الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمتها الجديدة إلى مطار وارسو مودلين في بولندا. وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار الشارقة الدولي بتاريخ 20 ديسمبر 2025، حيث حظيت باستقبال خاص لدى وصولها إلى مطار وارسو مودلين، بحضور كبار المسؤولين من العربية للطيران وإدارة المطار.

وتأتي إضافة مطار وارسو مودلين لتعزز الخدمة اليومية الحالية التي تُسيّرها العربية للطيران إلى مطار وارسو شوبان، ما يوفّر للمسافرين من الشارقة خيار السفر إلى المطارين الرئيسيين في العاصمة البولندية. كما تُشغّل الشركة 10 رحلات أسبوعياً مباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف. ومع تشغيل هذه الوجهات الثلاث، تزيد العربية للطيران معدل رحلاتها بين دولة الإمارات وبولندا إلى 24 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من الشارقة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يعكس توسّع عملياتنا التشغيلية في بولندا التزامنا بتعزيز خيارات السفر الجوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال تسيير رحلاتنا إلى مطاري وارسو، إضافة إلى مدينة كراكوف، نوفر للمسافرين مزيداً من الخيارات للسفر بين دولة الإمارات وبولندا. ويؤكد هذا التوسع التزامنا المستمر بتوفير خدماتنا بأسعار مناسبة، ودعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين."

وعلق ياسِك كوفالسكي، رئيس مجلس إدارة مطار وارسو مودلين : يمثل تدشين الرحلات اليومية للعربية للطيران إلى الشارقة إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا، ويمنح المسافرين من إقليم مازوفيا وشمال بولندا فرصة سفر سلسة إلى الشرق الأوسط. كما يؤكد تعاوننا مع العربية للطيران المكانة المتنامية لمطار وارسو-مودلين كوجهة مميزة لشركات الطيران الدولية.”

ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى مطار وارسو – مودلين توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة العربية للطيران الأوروبية المتنامية انطلاقاً من الشارقة، والتي تشمل وجهات رئيسية مثل فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ؛ وذلك في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات أوسع للمسافرين عبر القارة الأوروبية.

ويضم أسطول مجموعة "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد ، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة، والاستفادة من "AirRewards"، برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة.

-انتهى-

