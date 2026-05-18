مسقط: في إطار جهودها المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، قامت الصرافة الحديثة مؤخراً بزيارة جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وهو المركز المتخصص في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالسلطنة.

تلعب جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة دوراً هاماً في تمكين الأطفال الذين يواجهون تحديات في النمو والتطور، وذلك من خلال تقديم خدمات التقييم والتأهيل، وفصول التعليم الخاص، والزيارات المنزلية، والإرشاد الأسري. كما تعمل الجمعية على تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.

وقد عكست هذه الزيارة التزام الصرافة الحديثة بالعطاء للمجتمع ودعم المؤسسات التي تحقق أثراً اجتماعياً ملموساً. ومن خلال هذه المبادرة، أكدت الصرافة الحديثة إيمانها بأهمية التنمية الشاملة والمسؤولية الجماعية نحو بناء مجتمع أكثر تكاتفاً ودعماً لجميع أفراده.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال سامسون صموئيل، المدير العام بالإنابة: "نحن نؤمن في الصرافة الحديثة، بأن التقدم الحقيقي يقوم على التعاطف والشمولية والمسؤولية المشتركة. ويشرفنا دعم جمعية التدخل المبكر والمساهمة في عملها النبيل لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة على تحقيق كامل إمكاناتهم".

كما أعربت الدكتورة صباح بنت محمد البهلانية، الرئيس التنفيذي لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، عن خالص شكرها وتقديرها للصرافة الحديثة على مساهمتها السخية ودعمها لمبادرات الجمعية.

هذا، وتواصل الصرافة الحديثة التزامها بتعزيز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال دعم القضايا والمبادرات التي تنهض بالمجتمعات وتحسّن جودة الحياة في جميع أنحاء السلطنة.

