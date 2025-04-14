أعلن المكتب التنفيذي "روح اللعب"، المسؤول عن تسويق وإدارة الوجهات السياحية في مدينة القدية، عن اختيار "المسافر" (التابع لمجموعة سيرا) كشريك مؤسس. ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لاستكشاف شراكات جديدة تعزز مكانة مدينة القدية كسفير عالمي لمفهوم اللعب.

تمثل هذه الشراكة الأولى من نوعها خطوة استراتيجية ستعزز السياحة في المنطقة، وتجعل من مدينة القدية الوجهة المفضلة للمسافرين المحليين والدوليين الراغبين في عيش تجربة اللعب.

وبفضل خبرة "المسافر" الواسعة في مجالات السفر والابتكار الرقمي، سيوفر رائد السفر في المملكة وصولاً سلسًا إلى تجارب القدية الترفيهية، من المنتزهات الترفيهية والجولات الثقافية إلى الفعاليات الرياضية المشوقة. كما ستعمل الشراكات المستقبلية المحتملة على تعزيز مفهوم "عيش اللعب" الفريد في القدية، ما يسهل على الزوار الاستمتاع بتجارب مليئة بالإثارة والمغامرات الاستثنائية.

وسيكون لدى "المسافر" القدرة على تقديم مغامرات القدية الفريدة من خلال باقات سفر حصرية تمنح الزوار وصولاً مميزًا إلى أحدث وأروع وجهة على خريطة الترفيه العالمية.

وقال روس مكولي، المدير العام للمكتب التنفيذي "روح اللعب" :"يسعدنا الإعلان عن أول شراكة لنا مع علامة قوية مثل "المسافر". خبرتهم الواسعة في قطاع السفر لا مثيل لها، وهذه الشراكة تتماشى تمامًا مع رؤيتنا في مدينة القدية. يجمعنا بـ"المسافر" شغف مشترك تجاه الاستكشاف والمغامرة وروح اللعب؛ ومعًا، سنصنع شيئًا استثنائيًا. هذه الشراكة ستعيد تشكيل مشهد السياحة العالمي، وستوفر تجارب لا تُنسى للزوار من المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم."

من جانبه، قال مزمل إحسان، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "يشرفنا أن نكون الشريك المؤسس الأول للمكتب التنفيذي "روح اللعب"، المسؤول عن تسويق وإدارة الوجهات السياحية في مدينة القدية. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول في صناعة السفر، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المغامرة الجديدة. في "المسافر"، نؤمن بصناعة تجارب استثنائية، والتعاون مع مدينة القدية سينقل خبراتنا إلى مستوى جديد كليًا. معًا، سنطور لحظات فريدة لا تُنسى لا يمكن للزوار العثور عليها في أي مكان آخر."

وسيعمل فريق ’المسافر‘ جنبًا إلى جنب مع فرق الابتكار في مدينة القدية لتطوير تجارب سياحية مخصصة تلبي احتياجات مختلف المسافرين. كما ستوفر مدينة القدية، بالتعاون مع ’المسافر للرياضة‘، باقات سفر حصرية لحضور الفعاليات الرياضية، مما يتيح لعشاق الرياضة فرصًا مميزة للاستمتاع بأبرز الأحداث الرياضية في أجواء استثنائية.

ومع استعداد مدينة القدية لإطلاق سلسلة من الفعاليات والإعلانات والأنشطة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سيوفر "المسافر" وصولًا سهلاً للزوار من خلال منصاته الرقمية، بما في ذلك باقات وتجارب فريدة ومنتجات +عمرة.

يُذكر أن جميع الاتفاقيات تخضع لموافقة مجالس الإدارة لدى الطرفين قبل إتمامها، ولا يترتب على مذكرة التفاهم أي أثر مالي على أي من الطرفين.

نبذة عن شركة القدية للاستثمار: (QIC)

تعد القدية للاستثمار أحد أبرز المشاريع العملاقة التي يجري العمل عليها في المملكة العربية السعودية حاليا، ومشروعا محوريا في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في خلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. وتسعى شركة القدية إلى بناء وجهات وبرامج ومبادرات تعتمد على فلسفة قوة اللعب، والتي من شأنها تحسين جودة الحياة للزوار والمقيمين. وسيكون أول مشروع تطويري للقدية هو مدينة القدية، وهي مدينة مخصصة بالكامل للعب وستكون مركزا يمزج بين الترفيه والرياضة والثقافة، وتستقبل المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

نبذة عن مدينة القدية:

تعد مدينة القدية أول مشاريع شركة القدية للاستثمار، وهي عبارة عن وجهة عالمية وسياحية تتبنى "مفهوم اللعب". وتقع المدينة في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، حيث تمزج بين الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة لم يسبق لها مثيل.

نبذة عن المكتب التنفيذي "روح اللعب"

‎"روح اللعب" هو المكتب التنفيذي المسؤول عن تسويق وإدارة الوجهات، حيث يتولى قيادة تطوير مدينة القدية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجالات الترفيه، والرياضة، والثقافة.

ويعمل المكتب التنفيذي كجهة تشغيلية رئيسية ضمن شركة القدية للاستثمار، ويُركز بشكل أساسي على التسويق للمدينة وإدارة وجهاتها بهدف زيادة عدد الزوار وتحسين تجارب السكان والشركات. كما يلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة في جميع جوانب عملها.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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