلة ما قبل الاحتضان، ركزت على بناء الأسس التجارية والاستعداد للسوق، وأسفر ذلك عن حصول سبع شركات على دعم مالي في إطار المسؤولية المجتمعية، فيما انتقلت شركتان إلى مرحلة الاحتضان. وشملت مرحلة الاحتضان 20 شركة ناشئة، حصلت على برامج إرشاد متخصصة، وبناء للقدرات، وفرص للتفاعل مع القطاع، إضافة إلى إتاحة الوصول المباشر للأسواق. وتم اختيار خمس شركات ناشئة لإقامة شراكات «متجر داخل متجر» داخل فروع النساجون الشرقيون الكبرى.

ومن جانبه، قال المهندس عدلي توما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا: "يعكس برنامج نساجون الغد إيماننا وشراكتنا أهمية التعاون في دفع نمو مستدام للصناعات التقليدية. فعندما تتكامل ريادة الأعمال مع الابتكار والتحول الرقمي والوصول الحقيقي إلى الأسواق، يصبح من الممكن بناء منظومة صناعية أكثر تنافسية وقابلية للتوسع. ويأتي تعاوننا مع شركة النساجون الشرقيون ليتجاوز دعم الشركات الناشئة، حيث نعمل على دمج الابتكار داخل سلسلة القيمة وربط رواد الأعمال بفرص سوقية حقيقية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق نمو طويل الأجل، وتمكين المواهب المحلية من المنافسة والنمو على المستويين الإقليمي والعالمي."

واختُتم البرنامج بتنظيم فعالية العرض النهائي والمعرض المصاحب في متجر OW Haptech Store – ميفيدا، حيث استعرضت 15 شركة ناشئة مشروعاتها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى ضمت ياسمين خميس، وسمر رؤوف ، وعدلي توما، ومحمد سمير. كما أظهرت عدة شركات ناشئة إمكانات واعدة للتعاون والاستثمار على المدى الطويل خلال مرحلة التسريع.

ومن خلال برنامج «نساجون المستقبل»، تواصل النساجون الشرقيون وجيميناي أفريقيا دعم وتنمية المواهب، وتسريع الابتكار الرقمي والصناعي، والمساهمة في إعداد الجيل القادم من القادة الذين يرسمون ملامح مستقبل قطاع النسيج والمفروشات المنزلية في مصر.

عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة محمد فريد خميس، ونمت من نول واحد لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، بنت المجموعة إرثًا عريقًا مستوحى من تراث النسيج المصري الغني الممتد لأكثر من 5,000 عام. وتؤمن الشركة برسالة تقوم على نشر السعادة والراحة في كل قطعة من إبداعاتها تصل إلى مختلف أنحاء العالم.

توظّف المجموعة أكثر من 19,000 موظف عبر 28 مصنعًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتنتج سنويًا أكثر من 150 مليون متر مربع من السجاد. وتبيع 48 سجادة كل دقيقة عبر أكثر من 260 معرضًا في مصر، كما تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة. ويضم أرشيفها أكثر من 4.5 مليون تصميم فريد يعكس تنوّعًا لا مثيل له، وابتكارًا، وحرفية عالية.

وتُعد المجموعة شريكًا موثوقًا لكبرى المؤسسات العالمية في قطاع الضيافة، إضافة إلى العديد من المباني الحكومية والإدارية حول العالم. ومن أصالتها المحلية إلى ريادتها العالمية، تواصل النساجون الشرقيون وضع معايير الريادة، ناسجةً الراحة والجودة والإبداع في كل مساحة.

عن جيمناي أفريقيا

جيمناي أفريقيا هي مؤسسة رائدة متكاملة لتمكين ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر حلولاً استثمارية ومالية متنوعة، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص الأعمال، وتطلق برامج مبتكرة تستهدف الشباب ورواد الأعمال. تعمل الشركة في مجالين رئيسيين: الريادة الاجتماعية والصناعات الإبداعية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والمساهمة في دفع التمكين الاقتصادي وتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وفي إطار رسالتها لفتح الفرص في القطاعات غير المستغلة، كانت جيمناي أفريقيا رائدة في إطلاق سينماتك، وهو أول مسار ريادي في العالم يستهدف الصناعات الإبداعية. يهدف سينماتك إلى تطوير قطاع صناعة السينما من خلال إدخال الحلول التكنولوجية عبر ريادة الأعمال. وباعتبارها المالكة للحقوق الفكرية لهذا المسار الفريد، تعمل جيمناي أفريقيا بشكل مستمر على توسيع خدماتها لمعالجة الفجوات في منظومة الصناعات الإبداعية ومد أنشطتها لتشمل قطاعات إبداعية متعددة.

وبالاعتماد على سجل حافل من البرامج المؤثرة في القاهرة الكبرى وصعيد مصر، طورت جيمناي أفريقيا:

قاعدة معرفية قوية

شبكة واسعة من الخبراء والشركاء المحليين

قاعدة بيانات قوية للعناصر الفاعلة في المنظومة

وهو ما يمكّن الشركة من تحديد الفجوات بدقة، وفهم احتياجات الشباب، وتصميم برامج مبتكرة مخصصة لمعالجة التحديات. وبفضل رؤيتها الطموحة، تجاوز أثر جيمناي أفريقيا حدود مصر ليصل إلى القارة الأفريقية، حيث تسعى ليس فقط لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل أيضًا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص أعمال مستدامة للجميع.

