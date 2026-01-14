الرياض - أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذه على حصة أقلية استراتيجية في الشركة العربية لتجارة المواد البترولية "أبسكو"، إحدى أكبر الشركات الخاصة لحلول الطاقة في المملكة العربية السعودية.

ويشكل هذا الاستثمار بداية شراكة استراتيجية بين الجانبين لاستكشاف فرص النمو وإطلاق مبادرات جديدة مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى عدد من الأسواق الدولية، من خلال أنشطة "أبسكو" الأساسية والقطاعات المرتبطة بأعمالها.

يُذكر أن "أبسكو" تأسست عام 1960، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)، وقد رسّخت مكانتها على مدى أكثر من ستة عقود بوصفها شركة رائدة لحلول الطاقة المتكاملة. وتشمل أعمال الشركة مجالات وقود الطيران، وتصنيع وتوزيع الزيوت ومواد التشحيم، وخدمات التجزئة في قطاع الخدمة السريعة للسيارات و محطات الوقود، حيث تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المؤسسات التجارية والصناعية والمستهلكين.

ولدى "أبسكو" شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع كبرى شركات الطاقة العالمية، من بينها علاقة ممتدة لأكثر من 60 عاماً مع شركة "إكسون موبيل" لتوزيع الزيوت ومواد التشحيم في كل من المملكة العربية السعودية ولبنان واليمن والبحرين والأردن. كما تُعد "أبسكو" المزوّد الحصري لخدمات تزويد الطائرات بالوقود للخطوط الجوية السعودية "السعودية" منذ عام 1999. وتتميز بأنها اول وأكبر شركة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

وصرّح الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة خالد الرويغ ، قائلاً: "تمثل أبسكو منصة فريدة ترتكز على أسس قوية، وسجل حافل في قطاعات الطاقة الهامة. ويتماشى هذا الاستثمار مع مهمة الصندوق الرامية إلى دعم الشركات عالية الجودة في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، والتي تتمتع بمقومات قوية لاغتنام فرص النمو على مستوى المنطقة وخارجها".

ومن جهته، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "أبسكو"،محمد علي إبراهيم علي رضا: "نرحب بانضمام الصندوق العربي للطاقة شريكاً استراتيجياً يدعم المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة. وبصفتنا شركة رائدة في تقديم حلول الطاقة بسجل حافل يمتد لأكثر من 60 عاماً، سنواصل التزامنا بأعلى معايير الجودة والموثوقية والابتكار، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الكفاءة والحد من الأثر البيئي لأعمالنا".

ومن خلال هذا الاستثمار، يهدف الصندوق العربي للطاقة إلى دعم استراتيجية "أبسكو" للنمو على المدى الطويل، وتعزيز التميز التشغيلي، والتوسع الجغرافي، مستفيداً من خبراته الإقليمية، وشبكته المؤسسية، ومعرفته بالقطاع.

تُعد هذه الصفقة أول استثمار للصندوق العربي للطاقة في عام 2026، بعد عام 2025 والذي أتم فيه الصندوق عدداً من الصفقات، من بينها الاستثمار في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز بالشراكة مع بلاك روك، والاستثمار في "تجدد".

ويؤكد هذا الاستثمار التزام الصندوق بالاستثمار في الشركات الإقليمية الرائدة ذات السجل التشغيلي الراسخ، إلى جانب دعم الابتكار، وتعزيز المرونة، وتحقيق النمو المستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA+) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

للتواصل الإعلامي:

الصندوق العربي للطاقة

زارا صديقي

البريد الإلكتروني: zarasiddiqui@taef.com

نبذة عن الشركة العربية لتجارة المواد البترولية "أبسكو"

"أبسكو" هي شركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة، تمتد خبرتها لأكثر من 60 عاماً في تقديم حلول الطاقة المتكاملة. وتعمل الشركة في مجالات وقود الطيران، والزيوت ومواد التشحيم للمركبات والصناعات، إلى جانب شبكة وطنية من خدمات التجزئة في قطاع السيارات تشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة السريعة، مدعومة بمبادرات في مجال الطاقة المتجددة. واستناداً إلى سجلها العريق في قطاع الطيران، ومحفظتها الواسعة من الزيوت ومواد التشحيم، تسهم الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إكسون موبيل" في تعزيز القدرات التقنية للشركة، والارتقاء بمعاييرها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلتزم "أبسكو" بالتميز التشغيلي، وترسيخ الموثوقية، والابتكار، وتحقيق نمو مسؤول ومستدام.

-انتهى-

