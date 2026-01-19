الرياض: أعلنت"جسر"، المنصة الرائدة في المملكة العربية السعودية، لحلول الموارد البشرية والرواتب، اليوم، عن تخطّيها حاجز 700 ألف مستخدم على مستوى المملكة، في إنجاز نوعي يعكس تسارع تبنّي الحلول الرقمية لإدارة الموارد البشرية، ويؤكّد حجم المنصة ونموّها وانتشارها المتزايد في السوق.

ويعكس هذا الإنجاز تنامي اعتماد الشركات السعودية على أنظمة إدارة الموارد البشرية، في ظلّ توسع عمليات التوظيف، وتعزيز الامتثال، ومواكبة متطلبات التوطين. ومع إدارة أكثر من 700 ألف موظف عبر منصتها، تدعم "جسر" شريحة واسعة ومتنامية من سوق الموارد البشرية في المملكة، مع إقبال قوي من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تدير هياكل قوى عاملة أكثر تعقيداً.

ويعود تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية للموارد البشرية إلى استمرار زخم التوظيف، حيث ارتفع متوسط التوظيف الشهري في المملكة بنسبة 51.5% على أساس سنوي خلال عام 2025، وفقاً لبيانات "حالة التوظيف" الصادرة عن "جسر"، ما يؤكّد الحاجة إلى منصات مرنة وقابلة للتوسع، تمكّن الشركات من إدارة القوى العاملة بكفاءة، وتضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.

وفي هذا الصدد، قال محمد عكّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جسر": "أصبحت إدارة الموارد البشرية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات السعودية، ومع تسارع وتيرة التوظيف، تتزايد ثقة الشركات بالمنصات الرقمية واعتمادها عليها لإدارة الامتثال، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة، على نطاق واسع".

وفي إطار تعزيز مكانتها في السوق السعودي، أعلنت "جسر" أيضاً عن إبرام شراكتين استراتيجيتين مع كل من "زهير فايز" و"ذيب لتأجير السيارات (ذيب)"، ما يعكس ثقة المؤسسات الكبرى في المملكة بمنصتها.

ويتماشى هذا التوجه مع التحول الأوسع في سوق العمل بالمملكة، حيث شكّل السعوديون 41% من إجمالي التعيينات الجديدة، بينما زادت أكثر من نصف الشركات اعتمادها على الكفاءات المحلية، ما يؤكّد الدور المحوري لمنصات إدارة الموارد البشرية في دعم التوطين وضمان الامتثال للّوائح التنظيمية.

نبذة عن "جسر"

تأسست "جسر" عام 2017، وهي أول منصة سحابية محلية المنشأ في المملكة العربية السعودية، تقدم البرمجيات كخدمة (SaaS)، وتجمع بين إدارة الموارد البشرية والرواتب والشؤون المالية ضمن منظومة واحدة. وتحظى المنصة بثقة أكثر من 4,700 جهة، وتخدم أكثر من 700 ألف موظف في مختلف أنحاء المملكة.

تمكّن "جسر" الشركات من تنظيم الرواتب والموارد البشرية وعمليات إدارة المواهب بكفاءة، بما يتماشى مع لوائح أنظمة العمل السعودية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومع نضج سوق الموارد البشرية في المملكة، تواصل "جسر" توسعها من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى، إلى جانب تنفيذ استراتيجية نمو إقليمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

-انتهى-

#بياناتشركات