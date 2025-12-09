بلال زهران

الذكاء الاصطناعي لم يعد مستقبلًا متوقعًا بل قوة حاضرة تعيد تشكيل التجارة والتجزئة

الذكاء الاصطناعي قادر على إدارة المهام الروتينية أو المعقدة لكنه لن يحل مكان المهارات البشرية الفريدة كالإبداع والتعاطف

الشباب المصري يمتلك القدرة على دفع مصر إلى صدارة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي

القاهرة: أكد بلال زهران المدير العام الإقليمي لـ"فودكس مصر والإمارات" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية مستقبلية، بل هو واقع فعلي يعيد تشكيل الحاضر. وأشار إلى إن فودكس تطبق بالفعل حلول الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات التشغيلية، حيث تحول المهام متعددة الخطوات إلى إجراءات تنفذ في ثوانٍ معدودة.

وقال خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة "SHE CAN TECH & AI Edition"، بعنوان "كيف يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة": "شهد التاريخ البشري تحولات كبرى مثل اكتشاف النار والكتابة والمحرك البخاري والإنترنت، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم نقلة مماثلة من حيث الحجم والتأثير".

وأضاف بلال زهران خلال الجلسة التي شارك فيها نخبة من القادة الذين يمثلون قطاعات متنوعة تتجاوز قطاع المطاعم والكافيهات: "يسهم التدريب المستمر للنظام باستخدام بيانات واقعية في تحسين كفاءته ودقته، متوقعاً تحقيق قفزات كبيرة خلال الأشهر المقبلة. وتوقع أن يتطور دور الذكاء الاصطناعي من مجرد دعم القرارات إلى تنفيذها بالكامل، ما سيعيد تعريف آليات العمل عبر القطاعات".

وأوضح في الجلسة التي ركزت على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات، وصياغة استراتيجيات الأعمال، وخلق مساحات جديدة للابتكار، أن فودكس تطبق استراتيجية تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول ذكية ومبتكرة في مجال تكنولوجيا المطاعم، وذلك بهدف تحسين تجربة العميل النهائي وجعلها أكثر سلاسة وتخصيصًا.

وأشار إلى أن فودكس تستثمر في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين وتطوير سلسلة عملياتها، من خلال تبسيط العمليات الداخلية، ووصولًا إلى التنبؤ باحتياجات السوق وتقديم خدمات غير مسبوقة لعملائها. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز الشاشات والواجهات الرقمية ليدمج بالعالم الملموس، حيث سيصبح قادراً على فهم السلوك البشري فورياً، بدءاً من التعرف على العملاء المتكررين وصولاً إلى توقع تفضيلاتهم، مما يتيح تصميم تجارب شخصية استثنائية عبر تحليل البيانات من نقاط اتصال متعددة."

وشدد المدير العام الإقليمي لــ "ـفودكس مصر والإمارات"، على أن الإنسان يبقى محور هذا التحول التقني، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قادر على إدارة المهام الروتينية أو المعقدة، لكنه لا يمكن أن يحل مكان المهارات البشرية الفريدة كالإبداع والتعاطف والذكاء العاطفي. وأكد أن هذه التقنية ستظل أداة لتعزيز القدرات البشرية وليس لاستبدالها، طالما حافظ الإنسان على تلك المهارات الأساسية.

وعلى صعيد السوق المحلي، أشار زهران إلى أن رحلة التحول الرقمي في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وأن التحديات المتعلقة بتوفر البيانات وبنيتها التحتية لا تزال قائمة، ومع ذلك أعرب عن تفاؤله بإمكانيات الشباب المصري المهتم بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنهم يمثلون قوة دافعة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتمكين مصر من أن تكون في صدارة الدول الرائدة في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم نظاماً شاملاً للرقمنة يقوم على مفهوم البرمجيات كخدمة، بما يجعلها في صدارة المشهد الإقليمي في قطاع المطاعم والمقاهي. وتعمل فودكس في مصر منذ عام 2020 واستطاعت أن تحقق نموًا في حجم أعمالها وصل إلى 3 أضعاف على أساس سنوي. وتساعد فودكس في مصر مجموعة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المطاعم والكافيهات على التحكم في كافة عملياتها المختلفة في أي وقت ومن أي مكان.

