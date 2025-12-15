الدوحة، قطر : دشّنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) يوم الخميس،مهرجان سوق المزارعين المحلي في فرعها بمنطقة عين خالد، وذلك بحضور السيّد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة؛ والسيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة؛ إلى جانب عدد من كبار مسؤولي شركة الميرة.

تستمر فعاليات المهرجان من 11 وحتى 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يمثل احتفاءً بجهود المنتجين القطريين، الذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ودعم الإنتاج المحلي. يهدف المهرجان إلى توفير منتجات طازجة وصحية وعالية الجودة، مع تسليط الضوء على التزام الميرة بتمكين أصحاب المزارع المحلية، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى المستهلكين في شتى أنحاء الدولة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيّد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، على التزام الشركة الراسخ بدعم القطاع الزراعي في دولة قطر. وأشار إلى أن هذا المهرجان يُبرز دور الميرة كشريك استراتيجي في الترويج للمنتجات الوطنية، ودفع خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي.

على مدار أسبوع كامل، يجمع المهرجان كوكبة من المزارع المحلية، ليُقدم لأبناء المجتمع القطري تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه الطازجة، وغيرها من المنتجات المحلية، مما يُعزز جهود الميرة المستمرة للارتقاء بالعلامات التجارية المحلية، وخلق منصات جديدة للمنتجين القطريين للنمو والازدهار. ويظل دعم المنتجات المحلية ركيزة أساسية في صميم رسالة الشركة ورؤيتها للنمو طويل الأجل.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا المهرجان ينبثق أيضًا عن أهداف الميرة الأوسع نطاقًا في مجال الاستدامة والتفاعل المجتمعي. فمن خلال مبادرات تهيئ نافذة جديدة لتسويق المنتجات القطرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تواصل الميرة المشاركة في بناء تجربة تجزئة مرنة ومستدامة في قطر.

وتدعو الميرة جميع المستهلكين لزيارة فروعها والاستمتاع بتشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة المنتجة محليًا.

نبذة عن الميرة

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) عام 2005، وفق رؤية استراتيجية تتطلع إلى تبوء مكانة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في قطر من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار بأسعار تنافسية عبر تجربة تسوّق سلسة وممتعة. تحت عنوان الجودة ولنخدم ذوقكم الرفيع، واصلت الميرة النمو منذ افتتاح أول متاجرها ونجحت في ترسيخ مكانتها في السوق القطري من خلال احتضانها تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات بما يجسّد شعارها "الأكثر تميّزاً وقربًا."

تدير شركة الميرة حاليًا أكبر شبكة من الفروع في الدولة يتجاوز عددها 69 فرعًا، تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء اليومية مدفوعة بالتزامها التام بتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة والتواجد في مختلف أحياء ومناطق الدوحة بحيث تكون على مقربة من جميع عملائها.

-انتهى-

#بياناتشركات