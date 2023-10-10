المنصّة الجديدة هي إحدى ثمار الشراكة بين SRMG و"وارنر براذرز ديسكفري"، المجموعتان العملاقتان في عالم الإعلام، نتطلّع من خلالها إلى إحداث تحوّل مهم في المشهد الإعلامي والمحتوى التثقيفي الترفيهي في المنطقة.

ستعرض المنصّة محتوى مجانياً مترجماً ومدبلجاً الى العربية وبمعايير عالمية.

يشمل محتوى المنصّة مجموعة كبيرة من برامج مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري" الحائزة على جوائز عالمية، تتنوّع بين العلوم والهندسة، والجرائم الغامضة، وعالم السيارات، والمغامرة والسفر، وفنون الطهي، والحياة البرية والطبيعة، واللايف ستايل وبرامج الواقع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المحتوى الأصلي النوعي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت SRMG، المجموعة الإعلامية المتكاملة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع "وارنر براذرز ديسكفري"، منصّة الشرق ديسكفري المختصّة بالمحتوى التثقيفي الترفيهي الناطق بالعربية استجابة للطلب المتزايد على المحتوى العربي عالي الجودة. حيث ستقدّم الشرق ديسكفري عدداً واسعاً من البرامج المجانية الحصرية من مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري"، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي. كما تتضمّن الاتفاقية فرصاً للتعاون في الإنتاج المشترك مع "وارنر براذرز ديسكفري" وHBO لتقديم محتوى واقعي نوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي إطلاق المنصّة الجديدة ضمن جهود المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG في الاستمرار في تطوير وتنويع صناعة المحتوى الناطق باللغة العربية. حيث أظهرت نتائج استطلاع أجرته SRMG مؤخرا أن أكثر من 80٪ من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثون عن المزيد من المحتوى العربي عالي الجودة.

وحرصاً منها على تلبية اهتمامات المتابعين في كل مكان، قامت SRMG بإبرام الشراكة مع "وارنر براذرز ديسكفري" لتقديم محتوى مجاني وحصري في مجالات مختلفة، مثل العلوم والهندسة، والجرائم الغامضة، وعالم السيارات، والمغامرة والسفر، وفنون الطهي، والحياة البرية والطبيعة، واللايف ستايل وبرامج الواقع، ضمن مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري" والتي تشمل Discovery وAnimal Planet وTLC وInvestigation Discovery وHGTV وFood Network، إضافة إلى قناة "فتافيت" والتي تحظى بانتشار واسع في المنطقة. وتشمل قائمة الإطلاق برامج عدة، من ضمنها: "حمّى الذهب" و "مفاجآت أيام الخطوبة" و "ممر عبر الزمن مع مورغان فريمان" و"عجلات على الطرقات" والتي أعيد إنتاجها لتترافق مع رسومات وتعليقات صوتية باللغة العربية.

كما تتضمّن اتفاقية الشراكة فرصة التعاون في الإنتاج المشترك مع "وارنر براذرز ديسكفري" وHBO لما يصل إلى 30 ساعة سنوياً، لإنتاج محتوى محلي وإقليمي أصلي ونوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك "وارنر براذرز ديسكفري" خَيار توزيع المحتوى المنتج بالشراكة عالمياً من خلال شبكة ديسكفري، ما سيتيح الفرصة لعرض برامج من المنطقة أمام الجمهور العالمي. ذلك بالإضافة لإنتاجات الشرق ديسكفري الأصلية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: "جميع الدراسات تشير إلى زيادة الإقبال على المحتوى المرئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تشير أيضاً إلى شحّ في المحتوى العربي عالي الجودة مقابل ارتفاع استثنائي في الطلب. وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الشرق ديسكفري اليوم، بعد أن أطلقنا الشهر الماضي "الشرق الوثائقية" المختصّة بالقصة وراء الخبر والوثائقيات السياسية والاقتصادية والتاريخية. مع "الشرق ديسكفري" نكمل جهودنا لتوفير المحتوى المرئي النوعي من خلال برامج تثقيفية ترفيهية متنوعة".

وأضافت الراشد: "تعكس شراكتنا مع "وارنر براذرز ديسكفري" طموحنا لإنتاج وعرض محتوى أصلي قادر على حصد الجوائز وجذب وإلهام الجمهور في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم. إن هذا الإطلاق هو البداية فقط؛ فلدينا خطط طموحة للإنتاج المشترك، بما يوفّر فرصاً قيّمة لتطوير المواهب المحلية. نتطلّع لما ستحقّقه هذه المنصّة الفريدة من نمو ونجاح كبيرين".

وقال جيمي كوك، مدير عام "وارنر براذرز ديسكفري" في وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وتركيا: "تتميّز صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور لافت للمواهب التي ترقى إلى العالمية. على مدى السنوات القليلة الماضية شهدنا تغيرات هائلة مع الإقبال المتزايد لجمهور المنطقة على المحتوى الجديد والمبتكر. متحمّس جداً للبدء بتطوير محتوى عربي قادر على إلهام المشاهدين ليس فقط في المنطقة، بل أيضاً لدى المتابعين الناطقين باللغة العربية حول العالم".

وأضاف: "تمتلك وارنر براذرز ديسكفري أكبر وأوسع مجموعة من العلامات التجارية والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية للبرامج في العالم، ويسعدنا انطلاق منصّة الشرق ديسكفري الجديدة والمجانية والتي ستمنحنا فرصة الوصول إلى جمهور جديد وعرض برامجنا من خلال شراكتنا مع مجموعة SRMG".

يُذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG تتمتّع بسجل حافل من الشراكات الناجحة مع عدد من المؤسسات الإعلامية المرموقة مثل بلومبرغ الإعلامية، ومجموعة الإندبندنت، وشركة بيلبورد.

تُعدّ الشرق ديسكفري أحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة على عدّة جوائز وتشمل "الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، قناتي الأخبار الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث سنوات متتالية، كما تشمل الشرق الوثائقية التي تمّ إطلاقها أخيراً والتي تقدّم محتوى وثائقياً جريئاً وموضوعياً.

يمكن مشاهدة منصة الشرق ديسكفري مجاناً في المنطقة عن طريق الأقمار الصناعية على عربسات ونايل سات، كما يمكن متابعتها من خلال خدمة الفيديو عند الطلب عبر "الشرق NOW" وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي.

#بياناتشركات

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يمكن متابعة الشرق ديسكفري على الترددات التالية:

عرب سات:

BADRHD/SD القمر DVB-S2 تعديل 11919.28 التردد أفقي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 3/4 معدل الخطأ

نايل سات:

Eutelsat 7WA القمر DVB-S2 تعديل 12360 MHz التردد عمودي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 3/4 معدل الخطأ

حسابات الشرق ديسكفري على منصات التواصل الاجتماعي:

الشرق ديسكفري متاحة أيضاً عبر خدمة الفيديو عند الطلب الشرق NOW https://now.asharq.com/catchup

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

روزماري يوسف، مديرة علاقات عامة، الشرق للأخبار

البريد الإلكتروني: rosemary.ibrahim@basharq.com

هاتف: 971 4 573 8888+ تحويلة 1116

جوال: 971564034988+

نبذة عن SRMG:

SRMG أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحظى بإرث يعود إلى 50 عامًا من النجاحات أُطلقت خلالها أكثر من 30 مؤسسة ومنصّة إعلامية رائدة، أبرزها: الشرق الأوسط، وشبكة الشرق التي تشمل الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وعرب نيوز، واندبندنت عربية، وسيدتي، وهيَ، وغيرها.

تُقدّم SRMG، من خلال المنصات المتنوعة محتوىً إخباريًا ومعرفياً مُثرٍ لملايين المتلقين في أربع قارات وبسبع لغات. كما تطرح أبرز القضايا والأحداث، وتتنوع في تغطياتها بين السبق الصحفي والعمق في التحليل والابتكار، لتُسهم في نقل آخر أحداث المنطقة والعالم بصورةٍ شاملة. وبريادتها الإبداعية، تمكنّت SRMG أيضاً من توسيع نطاق عملها ليشمل: نشر الكتب، وإقامة الفعاليات، وتقديم الأبحاث المستقلة والاستشارات الاستراتيجية، وإنتاج المحتوى الإبداعي، وغير ذلك.

وبما تتمتّع به من خبرة ومعرفة بالمنطقة العربية، وما لديها من مواهب وشراكات عالمية؛ تُواصل SRMG دعمها وتطويرها لإمكانات المستقبل وفرصه.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع www.srmg.com

عن "الشرق للأخبار"

"الشرق للأخبار" خدمة إخبارية متعددة المنصات، انطلقت في 2020/11/11، وتعمل على مدار الساعة، مُقدمةً المحتوى الإخباري باللغة العربية بمقاربة إعلامية أساسها توفير الأخبار والتحليلات عبر منظور اقتصادي؛ لتمكين الناس في شؤون حياتهم اليومية.

خدمات "الشرق للأخبار" تصلكم من خلال قناة تلفزيونية إخبارية متخصصة على مدار الساعة، ومجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، التي توفر المحتوى حول حياة الناس والأحداث والجماعات والأفكار التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الأسواق العالمية.

"نضع النقاط" هو شعار الشرق للأخبار الذي يحرك العمل الصحفي فيها وهو الهدف النهائي، نقاط الشرق تربط الخبر بسياقه ومحيطه الجغرافي وبُعده التاريخي وعمقه السياسي وأثره الاقتصادي وواقعه الاجتماعي.

تشكل "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" المكون الرئيس في باقة الخدمات التي تقدمها "الشرق للأخبار"، إذ تعتمد على اتفاقية حصرية من بلومبرغ، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، مستفيدةً من تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحفي ومحلل اقتصادي حول العالم.

وتتطلع "الشرق" إلى أن تكون خدماتها المتعلقة بالمحتوى الاقتصادي (اقتصاد الشرق مع بلومبرغ) المصدر الأول لأخبار الاقتصاد باللغة العربية، من خلال منصاتها المتعددة (التلفزيون والمنصات الرقمية)، ليصل محتوى الخدمة إلى قادة الأعمال، كما للأجيال الشابة الرائدة في مجالها، إذ تبحث عن الأخبار والمعلومات الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية.

فريق الاقتصاد المتخصص لدى "الشرق للأخبار"، سواء عبر القناة التلفزيونية أو المنصات الرقمية، يتمتع بحقوق الاستخدام الكاملة للمحتوى الضخم الذي توفره بلومبرغ، والمتمثل في المحتوى الاقتصادي وتحليل بيانات الأسواق، بهدف ترجمتها وإعادة تحريرها ونشرها على منصاته.

يقع مقر "الشرق للأخبار" الرئيسي في الرياض مع مكاتب في مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن، بالإضافة إلى مقرات واستوديوهات في القاهرة وأبوظبي. كما أن لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الوصول إلى المحتوى الذي ينتجه مئات الصحفيين والمراسلين في شبكة بلومبرغ حول العالم.

"الشرق للأخبار" هي علامة تجارية مسجلة مملوكة من "الشرق للخدمات الإخبارية المحدودة"، التي تمتلكها "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام". وتعتبر أكبر مجموعات النشر والإعلام الإخباري والمعرفي في الشرق الأوسط مع نحو 20 مطبوعة ومنصة رقمية، منها صحف "الشرق الأوسط" و"الرياضية" و"عرب نيوز" و"الاقتصادية" و"إندبندنت عربي" و"الرجل" و"سيدتي" وغيرها الكثير.

حصدت الشرق نحو 35 جائزة عالمية وإقليمية في عامين.

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بيزنس ويك

الشرق Quicktake

الشرق غاليري

حسابات "الشرق للأخبار" على منصات التواصل الاجتماعي:

منصات "الشرق للأخبار" الرقمية:

الموقع الإلكتروني لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"

http://asharqbusiness.com/

https://www.asharqbusiness.com/platforms

تطبيقات الشرق:

خدمة الفيديو عند الطلب:

حسابات "الشرق للأخبار" المؤسسية على منصات التواصل الاجتماعي: