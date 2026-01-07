دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفطيم العقارية عن إطلاق مشروعها السكني الجديد المرتقب " البادية فيلاز"، وهو مشروع فاخر للتأجير يضم 107 فلل عصرية وذكية، تتراوح بين ثلاث وخمس غرف نوم. وتولت شركة الفطيم للمقاولات تنفيذ المشروع، بما يعكس اعتماد الفطيم العقارية على منظومة متكاملة للتطوير والتنفيذ ضمن المجموعة نفسها، الأمر الذي يضمن أعلى مستويات الجودة، وتكامل الرؤية التصميمية، وسلاسة الإدارة في مختلف مراحل المشروع.

ويقع المشروع وسط 3 هكتارات من الحدائق في قلب دبي فستيفال سيتي، ليقدّم نموذجاً حديثاً للمجمعات السكنية الراقية التي تتميز بالابتكار والاستدامة وسهولة الوصول، في أجواء مفعمة بالأناقة والهدوء.

تم تصميم البادية فيلاز لتلبية احتياجات العائلات، فهي مجهزة بتقنيات المنازل الذكية التي تتيح للسكان التحكم بالإضاءة، وأنظمة التكييف، والأقفال عن بُعد، وأجراس الأبواب المرئية، عبر منصات ذكية مثل أليكسا، وآبل هوم، وغوغل هوم. وتتكامل هذه التقنيات مع مخططات مدروسة تعزز كفاءة استخدام المساحات الداخلية والخارجية، ونوافذ جدارية، وتشطيبات عالية الجودة، لتوفر تجربة سكنية تجمع بين العملية والراحة والرقي.

وفي إطار تعزيز أنماط السكن المستدام، تم تجهيز "البادية فيلاز" بأنظمة للطاقة الشمسية تساهم في خفض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب بنية تحتية مخصصة لشحن المركبات الكهربائية في كل فيلا. ويعكس ذلك التزام الفطيم العقارية بتوفير مساكن فاخرة صديقة للبيئة تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة وتدعم حلول التنقل الكهربائي، استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من المساكن.

وبهذه المناسبة قال سبنسر لورس، المدير التنفيذي للتطوير لدى الفطيم: "تعكس البادية فيلاز رؤيتنا في تقديم أكثر من مجرد مساكن فاخرة، بل أسلوب حياة متكامل يقوم على الاستدامة والابتكار وسهولة الاتصال. ويجسّد المشروع التزامنا بتطوير مجتمعات مناسبة للعائلات تجمع بين التصميم العصري، والتقنيات الذكية، وأفضل ممارسات الاستدامة، لتوفير تجربة سكنية متميزة في أحد أكثر مواقع دبي جاذبية".

وباعتبارها جزءاً من مجتمع دبي فستيفال سيتي، تتمتع البادية فيلاز بموقع مميز بالقرب من الواجهة المائية، مع سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، والمدارس، ودبي فستيفال سيتي مول، ومحاور النقل الرئيسية بما في ذلك مطار دبي الدولي. كما يضم المشروع مساراً طبيعياً ومرافق عائلية تشمل مناطق ألعاب للأطفال، ومرافق للياقة البدنية في الهواء الطلق، ومسارات للدراجات، ومناطق مخصصة للتنزه مع الحيوانات الأليفة، إلى جانب نظام أمني يعمل على مدار الساعة، بما يعزز جودة الحياة وروح المجتمع.

ويجسّد مشروع البادية فيلاز مفهوماً للسكن العصري المتناغم مع الطبيعة، حيث يتيح مسار التنزّه للسكان والزوار التعرّف على النباتات والحياة الفطرية التي تزدهر داخل المجتمع السكني عبر رموز رقمية. وتنسجم هذه المبادرة مع جهود الفطيم العقارية في دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف لورس: "نتوقع أن يشكّل مشروع البادية فيلاز إضافة نوعية لسوق التأجير السكني في دبي، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الفلل الفاخرة ضمن مجتمعات متكاملة ذات مواقع مركزية. ويعكس المشروع التزام الفطيم العقارية بتقديم خيارات سكنية راقية تضع العميل في صميم الأولويات، عبر تصميم مدروس وجودة تنفيذ عالية، بما يوفّر تجربة سكنية مريحة وخدمات سلسة تضمن راحة البال للسكان".

الجدير بالذكر أن تأجير البادية فيلاز قد بدأ يوم الاثنين 5 يناير 2026، مع توفر الوحدات للسكن ابتداءً من الأسبوع الثالث من يناير 2026. ويمكن للمستأجرين المهتمين بالمشروع حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني www.albadiavillas.com أو الاتصال على الرقم .800332

