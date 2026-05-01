دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة كاشيو، منصة التكنولوجيا المالية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعزيز تعاونهما المشترك لتطوير إطار عمل للإقراض المدمج يجمع بين الخبرات المصرفية المنظمة والابتكار في المنصات الرقمية.

ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتقدمة لشركة كاشيو إلى جانب قدرات المشرق في الإقراض المنظم، واتخاذ القرارات الائتمانية، وإدارة المخاطر، يتيح هذا الإطار دمج حلول التمويل مباشرة عند نقطة الحاجة. ويمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150,000 درهم إماراتي، مع فترات سداد تصل إلى 48 شهراً، مدعومة بموافقات شبه فورية وشروط واضحة وشفافة. ويسهم ذلك في تمكين العملاء من إجراء عمليات شراء ذات قيمة أعلى دون الحاجة إلى دفعات مقدمة كبيرة، مع ضمان حصول التجار على مستحقاتهم مباشرةً وبأبسط شكل ممكن.

ومع استمرار نمو الاعتماد على خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في المنطقة من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء، يضيف التمويل المؤجل للمشتريات ذات القيمة الكبيرة بُعداً جديداً إلى مشهد التكنولوجيا المالية. وتمثل هذه المبادرة المشتركة الجيل التالي من هذا النموذج، إذ تمتد التجربة الرقمية السلسة لتشمل النفقات الأساسية وذات القيمة المرتفعة في قطاعات مثل خدمات السيارات، وتحسين المنازل، والرعاية الصحية، والتعليم، واحتياجات نمط الحياة اليومية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فرناندو موريلو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة المشرق: "سيتم تحديد مستقبل القطاع المالي من خلال مدى سلاسة دمج الخدمات المالية ضمن التجارب الرقمية اليومية. ويعكس تعاوننا مع كاشيو التزامنا بتطوير نماذج إقراض مدمجة تجمع بين الأسس المصرفية الراسخة ومرونة المنصات الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، نعزز مكانتنا كمقرض منظم قادر على دعم التمويل الاستهلاكي عالي القيمة عبر منصات خارجية، إلى جانب بناء أطر قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات".

ومن خلال هذا التعاون الوثيق، ينتقل المشرق إلى ما هو أبعد من نماذج الشراكات التقليدية نحو تعاون أعمق على مستوى المنصات، بهدف دعم تطور المنظومات الرقمية، وتوفير حلول تمويل فورية ومرنة للنفقات الأساسية وذات القيمة المرتفعة.

من جانبه، قال عمار عفيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "توفر شراكتنا مع المشرق دعماً مؤسسياً قوياً يضمن حوكمة فعالة للمخاطر، وقدرة على التوسع في التمويل، وبنية تحتية تدعم النمو المسؤول. وفي سوق مثل دولة الإمارات، حيث تتسارع وتيرة الابتكار المالي ويزداد انتشار خدمات 'اشتر الآن وادفع لاحقاً'، يمثل التمويل المؤجل للمشتريات الكبيرة الخطوة المنطقية التالية. وبعد تحقيق نجاحات قوية في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يقدم هذا النموذج تجربة رقمية فورية وسهلة بالكامل للمستهلكين، ويمهد الطريق لفئة جديدة من حلول التمويل التي تتسم بالبساطة مقارنة بالقروض الشخصية التقليدية أو استخدام البطاقات الائتمانية".

ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقة الممتدة بين المشرق وكاشيو، ليعكس مرحلة أكثر نضجاً في التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، ويعزز دور الإقراض المدمج المنظم في توسيع الوصول المسؤول إلى الائتمان، والمساهمة في تطور النظام المالي الرقمي في الدولة.

