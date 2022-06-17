· سيتمكن عملاء المشرق من التسجيل رقمياً وفتح حساب تداول لدى "المشرق للأوراق المالية" عبر تطبيق الخدمات المصرفية التابع للبنك على الهاتف المحمول للاشتراك في الاكتتاب العام المرتقب لشركة "تيكوم" في سوق دبي المالي

· الخدمة الجديدة ستسهم في تعزيز التزام المشرق بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة تواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه أول بنك يتيح إمكانية التسجيل الرقمي بالكامل في الاكتتابات العامة عبر تطبيق الهاتف المحمول، حيث أصبح بإمكان عملاء البنك من الأفراد الحصول على رقم مستثمر (NIN)، وفتح حساب تداول لدى "المشرق للأوراق المالية"، والتسجيل رقمياً في الاكتتاب العام الأولي لمجموعة "تيكوم" والاكتتابات العامة الأُخرى المدرجة في سوق دبي المالي من خلال «تطبيق المشرق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول».

وسيتمكن عملاء البنك من المستثمرين الأفراد من الاستفادة من تجربة رقمية مميزة ستتيح لهم تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات الأولية العامة المرتقبة، وتلقي البيانات المهمة حول تواريخ الإدراج، وأهم المعلومات عن الشركات، والطرق المختلفة للاشتراك، بالإضافة إلى إجراء المدفوعات مباشرة بلمسة واحدة.

ولتسهيل مشاركة المستثمرين قبيل الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة "تيكوم"؛ سيقدم المشرق لعملائه الأفراد رقم مستثمر (NIN) في سوق دبي المالي، ورقم حساب تداول في الوقت الحقيقي من خلال التعاون الاستراتيجي الذي تم إبرامه مؤخراً بين «المشرق للأوراق المالية» وهي ذراع الوساطة والأوراق المالية التابع لبنك المشرق، و«سوق دبي المالي».

وتتميز تجربة إدراج المستثمرين الجدد في هذه الخدمة بأنها خالية تماماً من المعاملات الورقية، ويمكن إكمالها في غضون دقائق قليلة، مما يتيح لهم تعزيز مساهمتهم في الاكتتاب العام الأولي في "تيكوم" بما يصل إلى 5 أضعاف، مع منح الموافقة الفورية رقمياً للعملاء المؤهلين.

«مجموعة تيكوم» هي عضو في مجموعة دبي القابضة، وهي الجهة المالكة والمشغلة لعشر مناطق تجارية استراتيجية تركز على قطاعات أعمال حيوية في جميع أنحاء دبي، وتعتبر الشركة مساهماً رئيسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال فرناندو موريّو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "بالتماشي مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات على كافة الصعد بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد، نشهد في وقتنا الحالي زخماً متنامياً لطرح المزيد من مؤسسات الدولة للاكتتاب العام على الجمهور، إذ تترقب دبي والإمارات بشكل عام إطلاق عدد من الاكتتابات العامة في المستقبل المنظور، ما سيمكّن الشركات المبتكرة من زيادة رؤوس أموالها وخلق المزيد من فرص العمل، والإسهام بالتالي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار وفرصه في الدولة".

وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لدعم الأسواق المالية في الإمارات من خلال خدماتنا المصرفية المميزة التي يتيحها تطبيق الهاتف المحمول، والذي سيوفر تجربة رقمية مميزة لعملائنا الذين يتطلعون للاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية في المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس بنية تحتية قوية لأسواق المال والمستثمرين فيها".

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "حرصاً من سوق دبي المالي لإطلاق مبادرات تضمن سهولة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوفرة في السوق، ولارتباط المستثمرين بالتحول الرقمي يسر السوق الإعلان عن التعاون مع بنك المشرق والمشرق للأوراق المالية لإطلاق المنصة الرقمية الجديدة، والذي يمنح المستثمرين الافراد الفرصة لإصدار حساب تداول لتجربة التسجيل الرقمي بسهولة في الاكتتابات العامة الأولية القادمة، مما يؤدي لتنويع محفظتهم الاستثمارية.

ويحرص السوق على دعم جميع المبادرات والحلول المبتكرة في مجال التحول الرقمي، لضمان سهولة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوفرة حول الاكتتابات العامة الجديدة.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة التي أطلقها المشرق بالتزامن مع إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن إدراج عدد من الشركات الحكومية في سوق دبي المالي، بهدف مضاعفة القيمة السوقية لأسواق دبي المالية إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار).

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com