الرياض، أطلقت الشركة العربية للاستثمار هويتها المؤسسية الجديدة "العربية للاستثمار"، في خطوة استراتيجية تعكس توجهاتها المستقبلية مدشنة بذلك فصلاً جديداً من مسيرتها التي انطلقت عام 1974م، بوصفها إحدى الكيانات الاستثمارية العربية السيادية المعنية بتنمية الموارد وتعزيز التكامل الاقتصادي لدى الدول الأعضاء المساهمة في الشركة والبالغ عددها ست عشرة دولة عربية.

وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة منظومة القيم التي تتبناها الشركة في نهجها الاستثماري، والقائمة على الحوكمة الرشيدة، والاستدامة، والشراكات الفاعلة، والالتزام بأعلى المعايير المهنية والاقتصادية، مجسّدة بذلك رؤيتها في بناء استثمارات نوعية متوائمة مع توجهات الدول المساهمة.

وبهذه المناسبة صرح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، رئيس مجلس الادارة: "يأتي إطلاق الهوية الجديدة للشركة في سياق مرحلة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وضوح الرؤية المؤسسية وترسيخ موقع الشركة على المدى الطويل، بما يواكب تطلعات المساهمين ويعكس متطلبات المرحلة المقبلة."

وأضاف معاليه، ننظر إلى الهوية الجديدة كترجمة واضحة لمسار استثماري مدروس، يعكس عمق التجربة، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة، ويدعم قدرة الشركة على مواصلة ما يخدم مصلحة الدول العربية الأعضاء

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار عبدالله بن صالح باخريبة أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للعربية للاستثمار يمثل في جوهره فصلاً جديداً في مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من 50 عاماً، لما تحمله هذه الخطوة من أهمية خاصة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، مشيراً إلى أن الهوية الجديدة للشركة تعكس في مضمونها جملة التحولات المؤسسية التي شهدتها الشركة خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تحقيق أعلى إيرادات مالية في تاريخها خلال عام 2025م.

وأضاف باخريبة قائلاً: «إن الهوية الجديدة لا تمثل مجرد تحديث بصري للشركة فحسب، إنما هي رسالة استراتيجية تعبّر عن مرحلة نضج مؤسسي متقدم، وتؤكد في الوقت ذاته عمق الامتداد التاريخي لواحدة من أعرق صناديق الاستمثار العربية السيادية على صعيد المنطقة، مرسخة بذلك مكانتها المتميزة، وجدارة ثقتها في المشهد الاستثماري العربي بما يؤهلها مواكبة أبرز المتغيرات الاقتصادية ويعزز جاهزية الشركة لمواصلة النمو والتوسع وفق أفضل الممارسات الاستثمارية المعتمدة «.

ونوّه باخريبة بالجهود الاستثمارية المتميزة التي حققتها الشركة منذ انطلاق الاستراتيجية الجديدة حيث شهدت العربية للاستثمار مؤخراً تطورًا نوعيًا على مستوى الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية، محققةً بذلك أعلى معايير الأداء، وآليات العمل المؤسسي. مؤكداً مواصلة الشركة تحقيق أثر استثماري مستدام يواكب طموحات المرحلة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات