أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، رسمياً، مركزاً متطوراً لتوزيع قطع الغيار من الجيل التالي في في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، في خطوة استراتيجية جديدة تعيد تصميم منظومة إدارة وتوزيع قطع الغيار عبر شبكة خدمات ما بعد البيع التابعة لها.

ويمثّل مركز توزيع قطع الغيار الجديد نقلة نوعية نحو نموذج تشغيلي أكثر ذكاءً، صُمّم لتلبية احتياجات العملاء المتنامية مع توسّع أعمال الشركة. ويعتمد المركز على أنظمة متكاملة ذات تقنيات حديثة، وعمليات تشغيل ذكية ومسارت رقمية سلسة، تتيح المتابعة اللحظية والدقيقة لكافة العمليات، ما يعزّز توافر قطع الغيار الأصلية في السوق، ويسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة على الطرق.

وجرى افتتاح المركز الجديد خلال حفل حضره، خليفة المسعود مدير تنفيذي في مجموعة المسعود؛ وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في المسعود للسيارات؛ وماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا؛ و تييري صباغ، نائب الرئيس الإقليمي، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الشركتين وممثلين من الجهات الحكومية، في دلالة على الأهمية الاستراتيجية للمنشأة.

وقد تم إنشاء المركز استراتيجياً في كيزاد، وصُمّم ليعمل وفق نظام تشغيلي رقمي متكامل، يجمع بين تحسين تصميم أرفف المستودعات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات، واعتماد معدات حديثة لمناولة المواد، إلى جانب أنظمة تشغيل محكمة تهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية، والحد من المناولة غير الضرورية. ويتم رصد وتسجيل جميع الحركات التشغيلية، من الاستلام وحتى التسليم، عبر نظام مسح إلكتروني يتيح التتبع الكامل والمتابعة الفورية لكل عملية داخل المركز.

ويرتكز تصميم المركز الجديد على أنظمة رقمية فعالة تم تطويرها بالشراكة مع مزوّدي خدمات التكنولوجيا العالميين"إس إيه بي" (SAP) و"سينكرون" (Syncron). إذ يوفر نظام "إس إيه بي" أعلى مستويات الدقة والانضباط في العمليات اليومية، فيما يتيح نظام "سينكرون" تخطيطاً ذكياً قائماً على الطلب الفعلي، بما يضمن إدارة المخزون وتوافر قطع الغيار الأساسية في الوقت والمكان المناسبين، بما يتماشى مع احتياجات العملاء وأولوياتهم. ويُنتج هذا التكامل بيئة عمل متقنة قائمة على البيانات، تمكّن الفرق من الاستجابة السريعة والموثوقة لمتطلبات السوق.

وينعكس هذا التطوير بشكل مباشر على تجربة العملاء، حيث سيعزز من سهولة وصولهم إلى قطع الغيار الأصلية، بما يضمن سلامة مركباتهم وجاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة، مع المساهمة في الحفاظ على أدائها الأمثل على المدى الطويل.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، صُمّم المركز لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية، لرفع القدرة التشغيلية من 21 إلى 40 منتجًا في الساعة، فيما أظهرت التجارب التشغيلية الأولية قدرة على إنجاز أكثر من 43 منتجًا في الساعة، بفضل اعتماد الأنظمة الذكية وتحسين إجراءات العمل. ويعكس ذلك التزام المسعود للسيارات الراسخ بالارتقاء بمستوى التميّز في الخدمة ودعم العملاء، انطلاقًا من حرصها على تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعاتهم.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في "المسعود للسيارات"، مع استمرار نمو أعمالنا، يمثّل مركز توزيع قطع الغيار الذي أطلقناه حديثاً خطوة استراتيجية نحو عمليات أكثر كفاءة ومرونة. صُمّم هذا المركز برؤية مستقبلية تلبّي احتياجات العملاء اليوم وتؤسس لنمو مستدام على المدى الطويل. فمن خلال البنية التحتية القابلة للتوسع، والتقنيات المتقدمة، والانضباط التشغيلي الصارم نسعى لتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد لدينا لضمان أعلى مستويات الخدمة لعملائنا. كما يؤكد توسيع نطاق إتاحة قطع الغيار الأصلية التزامنا الراسخ بسلامة عملائنا وأمانهم."

من جهته، قال تييري صباغ، نائب الرئيس الإقليمي، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند: "مثل افتتاح مركز توزيع قطع الغيار الجديد في 'كيزاد' محطة فارقة تضع معياراً جديداً على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي يرتكز فيه اهتمامنا عادةً على الابتكار في مركباتنا فإن التميز الحقيقي يتجلى في كيفية دعمنا لعملائنا بعد انطلاقهم على الطريق. ومن خلال توظيف شبكة لوجستية عالمية المستوى نضمن سلسلة توريد أسرع وأكثر مرونة، بما يعزز الثقة التي يضعها عملاؤنا في علامة نيسان. نهنئ المسعود للسيارات على هذا الاستثمار المستقبلي، الذي يسهم في تعزيز شراكتنا الممتدة لأكثر من 50 عاماً."

ويعزّز موقع مركز توزيع قطع الغيار داخل منطقة كيزاد من كفاءة عمليات الاستلام والتسليم عبر شبكة خدمات المسعود للسيارات، بما يدعم خطط النمو على المدى الطويل، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للوجستيات والصناعة. كما تتماشى المنشأة مع الأولويات الاقتصادية للإمارة ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، حيث تساهم عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية، والتميّز التشغيلي، والتقنيات المعتمدة على البيانات لرفع الإنتاجية ودفع مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي واللوجستي.

وشكّلت السلامة والاستدامة والامتثال ركائز أساسية في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المشروع، حيث تتميز المنشأة بتحديد واضح لمناطق العمل، وتنظيم محكم لتدفقات الحركة، واعتماد عمليات مُدارة تقلل الحركة غير الضرورية وتحسّن استغلال المساحات، ما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً. كما تعمل المنشأة بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك جمارك أبوظبي، بما يعكس التزام المسعود للسيارات بالنمو المسؤول، والامتثال التنظيمي، وتطوير الكوادر، والتميّز في جودة الخدمة.Bottom of Form

نبذة عن "المسعود للسيارات":

شركة "المسعود للسيارات"، هي الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 40 عامًا، وتوفّر لعملائها مجموعة كاملة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة وسيارات الصالون، والمركبات التجارية، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، تشمل الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتتوزع شبكة شركة "المسعود للسيارات" الواسعة بحيث تغطي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتضم 10 معارضٍ للسيارات الجديدة و3 معارض للسيارات المستعملة، وتتميّز الشبكة بمبنى المُجمّع الرئيسي المتكامل في منطقة المصفّح والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة بجانب 5 مراكز للصيانة و6 منافذ لبيع قطع الغيار. وفي عام 2019، افتتحت الشركة متجر «آر-ستور» (R-Store) المتطور، والذي يُعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء «رينو» تحت سقف واحد.

واستمرارًا لمسيرة التميُّز، حصدت "المسعود للسيارات" مؤخرًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع للعامين الماليين 2020 و2021، محققة أداءً استثنائيًا تفوقت به على وكلاء نيسان الآخرين عالميًا في فئتها. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز، حيث سبق لشركة "المسعود للسيارات" أن حصدت جائزة نيسان العالمية للوكلاء في عامي 2013 و2019، إلى جانب جائزة «الأداء المتميّز في المبيعات وخدمة العملاء» من نيسان في عام 2017. كما تُوّجت الشركة أيضًا بالجائزة العالمية لوكلاء رينو (P.A.R.I.S. Challenge) لعام 2019. وتعزز الشركة نجاحاتها عبر شراكات فاعلة مع أبرز البنوك الرائدة، لتقدم لعملائها حزمة متكاملة من الحلول التمويلية، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات والتأمين والتمويل وقطع الغيار، وكل هذا في مكانٍ واحد.

