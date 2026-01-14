مزايا مصممة خصيصاً لتمكين العملاء من بناء وترميم وتجديد منازلهم والحصول على بيت الأحلام من خلال التعاون المثمر مع شركاء استراتيجيين

- برنامج المنزل يعزز مكانة "الوطني" كمؤسسة مالية رائدة تضع احتياجات عملائها في صميم أولوياتها

- "الوطني" يوفر لعملائه منظومة متكاملة من الخدمات التي تجعل رحلتهم نحو بيت الأحلام أكثر سلاسة وراحة

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار استراتيجية "الوطني" الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة في مختلف مراحل حياتهم، وكجزء من التزام البنك بدعم عملائه، سواءً في بناء أو تجديد وترميم منازلهم، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة وشاملة.

ويهدف "الوطني" من برنامج المنزل إلى ترسيخ مكانته كشريك التمويل المفضل في السوق المحلية، عبر تقديم تجربة متكاملة تبدأ من التخطيط وحتى التنفيذ، وتشمل خيارات تمويل مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء الفردية، سواء كانوا يسعون لتجديد منازلهم، تأثيثها، ترميمها أو حتى البدء في بنائها من الصفر.

قروض شخصية لغاية 95 ألف دينار كويتي مصممة حسب احتياجات العميل السكنية لبناء بيت الأحلام وشراء جميع مستلزمات المنزل.

شروط سداد مرنة تتناسب مع دخل العميل وظروفه المالية.

فترة سماح لغاية 12 شهراً.

سرعة في الإجراءات ومعالجة الطلبات.

ويؤمن بنك الكويت الوطني بأن امتلاك منزل الأحلام هو أكثر من مجرد هدف مالي، فهو محطة محورية في حياة كل فرد، تعكس تطلعاته وأسلوب حياته. ومن هذا المنطلق، صمم "الوطني" برنامج المنزل لتكون تجربة متكاملة تبدأ من الفكرة وتنتهي بتحقيق الحلم، مدعومة بحلول تمويلية مرنة وشراكات استراتيجية مع نخبة من العلامات التجارية الرائدة في السوق المحلي.

كما يحرص البنك على أن يكون جزءاً من رحلة عملائه نحو تحقيق أحلامهم السكنية، سواءً عبر القروض السكنية أو برنامج المنزل، تأكيداً لالتزامه الراسخ بمواصلة الابتكار وتقديم الأفضل دائماً.

وفي هذا الإطار، لا يكتفي "الوطني" بتقديم مجرد تمويل، بل يوفر لعملائه منظومة متكاملة من الخدمات التي تجعل رحلتهم نحو بيت العمر أكثر سلاسة وراحة، الأمر الذي يعكس التزامه العميق بتعزيز جودة حياة عملائه، ويؤكد ريادته في تقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتكز على الشراكة والثقة والقيمة المضافة.

ويأتي برنامج المنزل من الوطني ضمن استراتيجية بنك الكويت الوطني لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تضع احتياجات عملائها في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تعزز من تجربتهم المصرفية، وتواكب تطلعاتهم نحو حياة أكثر استقرارًا ورفاهية.

كما يواصل "الوطني" الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الشخصية والرقمية، بما يلبي احتياجات عملائه ويعزز من تجربتهم المصرفية.

