أعلنت "أجمل مكان للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المدن والمجتمعات الحضرية متنوعة الاستخدامات، عن اختيار مجموعة "إكس بي دي كولكتيف" (XBD Collective)، شركة التصميم والهندسة المعمارية الحائزة على عدَّة جوائز والتي تمتلك مكاتب لها في دبي ولندن وكوتشي، بهدف تحسين وتطوير المخطط الرئيسي لجزيرة الثريا، التي تمثّل قلب مشروع "أجمل مكان" النابض بالحياة.

وتقع "جزيرة الثريا" على شاطئ الحمرية بإمارة الشارقة على مسافة 35 دقيقة شمال شرق دبي، وتعد مجتمعاً سكنياً فريداً يمتد على مساحة تبلغ 5 ملايين قدم مربع، ويتيح وصولاً سهلاً إلى مجموعة من الشواطئ الساحرة، بما يرتقي بتجربة العيش الفاخرة والمصمّمة خصيصاً للمواطنين والوافدين الذين يدعمون ثقافة الحياة المجتمعية ضمن مجتمع متكامل الخدمات.

وصُمّمت "جزيرة الثريا" وفق أعلى مستويات الدقة والحرفيّة، حيث تدمج التخطيط الحضري المسؤول مع البراعة المعمارية، وتتيح عناصر جمالية وخلابة لتجمع بين الإطلالات الطبيعية والتصاميم الهندسية التي تزينها المساحات الخضراء الشاسعة على امتداد نحو 40% من مساحة المشروع.

وقال فيران إغليسياس، المدير المساعد في قسم التصميم لدى مجموعة "إكس بي دي كولكتيف": "يتمثل هدفنا من هذا المشروع في توفير تجربة حياة مميزة على الجزيرة وسط بيئة صحية وخضراء تعزز علاقة القاطنين بالطبيعة وعناصرها، إلى جانب تطوير مجتمع متنوع يمزج المساحات الخضراء الواسعة والحدائق المشتركة مع مسارات المشاة والدراجات الهوائية التي تسهّل وصول الجميع إلى الشواطئ".

وتضم جزيرة الثريا مجموعةً من الفلل الفاخرة والقصور الفخمة، منها "سيبريز فيلا" و"سيرين فيلا" و"أزورا فيلا" و"جرانديور فيلا"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لكبار الشخصيات، وهي "قصور ماجيستك"، التي تضم أكبر المساكن وأكثرها تميزاً. وتتميّز فلل وقصور جزيرة الثريا بتكيّفها مع مختلف الثقافات وأنماط الحياة لأصحابها ومستخدميها، حيث تتمتع بأحدث وأرقى التصاميم، وتشمل:

"سيبريز فيلا": تمثل مفهوم المنزل الثنائي بخمس غرف نوم، والذي يتميز بموقع مركزي ويتمتع بإطلالات على كل من المنتزه والشارع، مع تصميم لافت يعزز الخصوصية والانسجام المجتمعي على حد سواء.

تمثل مفهوم المنزل الثنائي بخمس غرف نوم، والذي يتميز بموقع مركزي ويتمتع بإطلالات على كل من المنتزه والشارع، مع تصميم لافت يعزز الخصوصية والانسجام المجتمعي على حد سواء. "سيرين فيلا وأزورا فيلا": تتيح هذه المنازل المستقلة والمؤلفة من 6 غرف نوم توازناً فريداً يضمن خصوصية قاطنيها ويعزز اتصالهم بالمجتمع، ليتناسب مع تفضيلات الملاك المتنوعة، حيث يمكنهم من الاختيار بين المنازل على شاطئ البحر (أزورا) أو الاستمتاع بنضارة الحدائق الخضراء (سيرين).

تتيح هذه المنازل المستقلة والمؤلفة من 6 غرف نوم توازناً فريداً يضمن خصوصية قاطنيها ويعزز اتصالهم بالمجتمع، ليتناسب مع تفضيلات الملاك المتنوعة، حيث يمكنهم من الاختيار بين المنازل على شاطئ البحر (أزورا) أو الاستمتاع بنضارة الحدائق الخضراء (سيرين). "جرانديور فيلا": تقع على طول الخط الساحلي الرئيسي، متيحةً وصولاً مباشراً إلى شاطئ البحر. وتشمل هذه المساكن المكونة من 8 غرف نوم إطلالات على الواجهة المائية من خلال نوافذ واسعة وردهات مركزية تربط المناطق الداخلية والخارجية بسلاسة.

تقع على طول الخط الساحلي الرئيسي، متيحةً وصولاً مباشراً إلى شاطئ البحر. وتشمل هذه المساكن المكونة من 8 غرف نوم إطلالات على الواجهة المائية من خلال نوافذ واسعة وردهات مركزية تربط المناطق الداخلية والخارجية بسلاسة. "قصور ماجيستك": توفّر هذه القصور أعلى مستويات الرفاهية للاستمتاع على الجزيرة، من خلال الوصول السهل والمباشر إلى الشواطئ والمسطحات المائية التي تقع في غالبيتها داخل مجتمع مسوّر منفصل، وتتكون من 8 غرف نوم تضم ترّاسات عائمة تطلّ على الطبيعة الخلابة.

وقد صُمّم مشروع الثريا بطريقة تجعل من السهل الوصول إليه من خلال بنية تحتية فعّالة تربط الجزيرة بوسط المدينة والمنطقة. كما يضم المشروع وسائل راحة متنوعة ومتكاملة، تشمل مسجدين ومركزاً مجتمعياً ومساحات للأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وقال مارك روكا برافو، الشريك الإداري ومدير التصميم لدى مجموعة "إكس بي دي كولكتيف": "توفّر استراتيجية التصميم التي نعتمدها تجربة عيش مميزة على الواجهة المائية وسط بيئة هادئة تضمن صحة ورفاهية القاطنين وتعزز ثقافتهم المجتمعية، بهدف توفير حياة أكثر استدامة للعائلات".

وقال سعادة سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة "أجمل مكان للتطوير العقاري": "نحن سعداء بشراكتنا مع "إكس. بي. دي. كولكتيف" لتطوير جزيرة الثريا باعتبارها مشروعاً سكنياً رائداً. ويجسد مشروع "مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية" رؤيتنا التحولية للارتقاء بمعايير العيش المتكامل في المدينة وعلى الواجهة المائية، ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما في جميع أنحاء المنطقة. كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم جودة ورفاهية لا مثيل لها في كل جانب من جوانب المشروع. ونركز على خلق مجتمعات متكاملة ونابضة بالحياة، حيث نعطي الأولوية للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لضمان توفير تجربة شاملة وغنية لجميع السكان".

ويعكس مشروع "جزيرة الثريا" التزام "إكس. بي. دي. كولكتيف" بالتميز، حيث يجمع ما بين التصميم المبتكر والأصالة الثقافية. ومن خلال تناغم الأناقة المعمارية مع واجهة الشارقة المائية الجديدة، يقدم مشروع "جزيرة الثريا" تجربة سكنية فريدة تتميز بالهدوء والرفاهية والاستدامة. ويؤكد اختيار "أجمل مكان" لمجموعة "إكس. بي. دي. كولكتيف" على دور المجموعة الرائد في خلق بيئات مخصصة ومبتكرة، ومباني ومساحات ترتقي بنوعية حياة السكان وتحدد معايير جديدة في عالم التصميم، بما يتماشى مع التزام "أجمل مكان" في توفير تجربة عيش فاخرة ومستدامة.

نبذة عن "إكس. بي. دي. كولكتيف"

شهدت "إكس. بي. دي. كولكتيف" منذ تأسيسها في عام 2015 تطوراً ملحوظاً، حيث برزت كشركة استشارات متميزة ومعروفة بخبرتها في توفير خدمات تصميم الديكور الداخلي والهندسة المعمارية. ومع تركيزها على مشاريع السكن الفاخرة في بداياتها، قامت الشركة بمرور السنين بتوسيع آفاقها، حيث تقدم خدماتها الآن لمجموعة متنوعة من العملاء من خلال حلول التصميم المبتكرة والرائدة لكل من المشاريع التجارية والمساكن الفاخرة في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

وتضم شركة "إكس. بي. دي. كولكتيف"، تحت إشراف مؤسسها إيلين سوهول، وقيادة الشريك الإداري ومدير التصميم، مارك روكا برافو، والشريك الإداري، مارك توريس، فريقاً مؤهلاً من أكثر من 100 متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة، بما في ذلك المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي والمسطحات الخضراء، والمصممين البصريين، وفريق الدعم المخصص والموزعين عبر مكاتبها في دبي ولندن وكوتشي، كيرالا في الهند، حيث يواصلون معاً تجاوز حدود التصميم التقليدي بالتزام ثابت يتجاوز معايير عملائهم الباحثين عن الكمال.

ومع تحولها إلى شركة تصميم متكاملة، تحافظ "إكس. بي. دي. كولكتيف" على طابعها المتفرد. كما يضمن تفانيها التعامل مع كل مشروع بعناية فائقة بالتفاصيل والتزام يتجاوز كل التوقعات والمتطلبات، ووضع معايير جديدة للتميز والاستمرارية في عالم التصميم. وتضم قائمة أبرز عملاء الشركة كل من "إعمار" و"داماك" و"دبي العقارية" و"سانت ريجيس" وفندق "فيرمونت" وفندق "دبليو"، ومجموعة من أرقى المساكن الخاصة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.xbddesign.com

نبذة عن أجمل مكان للتطوير العقاري

تعدّ "أجمل مكان للتطوير العقاري"، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري للمدن والمجتمعات الحضرية ذات الاستخدامات المتنوعة، المطور الرئيسي لمدنٍ متكاملةٍ تضم العقارات السكنية والتجارية ذات المستوى العالمي، ومراكز التسوق، ومجمعات ومحال التجزئة، ومشاريع الضيافة الراقية ومناطق الجذب الترفيهية.

وتتمثل مهمة "أجمل مكان للتطوير العقاري" في بناء وجهات سكنية وسياحية بمقاييس عالمية، وتصميم مدن فريدة تسهم في تحسين أساليب الحياة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما تسعى الشركة إلى تحقيق الريادة بمجال تطوير العقارات المتميزة كالمدن المتكاملة والواجهات المائية، وبناء تحف معمارية ذكية وصديقة للبيئة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والمعايير، والممارسات التجارية الأخلاقية.

وتمثّل "مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية" واحداً من أهم مشاريع الشركة متنوعة الاستخدامات وأكثر المشاريع السكنية السياحية حيوية في إمارة الشارقة، حيث صممت بمزيج من جمال الطبيعة مع أحدث التقنيات، بهدف إعادة تعريف المشهد العقاري في الإمارة، والارتقاء بأسلوب الحياة الفاخرة على ساحل الخليج العربي.

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