أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت (ما هوا)، العلامة التجارية الإماراتية الرائدة من شركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه ومقرها أبوظبي، في فعالية "ديزرت درايف" التي نظمتها صحيفة خليج تايمز في رأس الخيمة وقامت خلالها بتوزيع زجاجات الماء المستخرج من الهواء لتعزيز نمط الحياة المستدام وتسليط الضوء على حلول المياه من مصادر إنتاج صديقة للبيئة.

و قال عمرو إسماعيل ، مدير التسويق في ما هوا :" قاد فريق ما هوا سيارته عبر الكثبان الرملية لمدة 10 ساعات، ورفع علم ما هوا، وقام بتوزيع زجاجات الماء المستخرج من الهواء على السائقين. ولقد جعل التفاعل مع المشاركين الآخرين هذا النشاط ليس ممتعاً فحسب، بل كان أيضاً فرصة رائعة لبناء روح الفريق. تناسب حلولنا المبتكرة التخييم بين أحضان الطبيعة والمغامرات الصحراوية. ومع منتجاتنا المحمولة مثل Onboard و Mobile Box ، يمكن للمرء أن يجعل رحلته مستدامة حيث لا يحتاج إلى استخدام الزجاجات البلاستيكية والمياه التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات التحلية المكلفة وذات الانبعاثات الكبيرة" .

وأضاف عمرو اسماعيل : "نحن نوفر مصدراً بديلاً ومتجدداً بالكامل للمياه، للمنازل والمرافق التجارية وحتى البلدات. وتُعد المشاركة في فعاليات مثل ديزرت درايف فرصة لتوسيع مبادرتنا للتوعية المجتمعية للوصول إلى العملاء الذين يحبون الأنشطة في الهواء الطلق".

(ما هوا) هي أول علامة تجارية إماراتية لمياه الشرب العذبة التي توفر مياه نظيفة ومتجددة حيث تستخرج من الهواء باستخدام أحدث التقنيات. ويـأتي إطلاق (ما هوا) من دولة الإمارات في عام الاستدامة لتلبية متطلبات العالم في الحصول على الماء النظيف والصحي والنقي من مصادر مستدامة، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، وتكلفة مناسبة للجميع.

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