دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف تقرير صادر عن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان، أن سوق العقارات السكنية في دبي واصل أداءه التصاعدي القوي خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو لافت في المجمعات العقارية الناشئة، مع توجّه متزايد من المشترين والمستثمرين نحو ما هو أبعد من المواقع التقليدية الرئيسية.

وأظهرت بيانات تقرير "بروبرتي مونيتور" أن دبي سجلت خلال عام 2025 نحو 200,780 صفقة عقارية سكنية بقيمة إجمالية بلغت 541.5 مليار درهم إماراتي، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 18.9%، في مؤشر واضح على استمرار الثقة القوية في القطاع العقاري بالإمارة. وبينما واصلت مناطق راسخة مثل قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري تصدّرها من حيث حجم المعاملات، برزت أحياء ومناطق جديدة حققت معدلات نمو استثنائية، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب جغرافياً داخل دبي.

وسجلت منطقتان من أبرز المناطق الناشئة أداءً لافتاً، هما نخلة جبل علي، الوجهة الساحلية الكبرى التالية في دبي وأحد أكثر مشاريع التوسّع البحري طموحاً، بنمو في حجم المعاملات بلغ 244%، إلى جانب جزر دبي، المشروع العمراني الضخم الذي يعيد رسم ملامح الساحل الشمالي للإمارة، مسجلاً نمواً بنسبة 156%.

كما شملت المناطق الأخرى ذات الأداء القوي كلاً من منطقة الواحة بنمو بلغ 132%، وند الشبا (80%)، ولا مير (74%)، وقناة دبي المائية )69%)، ومدينة دبي الملاحية (54%)، ودبي الجنوب (30%).

وأوضحت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز أن هذا النمو الاستثنائي في المناطق الناشئة يعود بشكل رئيسي إلى النشاط المتزايد في سوق العقارات قيد الإنشاء (على المخطط)، حيث يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الدخول المبكر إلى مناطق لا تزال في مراحل التطوير الأولى، والمدعومة برؤى تخطيطية طويلة الأجل.

وفي تعليقها على التقرير، قالت سفيتلانا فاسيليفا، رئيسة المبيعات الثانوية في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "نلاحظ تحولاً واضحاً في سلوك المستثمرين نحو المشاريع التطويرية الكبرى ذات الرؤية المستقبلية، حيث تشكّل البنية التحتية المتقدمة ونمط الحياة المتكامل وديناميكيات العرض طويلة الأجل عوامل أساسية لدعم النمو المستدام. ورغم أن المواقع المطلة على الواجهة البحرية لطالما كانت محط اهتمام، فإننا نشهد اليوم نشاطاً متزايداً في المناطق الساحلية الجديدة واسعة النطاق، مع سعي المشترين إلى حجز مواقعهم مبكراً في المرحلة التالية من التوسع العمراني في دبي".

وأضافت الشركة أن معاملات السوق الثانوية والعقارات الجاهزة لا تزال تجذب بالدرجة الأولى المستخدمين النهائيين والمشترين الباحثين عن الإشغال الفوري أو دخل إيجاري مستقر، في حين تستقطب المناطق الناشئة المستثمرين الذين يركزون على نمو رأس المال على المدى الطويل أكثر من العوائد قصيرة الأجل.

وتصدّرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق من حيث حجم المعاملات، مسجلةً 17,933 معاملة بمتوسط سعر بلغ 1,102,967 درهماً إماراتياً، حيث شكّلت العقارات قيد الإنشاء نحو 69% من إجمالي المعاملات. ولا يزال هذا المجمع السكني يحافظ على جاذبيته لدى شريحة السوق المتوسطة الباحثة عن قيمة عالية ضمن مجتمعات متكاملة.

وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بتسجيل 11,874 معاملة بمتوسط سعر 2,341,979 درهماً إماراتياً، كانت 73% منها لعقارات على المخطط، مؤكدةً مكانتها كمركز حضري رئيسي. أما دبي الجنوب فحلّت ثالثاً بنحو 9,820 معاملة وبمتوسط سعر 2,084,040 درهماً إماراتياً، مع استحواذ العقارات قيد الإنشاء على 84% من إجمالي المعاملات، في انعكاس مباشر للتطور المتسارع في المنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي.

كما سجلت مناطق أخرى أحجام معاملات مرتفعة، من بينها مجمع دبي ريزيدنس (7,802 معاملة)، وموتور سيتي (5,828 معاملة)، ومدينة دبي للعلوم (5,391 معاملة)، ومدينة دبي للإنتاج (5,273 معاملة)، ومثلث قرية جميرا (5,137 معاملة)، وجزر داماك (4,845 معاملة). واستحوذت هذه المناطق مجتمعةً على 26.1% من إجمالي المعاملات، ما يعكس تنوعاً جغرافياً صحياً في السوق.

وأكدت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز أن هيمنة صفقات البيع على المخطط لا تزال عاملاً محورياً في رسم خريطة النمو العقاري في دبي، ومع مسارعة المطورين إلى إطلاق مشاريع جديدة تتماشى مع خطط التوسع الحضري طويلة الأمد، يُتوقع أن تتحول هذه المناطق سريعاً إلى مجتمعات سكنية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال ماركوس أندرسون، رئيس قسم مبيعات المشاريع قيد الإنشاء في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "ما زالت المشاريع قيد الإنشاء تشكّل المحرك الأساسي لسوق العقارات السكنية في دبي، حيث استحوذت على أكثر من 75% من إجمالي المعاملات خلال عام 2025. ومع الزخم المتوقع في عام 2026، وإطلاق كبار المطورين لمشاريع ضخمة، لا سيما في مناطق النمو المرتفع مثل دبي الجنوب وجزر دبي، إلى جانب المراحل الجديدة التي تخطط لها إعمار وداماك، نتوقع ارتفاع مبيعات الوحدات على المخطط بنسبة تتراوح بين 10% و15% إضافية خلال عام 2026".

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أضافت فاسيليفا:

"من المنتظر أن يواصل سوق العقارات الثانوية في دبي نموه المستدام خلال عام 2026، مع تزايد الطلب في مناطق مثل دبي الجنوب، ودبي هيلز إستيت، وخور دبي، مدفوعاً بالتطوير المرتبط بالمطارات، وتحسن الربط والبنية التحتية، والتركيز المتزايد على المجتمعات السكنية العائلية. وستلعب هذه المناطق دوراً محورياً في المرحلة المقبلة من تطور السوق العقاري في دبي".

ومع اتساع نطاق النشاط العقاري ليشمل شريحة أوسع من المجتمعات السكنية، ترى متروبوليتان بريميوم بروبرتيز أن سوق دبي العقاري يدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، لا تقوم فقط على الحجم والنمو، بل أيضاً على العمق والتنوع والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

