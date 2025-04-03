اتفاقية استراتيجية بين الشركتين لدخول أسواق عالمية جديدة والاستثمار في التوسع العالمي وتعزيز ريادتهما كأسرع الشركات نموا في قطاع الإعلانات الخارجية على مستوى العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية مهمة، وقعت "العربية للإعلانات الخارجية" مذكرة تفاهم مع قطاع الإعلام والإعلان التابع لمجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: Multiply)، لتأسيس مشروع مشترك للإستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً وتعزيز الحضور العالمي ودعم خطط التوسع في الأسواق الدولية. وسيركز التعاون بين الشركتين على استكشاف أفضل فرص الاستحواذ المشترك والاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية، مع التأكيد على التوسع في الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت المذكرة بنداً أساسياً يهدف إلى بحث آفاق الاستثمار المشترك في مجالي التقنية الإعلانية والذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات الخارجية. ويعد هذا العنصر محورياً في التحولات المستقبلية التي يشهدها القطاع، إذ يتم التركيز على تطوير منصات إعلانية مبتكرة تعتمد على تقنيات متقدمة مثل منصات عرض الإعلانات الرقمية (SSP)، مما يسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى الفئات الإعلانية المستهدفة، وتحقيق استدامة أكبر للقطاع، إلى جانب التكامل مع منظومة الإعلانات المستقبلية.

وقال محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية: "يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ملتيبلاي التزامنا الثابت بتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً، بما يواكب توسعنا في منطقة الشرق الأوسط باعتبارنا المنصة الإعلانية الأكبر في المنطقة. كما يعزز هذا التعاون استراتيجيتنا في استكشاف فرص النمو في الأسواق الدولية. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستدعم ريادتنا كواحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً، ويتيح لنا تقديم حلول إعلانية مبتكرة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.”

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "تُشكل هذه الشراكة مع "العربية للإعلانات الخارجية" جزءاً أساسياً من استراتيجية التوسع العالمي لمجموعة ملتيبلاي، فمن خلال تضافر جهود قطبين مهمين في قطاع الإعلام والإعلان، نؤسس قاعدة قوية لتقديم حلول جديدة في مجال الإعلانات الخارجية وتكنولوجيا الإعلانات."

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للتوسع العالمي الطموح الذي تتطلع إليه كل من مجموعة ملتيبلاي والعربية للإعلانات الخارجية، عبر إنشاء مشروع مشترك يستهدف فرص النمو العالمية في مجال الإعلانات الخارجية والتقنيات الإعلانية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة لتحفيز اهتمام المستثمرين بفرص تحقق عوائد مجزية، وجذب الشركاء التقنيين الذين يسعون إلى التوسع، كما تعزز مكانة الشركتين كقطبين بارزين قادرين على مواكبة مستقبل قطاع الإعلانات الذي يشهد تحولات كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تُعد بداية فصل جديد من التعاون الدولي بين الشركتين، حيث ستعملان معاً على تطوير حلول إعلانات تقنية متقدمة، مما يعزز ريادتهما في مجال الإعلانات في ظل التحولات السريعة التي يشهدها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وتمثل هذه الشراكة قفزة مهمة نحو تحقيق الرؤى المشتركة لتوسيع نطاق الأعمال وتقديم حلول إعلانات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق الاستدامة في القطاع.

عن شركة العربية للإعلانات الخارجية

تأسست الشركة العربية للتعهدات الفنية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض بتاريخ 03-03-1983 م بهدف العمل في مجال إنشاء وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية. تم إدراج الشركة العربية للتعهدات الفنية في السوق المالية السعودية (تداول) - السوق الرئيسي بتاريخ 15 نوفمبر 2021 لتصبح شركة مساهمة سعودية برأس مال قدره 500 مليون ريال سعودي. نجحت العربية للتعهدات الفنية خلال السنوات الأربعين الماضية في قيادتها لقطاع الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية حيث تملك اليوم أكبر حصة سوقية في عدة مدن، كما أنها تعتبر أحد أكبر الشركات توسعًا في المنطقة بعد استثمارات في القاهرة، مدينة العلمين، مدينة دبي؛ من خلال الإستراتيجية التي تنهجها في مواصلة تحديث منتجاتها وتقديم خدماتها ضمن شبكة رقمية تعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال وقطاع التجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

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