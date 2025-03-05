جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الكون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال رعاية العيون، عن افتتاح مركز الكون التدريبي (AEC) في مدينة جدة، ليشكل ذلك محطة بارزة في مسيرة التعليم والتدريب الطبي والابتكار الجراحي في المنطقة.

يأتي افتتاح المركز ضمن خطط الشركة التوسعية في المنطقة، التي بدأت بافتتاح المقر الإقليمي في جدة عام 2024، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الطبي والتطوير المهني. ويعكس التزام الكون بالاستثمار طويل الأمد في المملكة، حيث تهدف الشركة إلى الارتقاء بمستوى رعاية العيون من خلال التعليم والتدريب المتقدم، وتوفير أحدث التقنيات الجراحية. وباعتباره المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، يجسد مركز الكون التدريبي، التزام الشركة بتطوير مهارات الكفاءات السعودية، وتطبيق أحدث التقنيات الجراحية بما يتماشى مع رؤية الشركة وتطلعات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

تم تصميم مركز الكون التدريبي ليكون منصة متطورة وبيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين أفضل الممارسات العالمية واحتياجات القطاع الصحي المحلي، مما يسهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين، وتعزيز تبني أحدث التقنيات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية للعيون. كما يقدم المركز برامج تدريبية متخصصة باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، إلى جانب برامج الإرشاد المهني التي تعزز مهارات المتخصصين في رعاية العيون. ومن خلال منهج تعليمي متكامل يركز على أحدث التطورات في جراحة العيون، يسعى المركز إلى سد الفجوات المهارية، وتحسين معايير الممارسات الجراحية، مما يسهم في تطوير قطاع طب العيون في المملكة والمنطقة.

حضر حفل الافتتاح، الذي أقيم في جدة يوم 27 فبراير، نخبة من المسؤولين وقادة القطاع الصحي، ومن بينهم الدكتور رمزي الجديبي، رئيس قسم الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، والدكتور صالح المصعبي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤتمر ممارسات طب العيون المتطورة في الشرق الأوسط، كما حضر الحفل السيدة حجيبة راووي، نائبة رئيس القطاع الجراحي التجاري للأسواق الناشئة والنامية في الكون، والسيد فادي الصفدي، رئيس قطاع الجراحة ومدير المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الكون.

وعلى هامش الافتتاح، وقّعت الكون مجموعة من الاتفاقيات التعليمية مع أربعة من المستشفيات في المنطقة، وهي مستشفى الملك فهد الجامعي، ومستشفيات الحرس الوطني، ومستشفى مغربي للعيون ومستشفى أحد. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التدريب المتخصص في طب العيون، وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث الموارد التعليمية المتطورة، مما يسهم في تطوير كفاءات كوادر الرعاية الصحية في المملكة.

وفي تعليقها على الحدث قالت السيدة حجيبة راووي، نائبة رئيس القطاع الجراحي التجاري للأسواق الناشئة والنامية قائلة: "تلتزم الكون بالاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، ودعم مستقبل رعاية العيون. وسيصبح هذا المركز منصة تعليمية رائدة، تزوّد الجراحين وأخصائي العيون بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نتائج علاجية بمعايير عالمية."

وأضافت: "إلى جانب تركيزه على التدريب المهني، يتماشى المركز مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز اقتصاد المعرفة، من خلال تقوية الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. ومن خلال تزويد الكفاءات المحلية بأحدث التطورات في جراحة العيون، سيلعب المركز دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل طب العيون في المملكة."

وفي هذا السياق، قال السيد فادي الصفدي، رئيس قطاع الجراحة ومدير المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الكون قائلًا: "لطالما التزمت الكون بدعم المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعقود من الزمن. ومع افتتاح أول مركز تدريبي متخصص في المنطقة، نؤكد التزامنا بتقديم تدريب عالمي المستوى وتقنيات متقدمة، لتمكين متخصصي رعاية العيون من إحداث تأثير دائم في حياة مرضاهم."

يتماشى إطلاق مركز الكون التدريبي (AEC) مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز مكانة المملكة كقائدة إقليمية في الابتكار الطبي. من خلال الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، تواصل الكون دعم رؤية المملكة نحو اقتصاد حديث قائم على المعرفة، يُعطي الأولوية للتميز في الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة الكون

تعدّ "الكون"، شركة عالمية رائدة في مجال العناية بالعيون، وتتميز بإرثها العريق الممتد لأكثر من 75 عاماً؛ حيث تساعد الناس في الحصول على الرؤية السليمة، عبر تقديم أكبر مجموعة من المنتجات التي تساهم في تعزيز البصر وتحسين جودة الحياة. وتساهم منتجات "الكون" للعناية الجراحية والبصرية كلّ عام في إثراء حياة أكثر من 260 مليون شخص في أكثر من 140 دولة، يعانون من حالات صحية مختلفة؛ مثل إعتام عدسة العين والزرق وأمراض الشبكية والأخطاء الانكسارية في العين. ويعمل شركاء "الكون"، الذين يتجاوز عددهم 25,000 شريك، على تحسين جودة حياة الناس بفضل المنتجات المبتكرة والشراكات مع متخصصي العناية بالعيون والبرامج التي تمكن من الوصول إلى رعاية عالية الجودة للعيون. لمعرفة المزيد: www.alcon.com

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