الكويت: نظمت شركة الملا للمنتجات الهندسية، إحدى الشركات التابعة للملا الهندسية ضمن مجموعة الملا، بالتعاون مع شركة دايكن، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، في قاعة سلوى الصباح بفندق مارينا في السالمية ندوة خاصة وعروض تثقيفية لعملاء الشركة وعدد من كبار المقاولين وأصحاب الأعمال، بهدف عرض أحدث أنظمة تكييف الهواء والتبريد المبتكرة من دايكن، ولا سيما تقنيات التبريد لمراكز البيانات.

وقد عُقدت الندوة بحضور رئيسة الملا الهندسية المهندسة أنفال نبيل الملا، يرافقها رؤساء قطاعات الملا الهندسية المهندس سامي محمود طلعت والسيد هارادي سوريش باي وكبار ممثلي إدارات الملا الهندسية والملا للمنتجات الهندسية، الذين رحبوا بالضيوف الكرام من شركة دايكن، بمن فيهم: السيد سامر مراد - مدير المبيعات الإقليمي في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد أيوش دوبي- المدير العام للأعمال التطبيقية في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد فرانشيسكو دي جيوفاني- مدير منتجات مراكز البيانات في دايكن للتطبيقات في أوروبا.

وتضمنت الندوة التثقيفية عروضًا تقديمية قيّمة من خبراء منتجات دايكن، غطت أحدث تقنيات التبريد المبتكرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما شكّل هذا اللقاء فرصة فريدة لتسليط الضوء على التحالف الاستراتيجي الذي يجمع بين الشركتين الرائدتين في مجال توفير أحدث التقنيات في تكييف الهواء وتزويد مراكز البيانات بالطاقة من خلال حلول التكييف والتهوية الذكية. تم إطلاع الضيوف على الالتزام الراسخ لفريق شركة الملا للمنتجات الهندسية، الذين يقدمون باستمرار خبرة متطورة في مجال ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع لضمان الاستخدام الأمثل لتقنيات التبريد التطبيقية والمنتجات المبتكرة من دايكن، بما في ذلك توفير قطع الغيار الأصلية والتركيب السليم ودعم التشغيل.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الحدث، قالت المهندسة أنفال الملا- رئيسة الملا الهندسية: "بصفتنا الممثل الرئيسي لعلامة دايكن التجارية ومنتجاتها في الكويت، نفخر بهذه الشراكة مع شركة رائدة عالميًا في مجالها، معروفة بالتزامها بالتميز والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. تتجاوز شراكتنا الاستراتيجية مجرد تمثيل العلامة التجارية وبيع منتجاتها، إذ نسعى معًا إلى وضع معايير جديدة في جودة الخدمة والابتكار، لضمان حصول عملائنا ليس فقط على المنتجات، بل على حلول متكاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم." وأضافت: "يُكرّس فريقانا جهودهما لتقديم أحدث المنتجات والخدمات من موردين ومصنعين عالميين مرموقين، مع الحفاظ على أعلى معايير رضا العملاء."

من جانبه، قال السيد سامر مراد، المدير الإقليمي للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط لدى شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا - دبي: "يسعدنا التواجد هنا في الكويت مع شريكنا التجاري الموثوق، شركة الملا الهندسية، وعملائها الكرام، لعرض أحدث تقنياتنا وحلولنا المبتكرة لأنظمة التكييف والتهوية الذكية." وأضاف: "إن شراكتنا مع شركة الملا راسخة ومتجذرة منذ سنوات عديدة. ونتطلع إلى مواصلة هذا التحالف الفريد والعمل معاً لتقديم أفضل منتجات دايكن للكويتيين، مدعومة بخبرة السوق المحلية، والمهنية، والالتزام بالتميز من قبل فريق الملا الهندسية".

صُممت حلول التبريد من دايكن لتوفير موثوقية استثنائية وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وهي مصممة خصيصًا لتلبية التحديات الفريدة التي يواجهها مشغلو مراكز البيانات في الشرق الأوسط. تعمل مبردات التبريد الحر من دايكن، المصممة للبيئات ذات المساحات المحدودة، بسلاسة في درجات حرارة قصوى تصل إلى 55 درجة مئوية، مما يوفر أداءً دقيقًا مع تقليل استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل. بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع أحمال عمل أكبر، تُعد وحدات معالجة الهواء لغرف الحاسوب ووحدات المراوح الجدارية من دايكن خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات مراكز البيانات واسعة النطاق وفائقة التوسع. ولمساعدة مشغلي مراكز البيانات على تحسين كفاءة التبريد، أطلقت دايكن نظام إدارة المصانع الإلكتروني، وهو منصة ذكية مركزية مصممة لتحسين أداء محطات التبريد بأكملها.

لمحة عن دايكن

دايكن شركة يابانية رائدة عالميًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC-R). تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة عبر شبكة تضم ما يزيد عن 103,000 موظف حول العالم. عُرفت دايكن بريادتها في تطوير حلول متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتميزها بكفاءة استهلاك الطاقة، وموثوقية منتجاتها، وأدائها العالي في مختلف الظروف المناخية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.daikinmea.com

لمحة عن شركة الملا للمنتجات الهندسية

تُعدّ شركة الملا للمنتجات الهندسية قطاع أساسي في شركة الملا الهندسية التابعة لمجموعة الملا في الكويت. تأسست في الأصل كقسمٍ داخليٍّ للمشتريات، ثمّ أصبح قسم المنتجات الهندسية جزءًا لا يتجزأ من تطوّر الملا الهندسية. ومع تقدّم شراكات القسم مع المورّدين الرئيسيين، تمّ تطوير قسم المنتجات الهندسية ليصبح وحدةً مستقلةً، وهو مسؤولٌ عن التوريدات والمبيعات الداخلية والتجزئة والجملة لجميع المنتجات التي تُقدّمها هذه الوحدة.

اليوم، نمت الشركة لتصبح المزود الرائد لحلول الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP) في القطاع الخاص في الكويت، حيث تُشكّل حلقة وصلٍ أساسيةً مع كبار المورّدين الدوليين لمنتجات الكهرباء والسباكة والتكييف والتهوية والأنابيب وأنظمة التهوية. وتُدار الشركة من قِبل فريقٍ من المدراء والمهندسين المحترفين.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.almullaengineering.com ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على لينكدإن: @almullaengineeringproducts وانستغرام: @almullaep وفيسبوك: @almullaep

