" بيكو" منصة رقمية متكاملة تسهّل العمليات المالية والإدارية للشركات

بيكو" منصة رقمية متكاملة تسهّل العمليات المالية والإدارية للشركات الاستحواذ يعزز تركيز الشركة العالمية القابضة على المنصات التقنية القابلة للتوسع لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن استحواذها على 70% من أسهم شركة "بيكو القابضة"، وهي شركة تكنولوجية تقدّم منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تبسيط وأتمتة العمليات الأساسية للأعمال.

وتُعدّ "بيكو" منصة رقمية شاملة، صُمّمت خصيصاً لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها المالية والإدارية، من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. وتتيح المنصة إدارة فعّالة لمجموعة واسعة من الأنشطة، مثل المدفوعات، وسداد الفواتير، وإصدارها، وكشوفات الرواتب، والسفر المتعلّق بالعمل، والبطاقات المؤسسية، وخدمات الامتثال، إلى جانب العديد من الأمور المرتبطة بالعمليات التشغيلية.

ومن خلال دمج هذه الوظائف الحيوية، تساعد "بيكو" الشركات على تقليل العقبات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو أكثر كفاءة.

ويتيح نموذج "المنصة كخدمة" من "بيكو"، تلبية الطلب المتنامي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السوق متوسطة الحجم، على بنية تحتية رقمية سلسة ومؤتمتة، تحلّ محل الأنظمة التقليدية المجزأة. وتعتمد المنصة على إيرادات متكررة عبر الاشتراكات، ومعدلات احتفاظ عالية بالعملاء، وقابلية توسع قوية، ما يجعلها بنية تحتية رقمية أساسية للجيل القادم من الشركات المعتمدة على الرقمنة.

وتنسجم صفقة الاستحواذ مع استراتيجية الشركة العالمية القابضة للاستثمار في منصات رائدة في فئاتها، تتميز بحوكمة قوية، ومسارات واضحة للنمو، مع القدرة على توليد قيمة مستدامة وطويلة الأجل، عبر الأسواق العالمية.

وتعكس كذلك تركيز الشركة المستمر على الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، التي تعزّز الكفاءة والوصول المالي والمرونة التشغيلية، حيث تدمج "بيكو" الذكاء الاصطناعي ضمن منصّتها، بما في ذلك مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي، لأتمتة المهام الروتينية، مثل الفوترة، وإدارة النفقات، والتوقعات، والوثائق الإدارية، ما يعزز القيمة المقدمة للعملاء.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تمثل "بيكو" نوع المنصات القابلة للتوسع، والمستعدة للمستقبل، التي نستثمر فيها بشكل نشط، والتي تعالج التحديات التشغيلية الحقيقية للشركات، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والنمو. هذا الاستحواذ يعزز محفظتنا من الخدمات الرقمية، ويدعم استراتيجيتنا في بناء شبكات قيمة متكاملة في القطاعات عالية النمو. ونرى إمكانات قوية لتوسع "بيكو" إقليمياً وعالمياً، خاصة مع التوسّع في دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات".

من جانبه، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيكو القابضة": "صُمّمت "بيكو" برؤية واضحة لتمكين الشركات من إدارة عملياتها بشكل متكامل عبر منصة واحدة ذكية. وتشكّل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة لحظة محورية في رحلتنا. وبفضل حجم الشركة العالمية القابضة، ودعمها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة الأمد، أصبح بإمكاننا تسريع الابتكار، والتوسع في أسواق جديدة، وتقديم قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم".

وتأتي هذه الصفقة في سياق سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة العالمية القابضة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك شركات "إنفيكتوس للاستثمار"، و"سمّان كابيتال"، و"فيرست وومن بنك ليمتد" و"زيـلو"، ما يعكس النشاط المكثف للشركة في استثمار رأس المال في منصات مستقبلية عالية النمو، في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية.

ويعزّز استحواذ الشركة على "بيكو القابضة" محفظتها العالمية، ويؤكد التزامها بدعم الشركات التي تمكّن المشاركة الاقتصادية، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام عبر الأسواق المتنوعة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

-انتهى-

#بياناتشركات