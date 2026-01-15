المدفوعات عبر الهاتف المحمول تتصدر تفضيلات المستهلكين في الإمارات، وتشكل حالياً 21% من إجمالي معاملاتهم، ولا تزال الإكراميات أكثر حالات الاستخدام اعتماداً على النقد شيوعاً

تواصُل انخفاض استخدام النقد في المعاملات اليومية، حيث إن 8 من كل 10 مدفوعات (80%) تُنفَّذ الآن رقمياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل عادات الدفع في دولة الإمارات تطوّرها بوتيرة متسارعة مع إقبال متزايد من المستهلكين على التجارب الرقمية الأسرع والأكثر أماناً. ويُظهر الإصدار الثالث من تقرير Visa "أين يُستخدم النقد؟"[1] أنّ 68% من المستهلكين في الإماراتيعتمدون على وسائل الدفع الرقمية، أي أنهم ينفّذون معظم مدفوعاتهم باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول. ويشكّل ذلك زيادة ملحوظة تبلغ 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليل الاعتماد على النقد.

المدفوعات الرقمية تتوسع في القطاعات التقليدية المعتمدة على النقد

تشهد جاذبية النقد تراجعاً في المعاملات اليومية، إذ يستخدم 16% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات النقد في مشترياتهم اليومية، بانخفاض عن 25% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع عبر جميع الفئات الرئيسية التي لا يزال النقد شائعاً فيها، مثل الأسواق المحلية (-19%)، ورحلات سيارات الأجرة (-18%)، ودفع الفواتير (-12%).

وبالنسبة للمعاملات اليومية مثل شراء البقالة وتناول الطعام خارج المنزل ووسائل المواصلات، تُعدّ بطاقات الخصم المباشر ووسائل الدفع عبر الهاتف المتحرك الخيار المفضّل، في حين تُستخدم بطاقات الائتمان بشكل أكثر شيوعاً في المشتريات المخطط لها أو ذات القيم المرتفعة.

أما في المدفوعات بين الأفراد فلا تزال الإكراميات أكثر حالات الاستخدام اعتماداً على النقد شيوعاً، إذ تُدفَع نقداً من قبل 58% من المستهلكين في الدولة. كما يُستخدم النقد على نطاق واسع في التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة (25%)، وفي سداد إيجارات العقارات (15%). وعلى الرغم من ذلك، يواصل الاعتماد على الحلول الرقمية في المدفوعات بين الأفراد وتيرته التصاعدية، إذ ارتفعت نسبة استخدام المدفوعات الرقمية بمقدار 5 نقاط مئوية في 2025 لتصل إلى 35%.

وفي هذا الإطار، قالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: "تعكس نتائج هذا العام تحولاً واضحاً في عادات إنفاق المستهلكين، إذ تواصل المدفوعات الرقمية اكتساب الزخم في المعاملات اليومية. وعلى الرغم من استمرار استخدام النقد في بعض الفئات، فإن هذه المجالات تشكّل فرصاً مهمة لمساعدة المستهلكين على الانتقال نحو الخيارات الرقمية التي توفر أماناً أكبر وراحة وسهولة في إدارة المدفوعات. وعندما تلبي تجارب الدفع الرقمية توقعات المستهلكين، فإنها تتحول بطبيعة الحال إلى الخيار المفضّل لديهم".

وتشير نتائج استطلاع Visa "أين يُستخدَم النقد؟" إلى تزايد اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على المدفوعات الرقمية لما توفّره من سهولة وأمان ومزايا عديدة. فمقارنة بالنقد، توفر بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان مستوى أعلى من الأمان والراحة والشفافية، كما تقلل من مخاطر حمل الأموال النقدية، وتتيح عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وفي المتاجر، وتوفّر سجلات فورية للمعاملات تساعد على إدارة الميزانية بشكل أفضل. وتتيح المدفوعات عبر الهاتف المتحرك مستوى أعلى من السهولة والأمان، بفضل تقنية الترميز التي تستبدل بيانات البطاقة الحساسة بمعرّفات رقمية فريدة، ما يضمن عدم مشاركة رقم البطاقة الفعلي في أي عملية دفع.

إضافة إلى ذلك، غالباً ما تتضمن بطاقات الائتمان برامج مكافآت وعروض استرداد نقدي ومزايا متعلقة بالسفر وأسلوب الحياة، وهي مزايا قيّمة يتوقعها المستهلكون عند إنفاقهم داخل الدولة أو أثناء السفر إلى الخارج.

[1] يعتمد البحث على استطلاع رأي أُجري عبر الإنترنت، شمل 1,200 مشارك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، فيما أُجريت الموجة الثانية من الاستطلاع في عام 2024.

