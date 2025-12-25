سلطنة عُمان، شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، بحضور معالي وزير الاقتصاد في عُمان الدكتور سعيد بن محمد الصقري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي؛ في افتتاح مشروعين تنمويين لتعزيز البنية التحتية للطرق في المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان الشقيقة، تتمثّل في مشروع ازدواجية الطريق الرئيسي المؤدي إلى رأس مركز بالدقم، ومشروع استكمال الطريق المزدوج الرئيسي رقم (32) من وسط مدينة الدقم إلى الجنوب، إذ يموّلهما الصندوق السعودي للتنمية عبر مذكرات تفاهم مقدمة من المملكة العربية السعودية.

ويهدف المشروعان إلى تحسين وتطوير خدمات النقل البري وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، مما يعزز تسهيل الوصول إلى الميناء التجاري والمصفاة ومناطق الصناعات الثقيلة والخفيفة وغيرها من الخدمات العامة والمرافق الحيوية، وتيسير نقل البضائع والتبادلات التجارية والاستثمارية.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة والراسخة على مدى 48 عامًا من التعاون والشراكة التنموية المستدامة بين الصندوق السعودي للتنمية وسلطنة عُمان الشقيقة، لدعم حوالي (20) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بتمويل مقدّم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، في القطاعات الحيوية والتنموية بمختلف المناطق العُمانية.

-انتهى-

#بياناتحكومية