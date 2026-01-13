الدوحة - قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق برنامج تكافل استمرارية الحياة من شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، وذلك تأكيداً لالتزام المصرف بدعم العملاء بحلول حماية شاملة تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي لأسرهم.

برنامج تكافل استمرارية الحياة هو خطة تكافل مصممة لتوفير الأمان المالي لأسر العملاء في حال حدوث ظروف طارئة. فهو يساعد على الحفاظ على نمط حياة الأسرة ومساندتها خلال الأوقات الصعبة.

ويهدف البرنامج لتوفير الأمان المالي، وراحة البال، واستمرارية الدخل على المدى الطويل، متاح للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، حيث يوفر تغطية بقيمة 1,000,000 ريال قطري في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم لا قدر الله؛ كما يضمن حصول المستفيدين على دعم فوري عند الحاجة الماسة، وذلك من خلال مزيج من مبلغ إجمالي يتم دفعه خلال 15 يوماً من تقديم جميع مستندات المطالبة المطلوبة إلى "بيمة"، ودفعات شهرية لمساعدة العائلات في الحفاظ على مستوى معيشتهم وإدارة الالتزامات المالية المستمرة لفترة طويلة.

ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل استمرارية الحياة فوراً عبر تطبيق جوال المصرف من خلال رحلة سهلة وسريعة توضح مزايا البرنامج ومبلغ التغطية، وتطلب من العميل إدخال بيانات المستفيد والموافقة على شروط الدفع، وبمجرد تقديم الطلب، يتم إصدار الوثيقة فوراً.

كما يقدم البرنامج مزايا إضافية تخفف العبء المالي خلال الظروف الصعبة. وتشمل هذه المزايا تغطية النفقات الطبية الناتجة عن إصابات الحوادث بحد أقصى 10,000 ريال قطري، مما يقلل الضغط المالي على المؤمن عليه أو عائلته. بالإضافة إلى تغطية تصل إلى 10,000 ريال قطري لنقل الجثمان، مما يوفر الدعم الضروري للعائلات في الأوقات الصعبة.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "إن دعم عملائنا في كل مرحلة من مراحل حياتهم هو جزء جوهري من رسالة المصرف. ويوفر برنامج تكافل استمرارية الحياة للعائلات استقراراً مالياً طويل الأمد من خلال مبلغ مقطوع ودخل شهري ثابت، مما يضمن تأمين احتياجاتهم خلال الأوقات الصعبة. ومن خلال توفير حلول الحماية الأساسية مثل هذا البرنامج من بيمه، نواصل تمكين الأفراد والعائلات في جميع أنحاء قطر بالأمان والاستقرار المالي وراحة البال ".

يتم إصدار "برنامج تكافل استمرارية الحياة " وتغطيته بالكامل من قبل شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، ويتم توزيعه حصرياً من قبل المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول إلى المنتج بسهولة عبر تطبيق جوال المصرف.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-LCT

