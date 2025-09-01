إطلاق شعار جديد وهوية بصرية عصرية تعكس قيم الابتكار والاستدامة والجودة

تسليم أكثر من 27 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 117 ألف مواطن، وتنفيذ مشروعات بارزة في مختلف أنحاء الجمهورية

القاهرة – احتفلت الشركة السعودية المصرية للتعمير بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، بعد أن نجحت على مدار نصف قرن في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر، ولعبت دورًا محوريًا كجسر اقتصادي وعمراني بين مصر والمملكة العربية السعودية. منذ انطلاقتها عام 1975، أسهمت الشركة في تطوير مدن جديدة ورسم ملامح الحياة العمرانية الحديثة.

وفي إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي، أطلقت الشركة شعارًا جديدًا وهوية بصرية متجددة تجسد رؤيتها للمرحلة المقبلة. يستوحي الشعار تصميمه من حرفي "السين" و"الميم" في شكل ماسي – قلبي (Diamond Heart)، ليعكس قوة الشراكة السعودية المصرية وصلابتها على مدار السنين، مع لمسة إنسانية تبرز أن الإنسان هو محور جميع مشروعات الشركة. كما تترجم الهوية الجديدة قيم الموثوقية والابتكار والاستدامة والجودة العالمية.

ويمثل هذا التحديث نقلة نوعية عن الهوية التي اعتمدتها الشركة عام 2019 بطابعها الكلاسيكي، إذ تأتي هوية 2025 أكثر حداثة وديناميكية وانفتاحًا على عالم التحول الرقمي السريع، بما يعكس استراتيجية جديدة تتبنى مفاهيم الابتكار والجرأة في التصميم.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة قائلاً:

"نحتفل اليوم بخمسين عامًا من الإنجاز والشراكة المثمرة بين مصر والسعودية. خلال هذه العقود، نجحنا في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تركت بصمة واضحة في أهم المدن المصرية. الإعلان عن هويتنا الجديدة يعكس انطلاقتنا نحو مرحلة أكثر عصرية وابتكارًا، واستعدادنا لتقديم المزيد من الإبداع في السوق العقارية المصرية. نحن لا نحتفي بماضٍ عريق فحسب، بل نرسم ملامح المستقبل بخطط طموحة ومشروعات رائدة."

على مدار مسيرتها، قامت الشركة بتسليم أكثر من 27 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية استفاد منها نحو 117 ألف ساكن. كما أنجزت مجموعة من المشروعات الكبرى التي أصبحت علامات بارزة في السوق العقاري المصري، منها: "مارينا 8" و"M8 by the Lake" بمدينة مارينا العلمين، "الحي اللاتيني" بمدينة العلمين الجديدة، "صواري" بالإسكندرية، "چايد" بالقاهرة الجديدة، "بلو ڤير" بالعاصمة الإدارية، "سنترل" بالتجمع الخامس، "أرابيسك" في قلب القاهرة التاريخية، وأبراج "النايل بيرل – هيلتون" بالمعادي.

وتتطلع الشركة للـ ١٠ أعوام المقبلة برؤية جديدة توسعية تسعى من خلالها للتحول إلى مطور إقليمي رائد، مع التركيز على مشروعات الاستدامة والمدن الذكية، وتعزيز الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة مشروعاتها. كما تهدف إلى وضع معايير جديدة للحياة المتكاملة في السكن والعمل والخدمات بما يلبي طموحات وتطلعات عملائها.

وبذلك لا يشكل الاحتفال باليوبيل الذهبي مجرد مناسبة تاريخية، بل يمثل انطلاقة جديدة لمرحلة من النمو والتوسع، وتجديدًا لالتزام الشركة بدورها كشريك اقتصادي استراتيجي بين مصر والسعودية، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية فريق العمل لبناء مدن ذكية وحياة مستدامة للأجيال القادمة.

