

سجلت المدرسة أيضاً أفضل نتائج لها على الإطلاق في اختبارات برنامج التعليم المتقدم؛ إذ حصل 74% من بين 92 طالباً على درجة 3 أو أعلى، بما في ذلك 100% في مادة ما قبل حساب التفاضل والتكامل 70% في مادة الجغرافيا البشرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل المدرسة العالمية الأمريكية، التابعة لـ "مؤسسة الفطيم التعليمية"، بختام عام دراسي حافل بالإنجازات، حيث حقق طلاب دفعة عام 2025 نتائج متميزة في كل من برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (IBDP) واختبارات برنامج التعليم المتقدم.

وشهد هذا العام تسجيل 44 طالباً في برنامج البكالوريا الدولية، وهو ضعف عدد المسجلين في عام 2024، وحقق الطلاب نتائج فاقت المتوسطات العالمية المسجلة في مجالات رئيسية. فقد حصل 5% من الطلاب على أكثر من 40 نقطة، فيما نال الطالب الأفضل أداءً 43 نقطة. وبلغ متوسط الدرجات 33 نقطة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي المسجل. كما حصل 58% من الطلاب على تقدير A أو B في مادة "نظرية المعرفة" (Theory of Knowledge)، و42% حصلوا على تقدير A أو B في مادة "المقال الموسّع" (Extended Essay)، بينما نال 66% من الطلاب نقطتين إضافيتين من المواد الأساسية (Core). والجدير بالذكر أن 37% من الحاصلين على الدبلوم حصلوا على الدبلوم ثنائي اللغة، من خلال دراسة اللغة العربية (A) واللغة الإنجليزية (A) في الأدب واللغة، بالإضافة إلى برنامج "الدراسة الذاتية المدعوم من المدرسة" (SSST)، وهو من أعلى معدلات الحصول على الدبلوم ثنائي اللغة في تاريخ المدرسة.

وبالتوازي، سجّل طلاب المدرسة أيضاً أقوى نتائج بتاريخ المدرسة في اختبارات البرنامج المتقدم. فقد تقدّم عدد قياسي بلغ 92 طالباً لـ 194 اختبار من اختبارات البرنامج المتقدم، وهو أعلى عدد في تاريخ المدرسة. ومن بين هؤلاء، حصل 74% على درجة 3 أو أعلى، بما في ذلك نسبة نجاح كاملة (100%) في مادة البرنامج المتقدم ما قبل التفاضل والتكامل (Pre-Calculus)، و70% في مادة الجغرافيا البشرية (Human Geography).

كما احتفلت المدرسة بتحقيق أعلى درجة (5) في 18 اختباراً، من قِبل 13 طالباً، بينهم عدة طلاب حصلوا على الدرجة 5 في جميع مواد البرنامج المتقدم الثلاث.

وتميّزت مادة علوم الحاسوب – المستوىA ، إذ حصل 43% من الطلاب على الدرجة 5 فيها، مما يعكس جاهزيتهم للدراسة على مستوى جامعي.

وتُبرز هذه النتائج التقدم المستمر وقوة البرنامج الأكاديمي المتقدم في المدرسة العالمية الأمريكية.

وبفضل هذه النتائج اللافتة، يستعد الخريجون حالياً للالتحاق بأرقى جامعات العالم، وقد أصبحوا على أتم الاستعداد لخوض الفصل التالي من رحلتهم الأكاديمية والشخصية.

وبهذه المناسبة، قال كيفن لوفت، مدير المدرسة العالمية الأمريكية: "هذه النتائج ثمرة سنوات من الجهد المتواصل، والشغف الفكري والتطور الشخصي. إنها إنجاز جماعي وفخر حقيقي لجميع من في المدرسة."

من جانبها أشارت تريسي كامينز، نائبة مدير المدرسة العالمية الأمريكية، إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة للثبات والإصرار والعزيمة، قائلة:

"هذه النتائج تتخطى كونها مجرد تفوق أكاديمي؛ فهي تعكس ثمار الجهد المتواصل يوماً بعد يوم، وكيف أن كل خطوة صغيرة تساهم في نجاح كبير. ووراء كل نتيجة مجموعة من الأيدي الداعمة — معلمون قدّموا التوجيه، وعائلات قدّمت الدعم، وأقران شجّعوا بعضهم. هكذا، تتحقّق الإنجازات الحقيقية فقط من خلال العمل الجماعي."

أما رايتشل بارتليت، منسقة برنامج البكالوريا الدولية في المدرسة العالمية الأمريكية، فقد أثنت على وعي الطلاب والتزامهم، قائلة:

"فخورة جداً بهذه الدفعة. فخلال عامين كاملين، أبدوا التزاماً واضحاً وتركيزاً ملحوظاً، وكانوا سنداً لبعضهم البعض. لقد تعاملوا مع كل التحديات بنضج ورصانة."

وأضاف فيليب بيري، مدير المرحلة الثانوية في المدرسة: "تعكس هذه النتائج ساعات طويلة من الدراسة والتفكير العميق، والالتزام الشخصي الملموس لدى هذه الدفعة. لقد أسهم أولياء الأمور والمعلمون بدعمهم وتشجيعهم في كل خطوة، مما أرسى أساساً متيناً بُنيت عليه هذه الإنجازات."

تواصل المدرسة العالمية الأمريكية توفير بيئة تعليمية داعمة، تؤهل الطلاب للازدهار ومواجهة تحديات المستقبل. وقد أظهر طلاب دفعة عام 2025 تميزاً أكاديمياً لافتاً إلى جانب القيم والصفات الشخصية التي تُجسّد هوية خريجي المدرسة.

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نبذة عن المدرسة العالمية الأمريكية:

تُعد المدرسة العالمية الأمريكية واحدة من أبرز المدارس الأمريكية الدولية في دبي، حيث تقدم تعليماً ديناميكياً وشاملاً من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. تُعرف المدرسة ببرامجها الأكاديمية المتقدمة، بما في ذلك برنامج دبلوم البكالوريا الدولية والمنهاج الأمريكي، كما تسعى إلى إعداد الطلاب كـ ’مواطنين عالميين‘ من خلال تعليم مخصّص يوازن بين التفوق الأكاديمي والشعور بالانتماء للمجتمع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.uasdubai.ae.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكبر شركات الأعمال العائلية الإقليمية وأكثرها تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، وهي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. وتسهم ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة وإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

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